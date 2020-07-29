新冠肺炎・最新｜上水屠房疫情惡化　累計7人染疫　全員做檢測

本港新冠肺炎第三波大爆發，截至今日（29日）凌晨，單日新增118宗確診，連續第8天個案破百，累計個案衝破3,000大關，共有3,003宗確診個案。張竹君表示，新增的118宗個案中，僅5宗為輸入個案，113宗屬本地感染，其中46宗感染源頭仍在調查中。另有約80宗初步確診個案。 張竹君續指，新增個案有54宗涉家人朋友聚會，另有3間院舍有員工或院友染疫，包括賽馬會屯門盲人安老院1名護理員確診，李鄭屋敬福護理院有1名院友初步確診，而東華三院寶鍾全英安老院則有2名護士確診。瑪嘉烈醫院亦有4名員工初步確診，分別為康復病房及腫瘤科專科門診人員。

【21:33】食物環境衞生署表示，上水屠房新增兩名工人對2019冠狀病毒病檢測呈初步陽性反應。衞生防護中心昨日（28日）亦通知，之前的三宗初步確診個案轉為確診。連同較早前衞生防護中心已公布的兩宗確診個案，上水屠房現時累計的個案共有七宗（即兩宗檢測呈初步陽性反應個案及五宗確診個案）。

鑑於上水屠房近日出現數宗2019冠狀病毒病個案，食環署會為所有進出屠房的持份者（包括營運者、入口商、買手及運輸公司）安排2019冠狀病毒病檢測，務求盡快隔離染病的人員。檢測承辦商（Prenetics Limited）今明兩日到屠房取回所有進出屠房的持份者的深喉唾液樣本，並隨即展開檢測工作，務求盡快完成檢測。

上水屠房疫情惡化，至本月29日，累計五人確診、兩人初步確診。（資料圖片）

【21:30】醫院管理局表示，截至今日中午12時，過去24小時有64名確診2019冠狀病毒病的病人出院，至今共有1 591名確診或疑似病人康復出院。目前公立醫院已啟用656間負壓病房，合共1,236張負壓病床，現時共有1,117名確診病人分別於15間公立醫院及社區隔離設施留醫，其中38人情況危殆（個案編號：595、1346、1401、1424、1470、1483、1491、1497、1498、1612、1644、1650、1679、1718、1767、1777、1779、1805、1806、1835、1936、1940、1955、1956、1989、2048、2075、2079、2086、2161、2172、2208、2269、2315、2458、2484、2522和2705），27人情況嚴重，其餘1,052人情況穩定。

【21:10】政府宣布，為方便有需要的市民在禁堂食實施期間可於有蓋的空間食用自攜午膳，民政事務總署由明日（30日）起，於午膳時間開放位於全港十八區的十九間社區會堂／社區中心。該等社區會堂／社區中心將由上午11時開放至下午時。

市民在進入社區會堂／社區中心前必須接受體溫檢測及佩戴口罩。有發燒或有呼吸道感染症狀人士均不得進入。進食時須按照社區會堂／社區中心預先編訂有1.5米距離的座位入座，與其他人保持社交距離。除飲食期間外，所有市民必需佩戴口罩。為了減少聚眾，市民在進食後須離開社區會堂／社區中心。

【20:00】政府今日（29日）起收緊防疫措施，包括食肆全日禁堂食，實施首日一時陽光猛烈、一時又有雷雨，多區打工仔在公園、天橋底進食，十分狼狽，更有建造業工友只能在地盤附近進食。據了解，政府將開放19間避暑中心，供有需要市民食飯，以防未來一周大雨日子要雨水溝飯。

新冠肺炎｜禁堂食捱批 政府明起開放19避暑中心供市民用膳

梁顯利油麻地社區中心是其中一個避暑中心。（資料圖／陳浩然攝）

【18:25】康文署表示，一名於香港文化中心‬工作的經理初步確診，事主於文化中心行政大樓3樓‬工作，沒有接觸公眾人士，最後上班日期為7月22日。

新冠肺炎｜康文署文化中心經理初步確診 上周三仍上班

【17:38】食肆全日禁堂食令今日正式實施，首個午市不少人被迫在戶外用餐，有人擔心同樣有感染風險。張竹君表示，無論於戶外或餐廳用餐，同樣要保持食物衛生，不要將食物周圍放，用餐時亦必須少傾談，最好不要與其他人一同用膳，「少講野，快食完飯，戴返口罩」。用餐後亦要包好廢物及清潔地方。任何情況，都盡量要與人保持距離。

部分人甚至選擇在洗手間內食飯。張竹君表示，洗手間衛生情況「唔係咁好」，可能有其他衛生問題，或會食物中毒。

本港再增118宗確診，累計確診人數達3,003宗。（余俊亮攝）

【17:28】台灣當局昨公布一名30多歲確診台灣男子，是香港輸入個案，1月起在香港工作。香港鼎泰豐證實，該名台籍男子是派港職員，於沙田新城市廣場分店工作。

【17:20】近期多個地盤出現確診個案，張竹君表示，不相信有工地出現爆發情況，最近新增近2,000宗確診個案中，大約10至20宗涉地盤，但涉及食肆員工的感染個案更多。張又呼籲，若有地盤出現確診，希望判頭、僱主可盡快停工安排大清洗。若一個地盤涉及範圍大，有不同職員工作，難要求關地盤，相關分判商亦可視乎情況局部關閉，確診者負責範圍或一同工作的人可暫停工。

至於上水屠房累計有5宗確診個案，以及2宗初步確診，涉及3名豬隻買手，其他則為理貨員或文員。

何婉霞指瑪嘉烈醫院有4名職員染疫，至少16名員工需隔離檢疫。（余俊亮攝）

【17:11】何婉霞表示，周六將會啟用位於亞洲博覽館的社區隔離治療設施，以騰空醫院內的一線病床集中處理病人。何指，亞博設施最先計劃收數百名病人，稍後將逐步擴張，增加收容的病人數量。做法會鯉魚門度假村的隔離設施，會試行每次數十病人入住，逐步增加大數量。她強調，增加容量時會檢視人手安排，安全是考慮之一。現時醫管局正招募人手，希望從不同醫院抽調支援文職醫護人員到亞博當值。

至於東區醫院亦有新過渡安排，會有兩病格用作篩查病人，較年輕及病況較輕的患者會轉送鯉魚門隔離中心。

【17:05】醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，過去24小時再多2名患者離世，疫情至今有24名病人不治。瑪嘉烈醫院則有4名職員初診確診，其中3人在同一病房工作。涉事康復病房支援服務員工，主要負責照顧病人，7月23日曾於醫院宿舍留宿，7月24日通宵更當值，同一病房另有2名支援同事初步確診。同一宿舍內，有6名同事是密切接觸者，需要安排檢疫。另有10名職員，曾與初確診者共同用膳，亦須檢疫。涉事病房已停收新症，院方會監察病房病人。

瑪嘉烈醫院另有1名腫瘤科專科門診職員初步確診，事主於7月27日最後一天上班，負責為病人量血壓維生指數，涉事病房已做徹底清潔，該個案無病人或職員被列緊密接觸者。

本港再增118宗確診，累計確診人數達3,003人。（余俊亮攝）

【16:50】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，截至今日（29日）凌晨零時，本港單日新增118宗確診，累計個案共有3,003宗確診個案。張竹君表示，新增的118宗個案中，僅5宗為輸入個案，113宗屬本地感染，其中46宗感染源頭仍在調查中。另有約80宗初步確診個案。

張竹君續指，新增個案有54宗涉家人朋友聚會，另有3間院舍有員工或院友染疫，包括賽馬會屯門盲人安老院1名護理員確診，李鄭屋敬福護老院有1人初步確診，而東華三院寶鍾全英安老院則有2名護士確診。

+ 16 + 15 + 14

【13:20】消息指，今增約120宗個案，亦是連續8天單日宗數破百。如屬實，本港累計個案料破3000宗大關。

新冠肺炎｜伊院內科病房群組76歲婦今病逝 過去17天日均一人死

【12:35】伊利沙伯醫院，一名確診的76歲女病人（個案編號：1776）於今日早上離世，為伊利沙伯醫院A6病房群組病人。

病人有多種長期病患，她於6月30日因心臟衰竭引致氣促，入住伊利沙伯醫院一個內科病房接受治療，其病房同一病格出現確診個案，病人被列為密切接觸者，獲安排轉往隔離病房，她在7月17日監察鼻咽拭子測試的樣本，對毒病呈陽性反應，其時病人情況穩定。

醫院為病人提供抗病毒藥物治療，不過病人情況未有改善，其病情於7月24日轉差，醫院調整藥物並為病人提供氧氣支援。病人情況其後持續轉差，醫院就病人的病情與家屬溝通，家屬同意若病人情況再轉差時，不為病人施行心肺復甦術，病人延至今日上午8時11分離世。患者生前住在深水埗麗翠苑麗森閣。

連同上述個案，至今共有24名2019冠狀病毒病確診病人於公立醫院離世。

【12:00】一名49歲男確診者（編號2180），曾到訪十間麥當勞餐廳。麥當勞發言人表示，昨日衞生防護中心公布的確診患者行蹤，該患者是一名外判服務供應商的電腦網絡維修員，主要到麥當勞分店處理電腦網絡例行檢查，於分店工作期間一直有戴口罩，一 般逗留時間約為15分鐘，工作前後均沒有在店內購買食物或用餐，事件中涉及的分店已進行徹底消毒及深層清潔。

新冠肺炎｜患者疑一日到麥當勞10分店 事主為外判電腦網絡維修員

▼第三波疫情措施 全面禁堂食 限聚令收緊至2人▼

+ 20 + 19 + 18

新冠肺炎｜患者等四日兩子同染病求助區議員 丈夫未隔離曾去餐廳

【10:00】一名患者確診後，在家等候四日仍未送院，向北區區議會主席求助羅庭德。羅致電醫院後，院方大感驚訝，着患者召救護車。患者同住的八歲和十歲兒子，同樣確診。

羅庭德透露患者的丈夫在該四日內曾外出到超市街市，以及快餐店買食物，批評衞生防護中心對患者及同住人士欠缺指引，認為可聯絡民間組織或區議員幫忙，為患者提供協助。

▼7月28日「最後午餐」▼

+ 18 + 17 + 16

新冠肺炎｜全日禁堂食多酒樓停業止血 業界憂3000食肆終結業

【09:00】部份連鎖餐廳停業，業界預料全港7,500間食肆會縮短經營時間或暫停營業。香港餐務管理協會會長楊位醒表示，晚間禁堂食施已嚴重打擊中式餐廳的收入，全日禁堂食將進一步打擊以午市生意為生的茶餐廳，擔心禁例一旦持續，最終有近3,000間大小型食肆結業。

新冠肺炎｜全日禁堂食 清潔工：一係公園食、一係廁所食

【08:30】全日禁堂食首日實施，清潔服務職工會指，工友未必有吃飯的地方，沒有休息室，一旦工作地點附近的公園無位，只能在廁所內吃飯，衛生情況較餐廳堂食更差。

建造業工人亦面對同樣問題，香港建造業總工會指出，地盤內只得有限地方可吃飯，不足以安排地盤工人分批用餐，若一班人在有限的地方集中吃飯，傳染的可能性只會更高。

昨日總覽：新冠肺炎・7.28｜118名確診者待送院 最耐已等6日

新冠肺炎｜周三起室外禁煙 煙民尋破解方法：隔住口罩食電子煙

新冠肺炎｜中環時租食飯房收費30元 負責人：被鬧到飛起已取消

新冠肺炎｜禁堂食周三起生效 業界指提早關門或停業食肆增至7500

【01:13】本地連續7日均錄得逾百宗確診個案，累計至2,885宗。衞生防護中更新確診患者到訪過的地方，較前一日新增24間食肆，當中第2180宗患者（49歲男子）曾到訪10間麥當勞，遍布大埔、沙田、北區及黃大仙。另外，位於沙田新城市廣場 1 期「鼎泰豐」、灣仔合和中心「薈軒」及美麗華廣場2期「 葡匯咪走雞葡國餐廳」亦上榜，曾有患者在潛伏期光顧。

新冠肺炎｜增24家食肆上榜 一名患者曾訪10間麥當勞 遍布4區

【00:30】周一（27日）截至午夜全日新增106宗確診個案，衛生防護中心昨晚（28日）更新確診者住所及行蹤資料，多名患者分別居於九龍塘雅麗居2座、何文田天鑄1期7座、將軍澳日出康城領都6座以及大坑嘉景臺。

旺角雅蘭中心稻香慶回歸群組，再增1名確診者，居於葵聯邨聯逸樓；屯門富臨酒家群組亦增1名確診者，居於元朗洪福邨洪盛樓。另外，亦有確診者居於工商業大廈分別為葵涌iPlace以及旺角裕耀工廠大廈。

新冠肺炎｜最新患者住所全覽 豪宅何文田天鑄 九龍塘雅麗居上榜 (點擊睇全名單)

+ 5 + 4 + 3

【00:27】瑪嘉烈醫院發言人表示，於周二（28日)晚上接獲通報，有員工初步確診感染2019冠狀病毒病。醫院正與衞生防護中心跟進，感染途徑有待衞生防護中心確認，詳情會於29日公布。

新冠肺炎｜理大研究彬記港泰群組 基因排序與菲律賓輸入個案相似

新冠肺炎｜免檢疫漏洞致爆發？陳肇始：終有專家實證 將嚴肅跟進

新冠肺炎｜消息：亞博建「方艙醫院」最快周六啟用 容納500病床

新冠肺炎｜港泰護老中心85歲男院友病逝 累計23名患者死亡

新冠肺炎｜北區女病人等3日未送院 兩兒子相繼發燒 父親亦染疫

新冠肺炎｜逾百病人未送院 區議員指資料錯：已入院卻顯示未送院