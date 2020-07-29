新冠肺炎・最新｜今起禁堂食限聚令限2人　累計個案衝3000宗

本港新冠肺炎第三波大爆發，周一（27日）全日新增106宗確診，連續七日破百，累計至2,885宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨（28日）預告，半日累計已有85宗初步確診個案，換言之今日（29日）若確診個案增115宗或以上，累計將達3,000宗或以上。 政府今日起進一步收緊防疫措施，包括限聚令由4人收緊至2人，食肆全日禁止堂食，只准外賣，強制戴口罩的措施則由室內公眾地方擴至所有公眾地方。

+ 18 + 17 + 16

昨日總覽：新冠肺炎・7.28｜118名確診者待送院 最耐已等6日

新冠肺炎｜周三起室外禁煙 煙民尋破解方法：隔住口罩食電子煙

新冠肺炎｜中環時租食飯房收費30元 負責人：被鬧到飛起已取消

新冠肺炎｜禁堂食周三起生效 業界指提早關門或停業食肆增至7500

【01:13】本地連續7日均錄得逾百宗確診個案，累計至2,885宗。衞生防護中更新確診患者到訪過的地方，較前一日新增24間食肆，當中第2180宗患者（49歲男子）曾到訪10間麥當勞，遍布大埔、沙田、北區及黃大仙。另外，位於沙田新城市廣場 1 期「鼎泰豐」、灣仔合和中心「薈軒」及美麗華廣場2期「 葡匯咪走雞葡國餐廳」亦上榜，曾有患者在潛伏期光顧。

新冠肺炎｜增24家食肆上榜 一名患者曾訪10間麥當勞 遍布4區

【00:30】周一（27日）截至午夜全日新增106宗確診個案，衛生防護中心昨晚（28日）更新確診者住所及行蹤資料，多名患者分別居於九龍塘雅麗居2座、何文田天鑄1期7座、將軍澳日出康城領都6座以及大坑嘉景臺。

旺角雅蘭中心稻香慶回歸群組，再增1名確診者，居於葵聯邨聯逸樓；屯門富臨酒家群組亦增1名確診者，居於元朗洪福邨洪盛樓。另外，亦有確診者居於工商業大廈分別為葵涌iPlace以及旺角裕耀工廠大廈。

新冠肺炎｜最新患者住所全覽 豪宅何文田天鑄 九龍塘雅麗居上榜 (點擊睇全名單)

+ 5 + 4 + 3

【00:27】瑪嘉烈醫院發言人表示，於周二（28日)晚上接獲通報，有員工初步確診感染2019冠狀病毒病。醫院正與衞生防護中心跟進，感染途徑有待衞生防護中心確認，詳情會於29日公布。

新冠肺炎｜理大研究彬記港泰群組 基因排序與菲律賓輸入個案相似

新冠肺炎｜免檢疫漏洞致爆發？陳肇始：終有專家實證 將嚴肅跟進

新冠肺炎｜消息：亞博建「方艙醫院」最快周六啟用 容納500病床

新冠肺炎｜港泰護老中心85歲男院友病逝 累計23名患者死亡

新冠肺炎｜北區女病人等3日未送院 兩兒子相繼發燒 父親亦染疫

新冠肺炎｜逾百病人未送院 區議員指資料錯：已入院卻顯示未送院

+ 13 + 12 + 11

▼第三波疫情措施 全面禁堂食 限聚令收緊至2人▼