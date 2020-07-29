新冠肺炎・最新｜消息：今增約120宗個案　料破3000大關

本港新冠肺炎第三波大爆發，截至昨日（28日）凌晨，單日新增106宗確診，累計至2,885宗，張竹君預告，半日累計已有85宗初步確診個案，換言之今日（29日）若確診個案增115宗或以上，累計將達3,000宗或以上。 政府今日起進一步收緊防疫措施，包括限聚令由4人收緊至2人，食肆全日禁止堂食，只准外賣，強制戴口罩的措施則由室內公眾地方擴至所有公眾地方。 消息指，今增約120宗個案，亦是連續8天單日宗數破百。如屬實，本港累計個案料破3000宗大關。

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【13:20】消息指，今增約120宗個案，亦是連續8天單日宗數破百。如屬實，本港累計個案料破3000宗大關。

新冠肺炎｜伊院內科病房群組76歲婦今病逝 過去17天日均一人死

【12:35】伊利沙伯醫院，一名確診的76歲女病人（個案編號：1776）於今日早上離世，為伊利沙伯醫院A6病房群組病人。

病人有多種長期病患，她於6月30日因心臟衰竭引致氣促，入住伊利沙伯醫院一個內科病房接受治療，其病房同一病格出現確診個案，病人被列為密切接觸者，獲安排轉往隔離病房，她在7月17日監察鼻咽拭子測試的樣本，對毒病呈陽性反應，其時病人情況穩定。

醫院為病人提供抗病毒藥物治療，不過病人情況未有改善，其病情於7月24日轉差，醫院調整藥物並為病人提供氧氣支援。病人情況其後持續轉差，醫院就病人的病情與家屬溝通，家屬同意若病人情況再轉差時，不為病人施行心肺復甦術，病人延至今日上午8時11分離世。患者生前住在深水埗麗翠苑麗森閣。

連同上述個案，至今共有24名2019冠狀病毒病確診病人於公立醫院離世。

【12:00】一名49歲男確診者（編號2180），曾到訪十間麥當勞餐廳。麥當勞發言人表示，昨日衞生防護中心公布的確診患者行蹤，該患者是一名外判服務供應商的電腦網絡維修員，主要到麥當勞分店處理電腦網絡例行檢查，於分店工作期間一直有戴口罩，一 般逗留時間約為15分鐘，工作前後均沒有在店內購買食物或用餐，事件中涉及的分店已進行徹底消毒及深層清潔。

▼第三波疫情措施 全面禁堂食 限聚令收緊至2人▼

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新冠肺炎｜患者等四日兩子同染病求助區議員 丈夫未隔離曾去餐廳

【10:00】一名患者確診後，在家等候四日仍未送院，向北區區議會主席求助羅庭德。羅致電醫院後，院方大感驚訝，着患者召救護車。患者同住的八歲和十歲兒子，同樣確診。

羅庭德透露患者的丈夫在該四日內曾外出到超市街市，以及快餐店買食物，批評衞生防護中心對患者及同住人士欠缺指引，認為可聯絡民間組織或區議員幫忙，為患者提供協助。

▼7月28日「最後午餐」▼

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新冠肺炎｜全日禁堂食多酒樓停業止血 業界憂3000食肆終結業

【09:00】部份連鎖餐廳停業，業界預料全港7,500間食肆會縮短經營時間或暫停營業。香港餐務管理協會會長楊位醒表示，晚間禁堂食施已嚴重打擊中式餐廳的收入，全日禁堂食將進一步打擊以午市生意為生的茶餐廳，擔心禁例一旦持續，最終有近3,000間大小型食肆結業。

新冠肺炎｜全日禁堂食 清潔工：一係公園食、一係廁所食

【08:30】全日禁堂食首日實施，清潔服務職工會指，工友未必有吃飯的地方，沒有休息室，一旦工作地點附近的公園無位，只能在廁所內吃飯，衛生情況較餐廳堂食更差。

建造業工人亦面對同樣問題，香港建造業總工會指出，地盤內只得有限地方可吃飯，不足以安排地盤工人分批用餐，若一班人在有限的地方集中吃飯，傳染的可能性只會更高。

昨日總覽：新冠肺炎・7.28｜118名確診者待送院 最耐已等6日

新冠肺炎｜周三起室外禁煙 煙民尋破解方法：隔住口罩食電子煙

新冠肺炎｜中環時租食飯房收費30元 負責人：被鬧到飛起已取消

新冠肺炎｜禁堂食周三起生效 業界指提早關門或停業食肆增至7500

【01:13】本地連續7日均錄得逾百宗確診個案，累計至2,885宗。衞生防護中更新確診患者到訪過的地方，較前一日新增24間食肆，當中第2180宗患者（49歲男子）曾到訪10間麥當勞，遍布大埔、沙田、北區及黃大仙。另外，位於沙田新城市廣場 1 期「鼎泰豐」、灣仔合和中心「薈軒」及美麗華廣場2期「 葡匯咪走雞葡國餐廳」亦上榜，曾有患者在潛伏期光顧。

新冠肺炎｜增24家食肆上榜 一名患者曾訪10間麥當勞 遍布4區

【00:30】周一（27日）截至午夜全日新增106宗確診個案，衛生防護中心昨晚（28日）更新確診者住所及行蹤資料，多名患者分別居於九龍塘雅麗居2座、何文田天鑄1期7座、將軍澳日出康城領都6座以及大坑嘉景臺。

旺角雅蘭中心稻香慶回歸群組，再增1名確診者，居於葵聯邨聯逸樓；屯門富臨酒家群組亦增1名確診者，居於元朗洪福邨洪盛樓。另外，亦有確診者居於工商業大廈分別為葵涌iPlace以及旺角裕耀工廠大廈。

新冠肺炎｜最新患者住所全覽 豪宅何文田天鑄 九龍塘雅麗居上榜 (點擊睇全名單)

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【00:27】瑪嘉烈醫院發言人表示，於周二（28日)晚上接獲通報，有員工初步確診感染2019冠狀病毒病。醫院正與衞生防護中心跟進，感染途徑有待衞生防護中心確認，詳情會於29日公布。

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