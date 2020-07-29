新冠肺炎・最新｜累計3003宗確診　上水屠房大爆發7人染疫

本港新冠肺炎第三波大爆發，截至今日（29日）凌晨，單日新增118宗確診，連續第8天個案破百，累計個案衝破3,000大關，共有3,003宗確診個案。張竹君表示，新增的118宗個案中，僅5宗為輸入個案，113宗屬本地感染，其中46宗感染源頭仍在調查中。另有約80宗初步確診個案。 張竹君續指，新增個案有54宗涉家人朋友聚會，另有3間院舍有員工或院友染疫，包括賽馬會屯門盲人安老院1名護理員確診，李鄭屋敬福護理院有1名院友初步確診，而東華三院寶鍾全英安老院則有2名護士確診。瑪嘉烈醫院亦有4名員工初步確診，分別為康復病房及腫瘤科專科門診人員。

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【00:56】本港新型冠狀病毒肺炎第三波疫情嚴峻，中國工程院院士、國家衛健委高級別專家組組長鍾南山同日在廣東廣州接受訪問，他表示，香港現時已出現社區傳播，但還未出現指數級增長，關鍵要看接下來的防控情況；又稱香港的主要問題不在於醫療，而是公共衞生防控，敦促當局盡快展開全民核酸篩查。

新冠肺炎｜鍾南山談香港第三波疫情：未現幾何增長 倡全民檢測

鍾南山建議在香港開展全民核酸篩查。（資料圖片）

【00:34】本港新冠肺炎第三波疫情持續，衞生署周三（29日）報告本周二（28日）錄得118宗確診個案，連續8日錄得過百宗。衛生防護中心晚上更新確診者住所及行蹤資料，屯門區再次成為「重災區」，四名患者報稱居於屯門倚嶺南庭，累計近三日共有五宗，疑似屬同一家庭；葵涌工商廈IPLACE再增一名女童感染，四日內共錄得四宗，為兩大兩小女居民，未知是否同一家庭，但情況不尋常。

此外，一名34歲女患者報稱居於紅磡「環海．東岸」，為該屋苑首次上榜。大圍名城、將軍澳日出康城有患者；港島杏花邨亦有新增兩宗確診個案，分別居住第1座及第5座，近兩日共有三宗，當中第1座有兩人，二人有流行病學關連。

新冠肺炎｜最新患者住所全覽 屯門倚嶺南庭葵涌IPLACE共9人染疫

屯門倚嶺南庭葵涌IPLACE共9人染疫。（香港01製圖）

7月30日【00:29】香港郵政一名於九龍灣中央郵件中心外判租車公司司機於本月19日確診，平日負責運輸工作，只會在中央郵件中心的停車場簽到，他最後上班日為本月17日。不過，他在潛伏期內曾接載7名員工，香港郵政指他們有戴口罩，因此毋須隔離或作病毒測試。

新冠肺炎｜郵政外判司機確診 潛伏期載7員工 有戴口罩毋須隔離

【23:59】衞生防護中心更新確診患者到訪過的地方，較前一日新增25間食肆，包括兩間譚仔雲南米線分店上榜，分別位於佐敦凱豪商業中心和觀塘貴顯樓，另亦包括新世紀廣場的Outback Steakhouse。除食肆外，亦有患者曾到訪過大埔超級城、西九龍中心等商場。

新冠肺炎｜患者行蹤表新增25家食肆 佐敦譚仔、旺角Outback上榜

【23:56】消息指，觀塘消防局一名消防員的家人確診，該名人員本周一（27日）接受病毒檢測，結果呈陰性。觀塘消防局與該名隊員同一分隊的屬員目前在家工作。

新冠肺炎︱觀塘消防員家人確診 涉事消防員檢測呈陰性

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【22:30】根據衞生署晚上公布的患者資料，有143名在27日或之前確診的患者「待入院」，再創近日新高，此未包括28日確診的118患者及今日至少80名初步確診患者。而上周六（25日）報告確診的時裝設計師鄧達智（第2539號）終於在今日入院接受治療。

【21:33】食物環境衞生署表示，上水屠房新增兩名工人對2019冠狀病毒病檢測呈初步陽性反應。衞生防護中心昨日（28日）亦通知，之前的三宗初步確診個案轉為確診。連同較早前衞生防護中心已公布的兩宗確診個案，上水屠房現時累計的個案共有七宗（即兩宗檢測呈初步陽性反應個案及五宗確診個案）。

鑑於上水屠房近日出現數宗2019冠狀病毒病個案，食環署會為所有進出屠房的持份者（包括營運者、入口商、買手及運輸公司）安排2019冠狀病毒病檢測，務求盡快隔離染病的人員。檢測承辦商（Prenetics Limited）今明兩日到屠房取回所有進出屠房的持份者的深喉唾液樣本，並隨即展開檢測工作，務求盡快完成檢測。

新冠肺炎｜上水屠房累計7人染疫 食環署安排所有持份者進行檢測

上水屠房疫情惡化，至本月29日，累計五人確診、兩人初步確診。（資料圖片）

【21:30】醫院管理局表示，截至今日中午12時，過去24小時有64名確診2019冠狀病毒病的病人出院，至今共有1 591名確診或疑似病人康復出院。目前公立醫院已啟用656間負壓病房，合共1,236張負壓病床，現時共有1,117名確診病人分別於15間公立醫院及社區隔離設施留醫，其中38人情況危殆（個案編號：595、1346、1401、1424、1470、1483、1491、1497、1498、1612、1644、1650、1679、1718、1767、1777、1779、1805、1806、1835、1936、1940、1955、1956、1989、2048、2075、2079、2086、2161、2172、2208、2269、2315、2458、2484、2522和2705），27人情況嚴重，其餘1,052人情況穩定。

【21:10】政府宣布，為方便有需要的市民在禁堂食實施期間可於有蓋的空間食用自攜午膳，民政事務總署由明日（30日）起，於午膳時間開放位於全港十八區的十九間社區會堂／社區中心。該等社區會堂／社區中心將由上午11時開放至下午時。

市民在進入社區會堂／社區中心前必須接受體溫檢測及佩戴口罩。有發燒或有呼吸道感染症狀人士均不得進入。進食時須按照社區會堂／社區中心預先編訂有1.5米距離的座位入座，與其他人保持社交距離。除飲食期間外，所有市民必需佩戴口罩。為了減少聚眾，市民在進食後須離開社區會堂／社區中心。

【20:00】政府今日（29日）起收緊防疫措施，包括食肆全日禁堂食，實施首日一時陽光猛烈、一時又有雷雨，多區打工仔在公園、天橋底進食，十分狼狽，更有建造業工友只能在地盤附近進食。據了解，政府將開放19間社區中心/社區會堂，供有需要市民食飯，以防未來一周大雨日子要雨水溝飯。

新冠肺炎｜禁堂食捱批 政府明起開放19避暑中心供市民用膳

新冠肺炎｜港鐵、新地於地盤搭建有蓋用餐區 供地盤工人用膳

梁顯利油麻地社區中心是其中一個避暑中心。（資料圖／陳浩然攝）

【19:40】本港第三波新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻，多宗個案與街市有關。食物環境衞生署今日（29日）宣布，因應近日有確診個案與元朗同益街巿有關連，為保障街市檔戶及市民的健康及安全，該街巿明日（30日）提早一小時於下午7時關閉，以進行深層清潔消毒工作。

新冠肺炎｜元朗同益街巿與患者有關連 明提早1小時關閉清潔

【19:00】新冠肺炎疫情下，各行各業皆受到嚴重打擊，有酒樓業界代表稱，在「全日堂食禁令」下，名下4間酒樓有3間停業，唯一營業酒樓生意僅有正常的一成半，而因抗疫基金有漏洞，他也未能從中受惠。另外有來自不同業界代表指，行業未得到政府重視，望政府能在第三輪防疫抗疫基金補漏拾遺。

新冠肺炎｜酒樓負責人呻疫下4間分店有3間停業：需借貸以維持經營

【18:57】本港新冠肺炎疫情持續，內地政府在本港首現中港司機確診個案後收緊要求，貨櫃運輸業職工總會表示，內地今日再出「新招」，透過「粵康碼」手機應用程式通知跨境司機須在8小時內往返、不建議過夜。總會主席陳迪手直言，疫情下通關需時，內地「小區」亦隨時有特別措施，8小時要求不合理，估計9成中港貨車司機面臨被移出豁免名單風險，更令長居內地的司機「有家歸不得」。

新冠肺炎｜內地再收緊 跨境司機須8小時內往返、不建議過夜

【18:46】今日起全日禁堂食，飲食業職工總會指措施導致餐廳被迫停業，連帶僱員面臨被迫放無薪假、停工甚至裁員，情況對生意本已因疫情慘淡的飲食業雪上加霜。飲食業職工總會建議政府增加對飲食業僱員的津貼，以協助渡過疫情，例如直接向僱員發每月上限為9,000元的「停工津貼」；效法建造業發放9,000元資助金；及每月1,000元的「抗疫辛勞津貼」。

新冠肺炎｜全日禁堂食重創飲食業 飲食業職工總會促直接津貼僱員

【18:25】康文署表示，一名於香港文化中心‬工作的經理初步確診，事主於文化中心行政大樓3樓‬工作，沒有接觸公眾人士，最後上班日期為7月22日。

新冠肺炎｜康文署文化中心經理初步確診 上周三仍上班

↓↓7月29日傍晚時分 銅鑼灣及上環間食肆停業↓↓

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【17:47】疫情持續，澳門衛生局今日公布，接獲香港衞生部門通報，一名在澳門從事裝修行業的60餘歲香港男子，於今月中返港，近日在港確診，其家人與多個香港感染群組有關連且亦確診，按照確診日期，其妻子比他早確診，故推斷是由家人傳染，而將該男子個案納入香港本地感染個案。

新冠肺炎｜澳門返港60歲男子與家人同確診 納入本地感染個案

【17:38】食肆全日禁堂食令今日正式實施，首個午市不少人被迫在戶外用餐，有人擔心同樣有感染風險。張竹君表示，無論於戶外或餐廳用餐，同樣要保持食物衛生，不要將食物周圍放，用餐時亦必須少傾談，最好不要與其他人一同用膳，「少講野，快食完飯，戴返口罩」。用餐後亦要包好廢物及清潔地方。任何情況，都盡量要與人保持距離。

部分人甚至選擇在洗手間內食飯。張竹君表示，洗手間衛生情況「唔係咁好」，可能有其他衛生問題，或會食物中毒。

本港再增118宗確診，累計確診人數達3,003宗。（余俊亮攝）

【17:28】台灣當局昨公布一名30多歲確診台灣男子，是香港輸入個案，1月起在香港工作。香港鼎泰豐證實，該名台籍男子是派港職員，於沙田新城市廣場分店工作。

新冠肺炎｜鼎泰豐證本港輸台個案為沙田店職員 日前回鄉探親確診

【17:20】近期多個地盤出現確診個案，張竹君表示，不相信有工地出現爆發情況，最近新增近2,000宗確診個案中，大約10至20宗涉地盤，但涉及食肆員工的感染個案更多。張又呼籲，若有地盤出現確診，希望判頭、僱主可盡快停工安排大清洗。若一個地盤涉及範圍大，有不同職員工作，難要求關地盤，相關分判商亦可視乎情況局部關閉，確診者負責範圍或一同工作的人可暫停工。

至於上水屠房累計有5宗確診個案，以及2宗初步確診，涉及3名豬隻買手，其他則為理貨員或文員。

新冠肺炎｜堅城建築增4確診共19人染疫 過去涉逾10工友曾往9地盤

何婉霞指瑪嘉烈醫院有4名職員染疫，至少16名員工需隔離檢疫。（余俊亮攝）

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【17:11】何婉霞表示，周六將會啟用位於亞洲博覽館的社區隔離治療設施，以騰空醫院內的一線病床集中處理病人。何指，亞博設施最先計劃收數百名病人，稍後將逐步擴張，增加收容的病人數量。做法會鯉魚門度假村的隔離設施，會試行每次數十病人入住，逐步增加大數量。她強調，增加容量時會檢視人手安排，安全是考慮之一。現時醫管局正招募人手，希望從不同醫院抽調支援文職醫護人員到亞博當值。

至於東區醫院亦有新過渡安排，會有兩病格用作篩查病人，較年輕及病況較輕的患者會轉送鯉魚門隔離中心。

新冠肺炎｜醫管局電聯等入院病人提供資訊 亞博醫療設施周六啟用

【17:05】醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，過去24小時再多2名患者離世，疫情至今有24名病人不治。瑪嘉烈醫院則有4名職員初診確診，其中3人在同一病房工作。涉事康復病房支援服務員工，主要負責照顧病人，7月23日曾於醫院宿舍留宿，7月24日通宵更當值，同一病房另有2名支援同事初步確診。同一宿舍內，有6名同事是密切接觸者，需要安排檢疫。另有10名職員，曾與初確診者共同用膳，亦須檢疫。涉事病房已停收新症，院方會監察病房病人。

瑪嘉烈醫院另有1名腫瘤科專科門診職員初步確診，事主於7月27日最後一天上班，負責為病人量血壓維生指數，涉事病房已做徹底清潔，該個案無病人或職員被列緊密接觸者。

本港再增118宗確診，累計確診人數達3,003人。（余俊亮攝）

新冠肺炎｜增118宗確診 累計破3000宗 瑪嘉烈病房4支援員工染疫

【16:50】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，截至今日（29日）凌晨零時，本港單日新增118宗確診，累計個案共有3,003宗確診個案。張竹君表示，新增的118宗個案中，僅5宗為輸入個案，113宗屬本地感染，其中46宗感染源頭仍在調查中。另有約80宗初步確診個案。

張竹君續指，新增個案有54宗涉家人朋友聚會，另有3間院舍有員工或院友染疫，包括賽馬會屯門盲人安老院1名護理員確診，李鄭屋敬福護老院有1人初步確診，而東華三院寶鍾全英安老院則有2名護士確診。

外賣員陳小姐在DONKI外站著用餐，坦言工作期間難回家用膳，只能初嘗在街上用餐。（余俊亮攝）

【16:06】今日起防疫措施「加辣」，食肆全日禁堂食，只准外賣，限聚令亦由4人收緊至2人。記者在午膳時間在尖沙嘴一帶視察，不少人手上有一袋袋外賣，部分人走到九龍公園快速用餐，先迎來陽光普照，又遇上雷雨，十分狼狽。有外賣平台送餐員原打算帶外賣到商場涼冷氣用膳，豈料半小時也未找到合適地方，終到DONKI室外外賣用餐處落腳、站著用餐，苦笑「好彩未使踎街」。

新冠肺炎｜禁堂食 外賣員兩小時接逾10單生意 街邊借位食外賣

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【15:52】本港疫情大爆發，重災區慈雲山人心惶惶，慈雲山街市今（29日）推行新措施，包括進入前必須量度體溫、並增設智能消毒站，為顧客消毒防疫。街市檔販則需要齊備「四寶」開工，包括口罩、面罩、手套，以及於當眼位置掛上已通過病毒檢測的「健康卡」證明。

有檔販慨嘆連日來生意銳減，期望新安排可保障買賣雙方，挽回街坊信心。有附近居民則直指，擔心受到感染，現時已減少外出次數，「一次過買一星期餸」，認為街市推新招「都會安心少少。」

新冠肺炎｜慈雲山街市設消毒站 檔販戴「健康卡」證明檢測陰性

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新冠肺炎｜首日禁堂食 公園、天橋底成餐廳 食肆等外賣大排長龍

新冠肺炎・圖輯｜全禁堂食首日生效 市民街頭用膳 折射疫下悲歌

【15:44】今日起政府全面禁止食肆堂食，不少上班族唯有轉買外賣。記者今午於灣仔一帶巡視，首個無堂食的午市，不少市民改到灣仔公園用餐。有清潔工表示，在疫情初期，已認為餐廳人多擠迫，早改習慣在戶外用膳，｢好空曠，隔離左右無人傾偈｣。不過今日公園內卻多了一批新「飯腳」，至少有20多人在園內用餐，較以往多一倍。另有保安員表示，首次到公園用餐，不過認為情況可接受，｢OK喎，無想像中咁差，起碼有樹蔭遮住，一滴汗都無」。

新冠肺炎｜清潔工指禁堂食前已於公園用膳 今日「飯腳」多一倍

【14:06】政府今日（29日）強制市民室內外戴口罩，而除下口罩吸煙更不獲豁免。今日朝早朗豪坊外食煙市民明顯減少，亦只有零星市民在較隱蔽地方除罩食煙。有煙民認為雖然法例生效，但他們並不會理會，而警察亦只會叫他們戴上口罩，所以都會繼續食煙。

新冠肺炎｜強制戴口罩食煙無豁免 「偷食」煙民：警察只會叫戴返

【13:36】新冠肺炎疫情持續，今日起市民身處室內及室外之公眾地方，都必須佩戴口罩，限聚令亦收緊至兩人。過往曾有長者涉嫌非法聚賭而收「限聚令」告票的葵盛東邨，今日聚集長者減少，有經常捉棋的伯伯慨嘆邨內石枱都被圍封，如今不能捉棋「無晒細藝」，見到相熟老友記都不敢走埋去，「驚被罰錢呀，自己一個坐喺度吹風實無事，哈哈」。

新冠肺炎｜二人限聚令生效 捉棋伯嘆無細藝：見人群唔敢行埋去

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【13:20】消息指，今增約120宗個案，亦是連續8天單日宗數破百。如屬實，本港累計個案料破3000宗大關。

新冠肺炎｜伊院內科病房群組76歲婦今病逝 過去17天日均一人死

【12:35】伊利沙伯醫院，一名確診的76歲女病人（個案編號：1776）於今日早上離世，為伊利沙伯醫院A6病房群組病人。

病人有多種長期病患，她於6月30日因心臟衰竭引致氣促，入住伊利沙伯醫院一個內科病房接受治療，其病房同一病格出現確診個案，病人被列為密切接觸者，獲安排轉往隔離病房，她在7月17日監察鼻咽拭子測試的樣本，對毒病呈陽性反應，其時病人情況穩定。

醫院為病人提供抗病毒藥物治療，不過病人情況未有改善，其病情於7月24日轉差，醫院調整藥物並為病人提供氧氣支援。病人情況其後持續轉差，醫院就病人的病情與家屬溝通，家屬同意若病人情況再轉差時，不為病人施行心肺復甦術，病人延至今日上午8時11分離世。患者生前住在深水埗麗翠苑麗森閣。

連同上述個案，至今共有24名2019冠狀病毒病確診病人於公立醫院離世。

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【12:10】第三波新冠肺炎疫情持續爆發，政府專家早已估計，源頭或是豁免檢疫的海外入境人士，包括機組人員及海員。港府最終於周一（26日）宣布，今日（29日）起，所有客船及沒有在港處理貨物裝卸的貨船，其船員換班安排將會暫停、機組人員的檢疫安排亦會收緊。惟有傳媒發現日前仍有韓藉機師於等待報告期間乘山頂纜車上山遊玩，執法不嚴謹。

港大感染及傳染病中心總監何栢良認為，有關發現可突顯現行的申報措施為自願性質，部份人士未有跟從，應該增加罰則等阻嚇性才可以減低違反風險，源頭堵塞漏洞。

新冠肺炎｜海員、機組人員豁免收緊仍四處遊 何栢良建議加強罰則

【12:00】一名49歲男確診者（編號2180），曾到訪十間麥當勞餐廳。麥當勞發言人表示，昨日衞生防護中心公布的確診患者行蹤，該患者是一名外判服務供應商的電腦網絡維修員，主要到麥當勞分店處理電腦網絡例行檢查，於分店工作期間一直有戴口罩，一 般逗留時間約為15分鐘，工作前後均沒有在店內購買食物或用餐，事件中涉及的分店已進行徹底消毒及深層清潔。

新冠肺炎｜患者疑一日到麥當勞10分店 事主為外判電腦網絡維修員

▼第三波疫情措施 全面禁堂食 限聚令收緊至2人▼

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新冠肺炎｜確診者曾捐血 紅十字會：血樣本無病毒 捐血前未感染

【10:56】本港至今有兩名新型冠狀病毒肺炎確診患者曾捐血，紅十字會輸血服務中心行政及醫務總監李卓廣今日（29日）受訪時透露，已跟進相關患者的血液樣本，發現不帶病毒，患者有機會是其他時間感染，並而非捐血之前感染。他明白個案或影響市民的捐血信心，但強調捐血站有做足防疫措施，環境安全，目前血庫存量值餘3至4日，他呼籲合資格市民預約捐血，期望可做到每日平均500人捐血。

新冠肺炎｜患者等四日兩子同染病求助區議員 丈夫未隔離曾去餐廳

【10:00】一名患者確診後，在家等候四日仍未送院，向北區區議會主席求助羅庭德。羅致電醫院後，院方大感驚訝，着患者召救護車。患者同住的八歲和十歲兒子，同樣確診。

羅庭德透露患者的丈夫在該四日內曾外出到超市街市，以及快餐店買食物，批評衞生防護中心對患者及同住人士欠缺指引，認為可聯絡民間組織或區議員幫忙，為患者提供協助。

▼7月28日「最後午餐」▼

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新冠肺炎｜全日禁堂食多酒樓停業止血 業界憂3000食肆終結業

【09:00】部份連鎖餐廳停業，業界預料全港7,500間食肆會縮短經營時間或暫停營業。香港餐務管理協會會長楊位醒表示，晚間禁堂食施已嚴重打擊中式餐廳的收入，全日禁堂食將進一步打擊以午市生意為生的茶餐廳，擔心禁例一旦持續，最終有近3,000間大小型食肆結業。

新冠肺炎｜全日禁堂食 清潔工：一係公園食、一係廁所食

【08:30】全日禁堂食首日實施，清潔服務職工會指，工友未必有吃飯的地方，沒有休息室，一旦工作地點附近的公園無位，只能在廁所內吃飯，衛生情況較餐廳堂食更差。

建造業工人亦面對同樣問題，香港建造業總工會指出，地盤內只得有限地方可吃飯，不足以安排地盤工人分批用餐，若一班人在有限的地方集中吃飯，傳染的可能性只會更高。

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新冠肺炎｜禁堂食周三起生效 業界指提早關門或停業食肆增至7500

【01:13】本地連續7日均錄得逾百宗確診個案，累計至2,885宗。衞生防護中更新確診患者到訪過的地方，較前一日新增24間食肆，當中第2180宗患者（49歲男子）曾到訪10間麥當勞，遍布大埔、沙田、北區及黃大仙。另外，位於沙田新城市廣場 1 期「鼎泰豐」、灣仔合和中心「薈軒」及美麗華廣場2期「 葡匯咪走雞葡國餐廳」亦上榜，曾有患者在潛伏期光顧。

新冠肺炎｜增24家食肆上榜 一名患者曾訪10間麥當勞 遍布4區

【00:30】周一（27日）截至午夜全日新增106宗確診個案，衛生防護中心昨晚（28日）更新確診者住所及行蹤資料，多名患者分別居於九龍塘雅麗居2座、何文田天鑄1期7座、將軍澳日出康城領都6座以及大坑嘉景臺。

旺角雅蘭中心稻香慶回歸群組，再增1名確診者，居於葵聯邨聯逸樓；屯門富臨酒家群組亦增1名確診者，居於元朗洪福邨洪盛樓。另外，亦有確診者居於工商業大廈分別為葵涌iPlace以及旺角裕耀工廠大廈。

新冠肺炎｜最新患者住所全覽 豪宅何文田天鑄 九龍塘雅麗居上榜 (點擊睇全名單)

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【00:27】瑪嘉烈醫院發言人表示，於周二（28日)晚上接獲通報，有員工初步確診感染2019冠狀病毒病。醫院正與衞生防護中心跟進，感染途徑有待衞生防護中心確認，詳情會於29日公布。

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