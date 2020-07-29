九巴新界西17路線雙向分段收費8月8日實施　須90分鐘內拍卡確認

九巴早前獲運輸署批准，於新界西其中17條涵蓋屯門、元朗及天水圍的巴士路線，推出雙向分段收費。據運輸署最新提交屯門區議會文件，新分段收費優惠將於8月8日起實施。 文件指出，市民要享用優惠，必須以八達通繳費。市民乘搭計劃涵蓋的指定17條區外路線時，須在登車後90分鐘內，於指定巴士站內設置的八達通機拍卡確認，方能享有車資優惠。至於分段收費車資方面，由4.3元至6.2元不等，同時設有小童及長者優惠，收費由2元至3.1元不等。

運輸署日前向屯門區議會提交最新文件指出，九巴短程分段收費車資優惠，將於8月8日起實施。（資料圖片）

由下月8日起，市民乘搭新界西指定17條區外路線時，可享分段收費車資優惠。受惠路線包括58M、58X、260X、269D、276、276P、69M、269B、269C、69X、276A、68A、63X、68X、268X、268B及268B路線。

分段收費車資方面，成人八達通收費價格由4.3元至6.2元不等；當中由朗屏或洪水橋至華都花園的68A線較為特別，設有2個分段收費價格，倘成人八達通乘客於朗屏或元朗登車，分段收費為6.2元；倘於洪水橋登車前往華都花園，車資則較便宜為5元。

市民倘乘搭九巴旗下指定17條往區外路線，並須在登車後90分鐘內在指定巴士站設置的八達通機拍卡確認，可享用分段收費優惠。（資料圖片）

惟市民需要注意，車資優惠必須以八達通付款，乘客必須在登車90分鐘內，於20多個指定巴士站所設置的八達通機拍卡確認，方能享有分段優惠，否則便會被扣全程車資。



八達通拍卡機設置於指定巴士站約20多個，分佈於元朗、天水圍及屯門區，當中包括屯發路近華都花園、震寰路近大興警署、形點交通交匯處、青山公路近洪水橋站、天瑞巴士總站等車站。

惟分段收費優惠不可與巴士轉乘優惠同時使用，而九巴將會張貼通告，通知乘客有關分段收費優惠安排。