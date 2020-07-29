手錶零件生產商前董事詐騙6,900萬元　罪成還柙候判

一名手錶零件生產商前董事以欺詐手段，轉移逾6,900萬元的生意至一間由他合夥持有貿易公司，早前被廉政公署起訴。被告今日（29日）在區域法院被裁定罪名成立，法官練錦鴻將案件押後至下月18日判刑，以待被告的背景報告。被告還押柙懲教署看管。

一名手錶零件生產商前董事，以欺詐手段轉移逾6,900萬元的生意至一間由他合夥持有貿易公司，他今日在區域法院被裁定罪名成立。（資料圖片）

被告謝田（61歲），為德明金屬製品有限公司（德明）前董事，被裁定一項欺詐罪名成立，違反《盜竊罪條例》第16A條。

案情透露，被告於案發時是金屬錶鏈製造及供應商德明的董事兼股東。西鐵城時計株式會社（西鐵城／Citizen）的附屬公司新星工業有限公司（新星）自2003年起已是德明的顧客。一名曾於西鐵城一間工廠工作，與被告相關的人士於2008年4月成立利德（兄弟）有限公司（利德），並擔任公司的唯一董事。利德的股份由該名董事及柏誠投資有限公司（柏誠）平均持有，柏誠是由被告及其妻子合夥持有。

聲稱同等價錢供貨 實際提高價錢

2008年年中，被告在該名利德董事陪同下，向新星高層人員建議該公司向利德下訂單採購金屬錶帶，指利德能以同等價錢向新星提供由德明製造的產品，並能提供更好的送貨安排。基於相信利德是德明的聯營公司，新星高層人員採納被告的建議。新星遂於2008年8月至2016年9月期間，向利德下了967張購買金屬錶帶的訂單，發票總金額逾6,900萬元。

利德向新星提供的貨品，其實是以逾6,600萬元從德明購入，但貨價提高了百分之五。2011年至2017年期間，利德向柏誠支付九筆年度款項，合共110萬元，作為被告獲分配所得利潤。

廉署早前接獲貪污投訴，調查後揭發上述罪行。德明、新星及西鐵城在廉署調查案件期間提供全面協助。控方今日由大律師李國威代表出庭，並由廉署人員吳榮輝協助。