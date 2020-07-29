新冠肺炎｜禁堂食捱批　政府最快明起開放19避暑中心供市民用膳

本地第三波新冠肺炎疫情嚴峻，政府今日（29日）起收緊防疫措施，包括食肆全日禁堂食，實施首日一時陽光猛烈、一時，又有雷雨，多區打工仔在公園、天橋底進食，十分狼狽，更有建造業工友更只能在地盤附近進食。據了解，政府將開放19間避暑中心，供有需要市民食飯，以防未來一周大雨日子要雨水溝飯。
梁顯利油麻地社區中心是其中一個避暑中心。（資料圖／陳浩義攝）
19間臨時避暑中心的地點如下：
香港區：
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中西區 －西營盤高街2號西營盤社區綜合大樓3樓西營盤社區綜合大樓社區會堂
東區 －銅鑼灣福蔭道7號3樓銅鑼灣社區中心
南區 － 鴨脷洲利東邨利東社區會堂
灣仔 － 灣仔皇后大道東258號灣仔街市地下低層灣仔活動中心
九龍區：
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九龍城 －紅磡庇利街42號九龍城政府合署1樓紅磡社區會堂
觀塘 －藍田啟田道71號藍田（西區）社區中心
深水埗 －深水埗石硤尾邨42座地下石硤尾社區會堂
黃大仙 －慈雲山雲華街45號慈雲山（南區）社區中心
油尖旺 －油麻地眾坊街60號梁顯利油麻地社區中心
新界區：
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離島 － 東涌文東路39號東涌市政大樓地下東涌社區會堂
葵青 － 葵涌葵盛西邨第六座平台葵盛社區會堂
北區 － 上水龍運街2號4樓北區社區中心
西貢 － 將軍澳坑口培成路38號西貢將軍澳政府綜合大樓地下坑口社區會堂
沙田 －沙田隆亨邨隆亨社區中心
大埔 －大埔鄉事會街2號大埔社區中心
荃灣 －荃灣梨木樹邨康樹樓地下梨木樹社區會堂
屯門 －屯門蝴蝶邨（近蝶心樓）蝴蝶灣社區中心
元朗 －元朗朗屏邨朗屏社區會堂
元朗 －天水圍天耀邨天耀社區中心
7月29日起的一周，食肆全日禁止堂食，地盤工人要在街頭及露天地方食飯。（羅國輝攝）
▼第三波疫情措施 全面禁堂食 限聚令收緊至2人▼