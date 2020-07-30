長沙灣發泡膠箱阻行車釀火警　警方食環聯合行動協商解社區隱憂

過往在長沙灣蔬菜批發市場外，不時會有大量發泡膠箱佔據荔枝角道一段行車線，近兩年該處發泡膠箱曾發生四次火警，最嚴重曾焚毀一輛中型貨車，並波及旁邊地盤。 警方長沙灣分區及食環署人員今年3月至5月聯合行動，行動中曾口頭警告、移走發泡膠箱及票控。警方最終發現發泡膠箱屬於一間本地回收商，經回收商代表、蔬菜統營處及民政事務處等持份者協商後取得共識，本年5月初已解決相關問題。警方強調是基於火警風險才執法，並非要趕盡殺絕，期望能平衡公眾安全及回收商營運，透過社區持份者協調，解決相關問題。

2019年10月7日，長沙灣荔枝角道路邊發泡膠箱起火，運菜貨車嚴重焚毀。（資料圖片／黃偉民攝）

易燃致四度引起火警 燒毀中型貨車

由2018年至今，涉及長沙灣蔬菜批發市場外發泡膠箱的火警共有四宗，其中一次曾嚴重焚毀停泊在附近的一輛中型貨車，另外數宗火警亦曾波及附近地盤。消防調查發現，數宗火警一般為棄置煙頭或附近地盤的火屑，而發泡膠箱十分易燃，在大量囤積的情況下令火勢蔓延。

去年批發市場對面的麗翠苑落成入伙後，深水埗警區多次接獲區議員及居民就發泡膠箱阻塞問題的投訴，在本年1月至2月時受疫情影響，中港兩地跨境貨運量減少，因此越來越多待送走回收的發泡膠箱囤積於荔枝角道，一度佔據行車線逾100米。

基於公眾安全及火警風險，長沙灣分區警員及食環署今年3月至5月期間，曾7次展開聯合行動，初時未能尋獲發泡膠箱的物主，食環署最終需召夾車移走。

警方長沙灣分區及食環署人員今年3月至5月展開聯合行動，初時未能尋獲發泡膠箱的物主，食環署最終需召夾車移走。當局曾兩度票控相關回收商「公眾地方造成阻礙」。（警方提供）

跨境貨車載上內地回收再造

及後發泡膠箱的物主現身，執法部門曾勸諭、口頭警告，但未見成效，曾兩度票控相關回收商「公眾地方造成阻礙」。

警方調查發現，回收商主要收購拾荒者從街市收集所得的發泡膠箱，每條發泡膠箱（5個至6個）的價值約為5元至6元，回收商會透過卸除蔬果貨品後的跨境貨車，每日早上將發泡膠箱運回內地回收再造，屬環保回收行業。

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回收商將發泡膠箱轉移至其他地方

警方強調，執法並非要「趕盡殺絕」，而是希望平衡公眾安全及回收商營運。就此警方建議回收商盡量在早上7時前搬走，以免造成阻塞；及後回收商代表、批發商、蔬菜統營處及民政事務處等持份者溝通協調後，成功取得共識，回收商的發泡膠箱將轉移至其他不會造成阻礙的地方暫存，5月初至今該路段已無再出現相關問題。