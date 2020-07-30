新冠肺炎｜最新患者住所全覽　4人居屯門倚嶺南庭　環海東岸上榜

本港新冠肺炎第三波疫情持續，周三（29日）再多118宗確診個案，連續8日錄得過百宗。衛生防護中心晚上更新確診者住所及行蹤資料，屯門區再次成為「重災區」，多名患者報稱居於屯門倚嶺南庭。此外，一名34歲女患者報稱居於環海．東岸，為該屋苑首次上榜，而大圍名城、將軍澳日出康城再上榜。港島杏花邨亦有新增兩個確診個案，分別居住第1座及第5座。 此外，亦多一間酒店上榜，為旺角通菜街M+Hotel。

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衞生署衞生防護中心晚上公布，截至周二（28日）凌晨的24小時內，新增118宗確診個案，當中5宗為輸入個案，至今本港累計3003宗個案。

倚嶺南庭增4個案

屯門區新增16確診個案，其中4名確診者報稱居於屯門倚嶺南庭，分別是2歲女患者（個案編號第2957號）、49歲男患者（個案編號第2958號）、64歲女患者（個案編號第2965號）及65歲男患者（個案編號第2966號），連同早前確診的個案2773，倚嶺南庭累計有5宗確診個案。

屯門倚嶺南庭增4宗個案。（Google街景截圖)

「納米盤」紅磡環海．東岸增一名34歲女患者

此外，一名59歲女患者（個案編號第2992號）報稱居於沙田名城1期3座，她在7月24日發病。一名34歲女患者居於紅磡環海．東岸1A座，該屋苑以提供過千伙納米盤聞名，該名患者於7月27日發病。將軍澳日出康城再多一名確診住戶，為一名32歲女患者，居在領峯6座，於7月26日發病。

大圍名城增一名確診者。（資料圖片）

堅城建築群組增4人 當中3人居港島

「堅城（梁氏）建築有限公司」群組再增4名患者，分別為個案編號2894、2982、2953及2927，而個案2858則為群組患者的家人。當中個案2894、一名63歲男患者居於北角康澤花園，於7月23日發病；個案2982、一名65歲男患者居於灣仔樂滿大廈；個案2953、一名29歲男患者居於將軍澳廣場3座；個案2927、一名68歲男患者居於杏花邨第5座。

無源頭女患者報兩住址

一名57歲女患者，個案編號2990，報稱居於兩個住址，分別是都會駅 7 座及翠竹花園 9 座，她於7月23日發病，為無源頭個案。

曾有確診或疑似個案居住過的住宅大廈名單（7月28日確診、7月29日報告個案）：

離島區亦再新增兩個住所，一名67歲女患者（個案編號2932）居於東涌逸東邨雍逸樓，她於7月21日發病；另一名64歲女患者（個案編號2950）居於南丫島索罟灣涌尾，於7月27日發病。

一名58歲女患者（個案編號3001）報稱居在旺角通菜街M+hotel，她無病徵，為與本地個案有流行病學關連。

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