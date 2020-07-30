新冠肺炎・最新｜明恢復早午市堂食　伊院內科病房增一初步確診

本港新冠肺炎第三波疫情嚴峻，截至昨日（29日）凌晨，單日新增118宗確診，以及80多宗初步確診個案，累計本港感染個案衝破3,000大關，共有3,003宗確診個案。 昨日起全日禁堂食，大批打工仔在公園、天橋底、地盤外食飯，政府夜晚宣布今日開放19個社區中心予市民用膳。 消息指，政府決定明日起恢復早午市堂食，每枱限兩人。

▼7月30日社區中心開放給市民用膳▼

+ 2

【12:10】據了解，伊利沙伯醫院再有一間內科普通病房發現有新冠肺炎初步確診個案，男患者住在紅磡，因自身其他疾病而入院，住在內科C5病房，後對病毒檢測呈陽性反應。

【11:30】消息指，政府決定明日起恢復食肆早午市堂食，每枱限兩人，食肆人數只能容納座位一半。

▼7月30日，慈雲山慈樂邨、慈民邨派發檢測樽▼

+ 12 + 11 + 10

▼午膳時間（上午11時至下午3時）開放的19間社區會堂／社區中心▼

新冠肺炎｜禁堂食捱批 政府開放19避暑中心供市民用膳

因梨木樹社區會堂有個案，今日要關閉，荃灣開放用膳地方改為石圍角社區會堂（地址為荃灣石圍角邨）

【10:40】民政事務總署今日（7月30日）早上得悉梨木樹社區會堂所在的梨木樹邨康樹樓出現確診個案，該社區會堂今日將進行全面消毒及清潔。

政府全日禁止堂食措施實施期間，荃灣區開放予有需要的市民食用自攜午膳的地點將改為石圍角社區會堂（地址為荃灣石圍角邨）。荃灣區的夜間臨時避暑中心亦將改設於石圍角社區會堂。

19間社區中心供市民用膳安排：

＊明日（30日）起每日上午11時開放至下午時。

＊市民在進入社區會堂／社區中心前必須接受體溫檢測及佩戴口罩。

＊有發燒或有呼吸道感染症狀人士均不得進入。

＊進食時須按照社區會堂／社區中心預先編訂有1.5米距離的座位入座，與其他人保持社交距離。

＊除飲食期間外，所有市民必需佩戴口罩。

＊為了減少聚眾，市民在進食後須離開社區會堂／社區中心。

+ 4 + 3 + 2

【08:00】截至周四（30日）上午8時，全國確診病例87,576宗，累計死亡人數4,665人，疑似病例1宗，治癒病例80,962宗，累計境外輸入2,056宗。

【00:56】本港新型冠狀病毒肺炎第三波疫情嚴峻，中國工程院院士、國家衛健委高級別專家組組長鍾南山同日在廣東廣州接受訪問，他表示，香港現時已出現社區傳播，但還未出現指數級增長，關鍵要看接下來的防控情況；又稱香港的主要問題不在於醫療，而是公共衞生防控，敦促當局盡快展開全民核酸篩查。

新冠肺炎｜鍾南山談香港第三波疫情：未現幾何增長 倡全民檢測

昨日總覽 ：新冠肺炎・最新｜累計3003宗確診 上水屠房大爆發7人染疫

新冠肺炎｜上水屠房累計7人染疫 食環署安排所有持份者進行檢測

新冠肺炎｜禁堂食捱批 政府明起開放19避暑中心供市民用膳

新冠肺炎｜鼎泰豐證本港輸台個案為沙田店職員 日前回鄉探親確診

新冠肺炎｜患者疑一日到麥當勞10分店 事主為外判電腦網絡維修員

+ 4 + 3 + 2

【00:34】本港新冠肺炎第三波疫情持續，衞生署周三（29日）報告本周二（28日）錄得118宗確診個案，連續8日錄得過百宗。衛生防護中心晚上更新確診者住所及行蹤資料，屯門區再次成為「重災區」，四名患者報稱居於屯門倚嶺南庭，累計近三日共有五宗，疑似屬同一家庭；葵涌工商廈IPLACE再增一名女童感染，四日內共錄得四宗，為兩大兩小女居民，未知是否同一家庭，但情況不尋常。

此外，一名34歲女患者報稱居於紅磡「環海．東岸」，為該屋苑首次上榜。大圍名城、將軍澳日出康城有患者；港島杏花邨亦有新增兩宗確診個案，分別居住第1座及第5座，近兩日共有三宗，當中第1座有兩人，二人有流行病學關連。

新冠肺炎｜最新患者住所全覽 屯門倚嶺南庭葵涌IPLACE共9人染疫

【00:10】衞生防護中心更新確診患者到訪過的地方，較前一日新增25間食肆，包括兩間譚仔雲南米線分店上榜，分別位於佐敦凱豪商業中心和觀塘貴顯樓，另亦包括新世紀廣場的Outback Steakhouse。除食肆外，亦有患者曾到訪過大埔超級城、西九龍中心等商場。

新冠肺炎｜患者行蹤表新增25家食肆 佐敦譚仔、旺角Outback上榜

屯門倚嶺南庭葵涌IPLACE共9人染疫。（香港01製圖）

+ 16 + 15 + 14

新冠肺炎｜首日禁堂食 公園、天橋底成餐廳 食肆等外賣大排長龍

新冠肺炎・圖輯｜全禁堂食首日生效 市民街頭用膳 折射疫下悲歌

新冠肺炎｜增118宗確診 累計破3000宗 瑪嘉烈病房4支援員工染疫

新冠肺炎｜醫管局電聯等入院病人提供資訊 亞博醫療設施周六啟用

新冠肺炎｜堅城建築增4確診共19人染疫 過去涉逾10工友曾往9地盤

新冠肺炎｜患者等四日兩子同染病求助區議員 丈夫未隔離曾去餐廳