新冠肺炎・直播｜增149宗再創新高　亞博館外酒店地盤有群組爆發

本港新冠肺炎第三波疫情嚴峻，截至今日（30日）凌晨，單日新增149宗確診，145宗屬本地個案，再創新高，另有73宗初步確診。 昨日起全日禁堂食，大批打工仔在公園、天橋底、地盤外食飯，政府夜晚宣布今日開放19個社區中心予市民用膳。 消息指，政府決定明日起恢復早午市堂食，每枱限兩人；單日新增約150宗確診個案。

【17:30】明愛恩翠苑一照顧員初步確診，地址：西營盤高街2號西營盤社區綜合大樓一樓、二樓及低層。

【17:25】亞博館對面酒店的地盤，有三人確診（#2979、#3091、#3029），另外一名工人的家人確診（#2909）。

【16:50】醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞：

北區醫院一名曾入住內科病房的70歲女長者，今日初確。昨晚2點無力入院，有貧血無燒情況穩定，發現肺有少少花、味覺有轉變，傍晚6時轉監察病房 今早初確診。有6病人同一病格，為緊密接觸着，需要檢疫。由於病人沒進行高風險程序 同事有合適裝備，毋須檢疫。

伊利沙伯醫院，64歲男患者，長期病患，7月28日因為心臟有問題而入住內科病房，昨日初步確診，8人同一病格將要檢疫，其中一人已出院，職員有合適裝備，毋須檢疫。另一名71歲婆婆，因心臟問題、心口不適，無發燒，3小時後轉隔離病房。無同事或病人需檢疫。

明愛醫院1名4歲男童，發燒和嘔吐，入住明愛監察病房，昨日初步確診，昨晚已轉到瑪嘉烈醫院。患者有嘔吐，一名病人助理需要檢疫，同一病格有2兒科病人及其家長，由於有距離，毋須檢疫。

【16:42】張竹君：截至今日凌晨，新增149宗個案，其中145宗屬本地，再創新高，亦是連續九日破百。

4宗輸入個案中，3人為海員，其中2人在海上檢疫船確診。

本地個案中，84宗有關聯個案，其中72宗與家人朋友相聚；另外61源頭未明。

上水屠房多2宗（3069、3149）。富臨群組多一人。

【16:37】徐德義：政府7月15日開始再次關閉12類處所、禁止晚市堂食，限聚令收緊至4人；7月23日規定室內公眾地方戴口罩；29日開始收緊全日禁堂食，室外公眾地方都要戴口罩。

政府在檢視餐飲業務昨日實施全日暫停堂食措施的實際情況後，明白該措施對上班僱員帶來的不便和困難，決定明日恢復早午市堂食。

▼7月30日社區中心開放給市民用膳▼

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新冠肺炎｜政府全日禁堂食實施兩日即「跪低」 明起恢復日間堂食

【13:23】政府發言人指，在檢視餐飲業務昨日實施全日暫停堂食措施的實際情況後，明白該措施對上班僱員帶來的不便和困難。因此，政府決定由明日（7月31日）起，餐飲業務可恢復提供日間（即由上午5時至下午5時59分）堂食服務。

餐飲處所內的顧客數目，在任何時間均不得超過該處所通常座位數目的一半，並不得有多於二人同坐一桌。

【13:17】消息指，單日新增約150宗確診個案。連續第九日破百。

新冠肺炎｜伊利沙伯醫院內科病房有病人確診 同病格約8人須隔離

【12:10】據了解，伊利沙伯醫院再有一間內科普通病房發現有新冠肺炎初步確診個案，男患者住在紅磡，因自身其他疾病而入院，住在內科C5病房，後對病毒檢測呈陽性反應。曾住同一病格的其他病人需隔離。

【11:30】消息指，政府決定明日起恢復食肆早午市堂食，每枱限兩人，食肆人數只能容納座位一半。

▼7月30日慈雲山慈樂邨、慈民邨派發檢測樽▼

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▼午膳時間（上午11時至下午3時）開放的19間社區會堂／社區中心▼

新冠肺炎｜禁堂食捱批 政府開放19避暑中心供市民用膳

因梨木樹社區會堂有個案，今日要關閉，荃灣開放用膳地方改為石圍角社區會堂（地址為荃灣石圍角邨）

【10:40】民政事務總署今日（7月30日）早上得悉梨木樹社區會堂所在的梨木樹邨康樹樓出現確診個案，該社區會堂今日將進行全面消毒及清潔。

政府全日禁止堂食措施實施期間，荃灣區開放予有需要的市民食用自攜午膳的地點將改為石圍角社區會堂（地址為荃灣石圍角邨）。荃灣區的夜間臨時避暑中心亦將改設於石圍角社區會堂。

19間社區中心供市民用膳安排：

＊明日（30日）起每日上午11時開放至下午時。

＊市民在進入社區會堂／社區中心前必須接受體溫檢測及佩戴口罩。

＊有發燒或有呼吸道感染症狀人士均不得進入。

＊進食時須按照社區會堂／社區中心預先編訂有1.5米距離的座位入座，與其他人保持社交距離。

＊除飲食期間外，所有市民必需佩戴口罩。

＊為了減少聚眾，市民在進食後須離開社區會堂／社區中心。

+ 4 + 3 + 2

【08:00】截至周四（30日）上午8時，全國確診病例87,576宗，累計死亡人數4,665人，疑似病例1宗，治癒病例80,962宗，累計境外輸入2,056宗。

【00:56】本港新型冠狀病毒肺炎第三波疫情嚴峻，中國工程院院士、國家衛健委高級別專家組組長鍾南山同日在廣東廣州接受訪問，他表示，香港現時已出現社區傳播，但還未出現指數級增長，關鍵要看接下來的防控情況；又稱香港的主要問題不在於醫療，而是公共衞生防控，敦促當局盡快展開全民核酸篩查。

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新冠肺炎｜患者疑一日到麥當勞10分店 事主為外判電腦網絡維修員

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【00:34】本港新冠肺炎第三波疫情持續，衞生署周三（29日）報告本周二（28日）錄得118宗確診個案，連續8日錄得過百宗。衛生防護中心晚上更新確診者住所及行蹤資料，屯門區再次成為「重災區」，四名患者報稱居於屯門倚嶺南庭，累計近三日共有五宗，疑似屬同一家庭；葵涌工商廈IPLACE再增一名女童感染，四日內共錄得四宗，為兩大兩小女居民，未知是否同一家庭，但情況不尋常。

此外，一名34歲女患者報稱居於紅磡「環海．東岸」，為該屋苑首次上榜。大圍名城、將軍澳日出康城有患者；港島杏花邨亦有新增兩宗確診個案，分別居住第1座及第5座，近兩日共有三宗，當中第1座有兩人，二人有流行病學關連。

新冠肺炎｜最新患者住所全覽 屯門倚嶺南庭葵涌IPLACE共9人染疫

【00:10】衞生防護中心更新確診患者到訪過的地方，較前一日新增25間食肆，包括兩間譚仔雲南米線分店上榜，分別位於佐敦凱豪商業中心和觀塘貴顯樓，另亦包括新世紀廣場的Outback Steakhouse。除食肆外，亦有患者曾到訪過大埔超級城、西九龍中心等商場。

新冠肺炎｜患者行蹤表新增25家食肆 佐敦譚仔、旺角Outback上榜

屯門倚嶺南庭葵涌IPLACE共9人染疫。（香港01製圖）

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