新冠肺炎│禁堂食清潔工垃圾房進食　地盤工聽眾：班官試嚟感受吓

昨日（29日）為首日的推出「限堂食令」的工作日，下午時間下著雨，不少外出工作市民狼狽的找地方吃飯，不少食環署管工職系工會秘書劉偉德出席一電台節目時表示，收集各區負責街道清潔的工友所說，限堂食令下，街道清潔影響不大，惟不少人改到公園進食，垃圾的確有增加，飯後時間要再作打掃。 亦有從事地盤行業的電台聽眾指昨日找地方進食非常困難，斥：「你哋班官試下嚟地盤只係企，唔使做任何嘢戴口罩企喺度呀，感受我哋係點生活？」

昨日不少外出工你的市民均對「食餐安樂飯」而煩惱，有人憤指政府「離地、不知民間疾苦，不關關口卻唔俾市民食飯」。（資料圖片/高仲明攝）

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他提到，工友用膳問題上，由於部份垃圾站地點偏僻，員工買飯盒後，要步行一段時間才有其他地方午膳，所以最後都留在垃圾站進食，「其實好難揀，一係好趕好趕但坐得好啲，一係時間鬆動，係無得選擇，其實做嘢辛苦都想休息一下。」

地盤工：感受我哋係點生活

另外，現時不少巿民留在家中，單座式家居垃圾數量因而大增，有人會將垃圾棄置街上，令清潔工的工作量增加，加上抗疫下要增加清潔量，慨歎，「員工士氣低落」。

昨日不少外出工你的市民均對「食餐安樂飯」而煩惱，有人憤指政府「離地、不知民間疾苦，不關關口卻唔俾市民食飯」，從事地盤行業的電台聽眾憤指昨日找地方進食非常困難，地盤沙塵多又熱，非常難耐，並斥「你哋班官試下嚟地盤只係企，唔使做任何嘢戴口罩企喺度呀，感受我哋係點生活？」

昨日不少外出工你的市民均對「食餐安樂飯」而煩惱，有人憤指政府「離地、不知民間疾苦，不關關口卻唔俾市民食飯」。（資料圖片/梁鵬威攝)

此外，多個市民斥開放社區會堂予市民吃飯意義不大，不知跟堂食有否分別，有於柴灣工作的市民說，「東區得天后海邊一個會堂，你叫我搭車去一去再返柴灣？你覺得會唔會呀？」亦有市民感慨小型餐廳生存困難，明白餐廳出現多個確診個案，但不少為多人聚餐的慶祝群組，卻賠了餐廳生存。