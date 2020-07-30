立法會選舉｜七旬翁憂檢疫措施阻投票釀不公　求法庭裁選舉須延期

長期居於內地的一名七旬翁，稱受疫情影響，若從內地回港須隔離檢疫14天，認為這或影響他9月份返港投票，他曾去信特首等高官要求押後選舉，惟僅獲回覆指會確保選舉公平，未有確實答應其要求。老翁認為政府的決定不合理，因而入稟法庭要求司法覆核，並希望法庭下令政府必須延遲選舉。

申請人譚國源，78歲，答辯人為行政長官林鄭月娥，及政制及內地事務局局長曾國衞。

譚稱他是該20萬長居於內地的香港居民之一，他亦是登記選民，過往若有選舉，他會特地回港投票。然而自今年二月爆發疫情，從內地返港須接受檢疫隔離14天，而根據港府就這疫情而實施的出入境管制，其有效期會至9月7日，但選舉日卻為9月6日，故他若要回港投票，亦要預早14日回港進行檢疫，並要冒染疫的風險排隊投票。

有見及此，他在本周二(28日)，先後發信給特首及內地事務局局長，要求選舉押後，即日獲局長回覆，惟局長只稱政府及選管會會確保選舉會公平公開，並會在安全的情況下進行，但未確實回應將選舉押後。

譚認為其他情形與他相似的選民，亦可能會因此而決定不回港投票，認為這會做成選舉不公，他認為政府未考慮「第三波疫情」的風險，居內地的選民或會為避免檢疫而放棄投票，從而做成選舉不公，故入稟要求法庭覆核政府的決定，並要求法庭裁定目前情況下選舉並不合理，及下令政府必須把選舉延期。