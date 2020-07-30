堂食政策急逆轉　專家：抗疫忌藥石亂投　推更嚴厲措施須全面評估

因應本地新型冠狀病毒肺炎疫情，港府昨日（29日）實施禁堂食政策，原定為期至8月4日，但打工仔隨街開餐的畫面，引發各方質疑政策是否合理。政府昨晚宣布開放社區會堂予市民吃飯，至今日（30日）更宣布將恢復早午市可堂食。 政策兩日內大逆轉，醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超認為，當局從善如流減少民怨屬好事，惟認為政策應避免藥石亂投。他形容今次事件算是早期警號，反映政府日後若有需要再推更嚴厲措施，必須先全面評估政策引伸出的副作用，否則原意再好的政策終究可能被拖垮。

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政府自7月27日公布，7月29日起全日禁止堂食，為期一周至8月4日。措施昨日生效後，爭議聲四起，政府晚上宣布今日將開放19間社區會堂讓市民入內進食，至今早進一步公布，將撤銷禁早午市堂食安排，每檯人數限兩人。

梁子超：禁堂食不等同用餐需要減少

禁堂食生效短短兩日即撤回，醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超相信，政府舉動是為減少民怨，從善如流調整政策，又指餐廳過去數個月已習慣做足防疫措施，衛生程度定必會較隨意在街邊進食更好。

梁子超日前受訪曾表明，若政府需禁止堂食，前提是市面上班的人流大減，需私人企業容許僱員在家工作，否則只會引起混亂。一如所料，混亂如期衍生，梁子超指根本原因是不准堂食，不等同市民進食的需要減少，單按長官意志推新政策，未必等同現實做到相應效果。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超（資料圖片）

若要求停工停市 政府須列出停擺時限

梁子超形容，今次事件屬早期警號，顯示若政府推新措施之前，未能全面評估政策的影響，以及無其他配套紓緩政策副作用的話，原意再好的政策亦有可能會被拖垮。他續指，若日後再推更嚴厲的措施，政府必須先全面評估，以及與各界持份者溝通。

以停工停市為例，政府應明確列出要求各界停擺的時限，否則根本無人肯合作，同時停市需配合果斷的措施，全力截斷病毒傳播鏈，務求短時間內收效。

政府抗疫專家小組成員許樹昌（左一）及袁國勇（右一）曾就禁堂食表達意見，惟許樹昌透露，至今已逾兩星期無開專家會議。（資料圖片／歐嘉樂攝）

袁國勇籲應減少侍應上菜時有接觸 許樹昌同意容許堂食

其他專家亦曾就禁堂食表達意見，政府抗疫專家、港大微生物學系講座教授袁國勇接受媒體訪問時，認為理想做法是減少堂食，但市民無處可開餐，折衷辦法可能是餐廳先以外賣盒裝好食物，市民再用外賣盒用餐，避免侍應服務減少接觸。 另一抗疫專家、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早則直言，政府開放社區會堂的做法等同堂食，同意容許堂食，但限每檯上限兩人。