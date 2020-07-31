外婆酒店房勒死6歲外孫案　被告認誤殺囚5年　官稱案件是悲劇

有抑鬱症的外婆多年間，獨力為女兒照顧6歲外孫仔，惟她懷疑孫仔患有精神病，擔心他日後無法生活。她兩年前與孫仔到數碼港遊玩後，與他租住灣仔一間酒店，並在房間內用背包帶勒死對方。外婆原被控謀殺罪，惟陪審團未能達成大比數有效裁決。控方經考慮後，接受被告承認誤殺罪，案件今(31日)在高等法院被判入獄5年。法官形容本案是一宗悲劇事件，令一名快樂、活潑的6歲男童喪生，即使被告患有中度至嚴重抑鬱，但她在事件中的刑責仍屬高。

接納被告因精神問題誤殺鄭

女被告簡桂芳，55歲，兼職清潔工人。她原被控於2018年3月18日，在香港謀殺外孫鄭霆軒，惟陪審團商議約11小時後，未能達成大比數有效裁決，法官遂解散陪審團。控方考慮後，接納她承認誤殺罪。法官裁定因被告精神問題而誤殺鄭。

被告在審訊自辯時透露其坎坷身世：兒子夭折、丈夫沉迷賭博和有外遇，最終離家。而患有抑鬱症的被告，曾不止一次自殺，但最終獲救。

被告簡桂芳原被控謀殺其外孫鄭霆軒，後獲控方接納承認誤殺罪名。(資料圖片)

鄭升小學被告感照顧壓力

而次女誕下鄭後，和男友分手。被告自鄭1歲起，便獨力照顧他。惟被告指鄭頑皮，曾向同事透露外孫升小學後對照顧感壓力。她偕男友於案發前一天，和鄭飲茶。三人之後到數碼港玩，惟被告和鄭之後未有返家，入住灣仔一酒店，而被告最終在房內殺死鄭。

她在自辯時強調，在腦海中浮現鄭有精神病的想法，擔心他日後無法生活，最終用背包帶勒死他。

案件編號：HCCC210/2020