新冠肺炎・最新｜新華社：中央決定派員來港協助展開大規模檢測

本港新冠肺炎第三波疫情嚴峻，截至今日（31日）凌晨，單日新增121宗確診，累計有3273宗個案（包括一宗疑似個案）；而本港累計27宗死亡個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日另有90多宗初步確診個案。 新華社報道，港澳辦發聲明指，應香港政府請求，中央政府決定派內地人員來港，協助展開大規模核酸檢測篩查，加快建設臨時隔離及治療中心。

【19:47】香港疫情大爆發，新華社發稿指出，中央政府已應港府請求，決定派遣內地檢測人員來港協助開展大規模核酸檢測篩查。

「偉大祖國是香港戰勝疫情和一切風險的堅強後盾。應香港特別行政區政府的請求，中央政府已決定派遣內地檢測人員赴香港協助開展大規模核酸檢測篩查，幫助香港加快建設臨時隔離及治療中心，以盡快控制疫情。希望香港社會各界在特別行政區政府的帶領下，聚焦抗疫大局，共擔抗疫責任，團結一心，同舟共濟，早日打贏疫情阻擊戰，為盡快恢覆經濟、改善民生創造良好條件。」

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▼亞皆老街直銷公司群組爆發▼

【17:06】兩名海員（2251、2336）仍未能聯絡，入境處、警方正追查。

仍有一半個案源頭不明，疫情未能控制。確診個案有家庭活動，去父母、親戚家，或去行山，其中一位是確診者，就有一堆緊密接觸者，難以控制疫情。希望減少活動。

【16:55】一名病人獲通知確診後離家，大廈報警，警方以雜項處理。張竹君指，病人外出買準備入院的物資，呼籲病人知道確診後，不要外出。

【16:45】醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞：

今早11點多一名病人（#1339）， 在瑪嘉烈醫院逝世，疫情至今共27人病逝。

伊利沙伯醫院一名71歲女病人，是長期病患，7月29日晚頭暈入內科病房，無發燒，昨日下午不適，轉往監察病房，昨晚初步確診。同病格10名病人要檢疫，醫護有穿保護衣，毋須檢疫。

醫管局澄清伊利沙伯醫院，無計劃要所有病人檢測後才可入院，但會有加強化驗室監察計畫，評估風險做測試 。

另外一名腫瘤科外展護士，曾家居探訪，及後病人丈夫及家傭確診，醫護須檢疫。

▼恢復食肆早午市堂食 每枱限坐最多2人▼

+ 11 + 10 + 9

【16:38】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君：

截至今日（31日）凌晨，新增121宗確診個案，其中3宗輸入，118宗本地。

新城電台群組，增至8人染病。

位於旺角亞皆老街怡安閣的一間直銷公司「STAR GLOBAL」，有群組爆發，共6宗確診，及至少5宗初步確診。公司會辦紅酒、化妝品等展銷，並會舉辦活動。亦有到旺角太子的另一幢大廈培訓，約20多人。確診者編號為：#2546、3102、3154、3165、3205、3224，有一齊上堂、食飯。

堅城（梁氏）建築公司，多一名員工確診，另外一名去過創紀之城11樓辦公室的清潔工（#3198）亦確診。

【15:12】滙豐宣布，黃埔花園4期商場地下分行及卓越理財中心一名員工昨日確診，分行今日起暫停服務直至另行通知。該員工最後於7月23日在上述分行當值，主要職責是解答客戶查詢，自27日起一直在家工作。

▼全日禁堂食實施兩日 政府急撤回▼

+ 15 + 14 + 13

【13:27】港鐵公司一名九龍灣車廠工場維修技工，確診感染新型冠狀病毒。他早前（7月25日）身體不適求醫，其後進行檢測，並一直留在家中休息等候結果。

新冠肺炎｜港鐵再有技工確診 為早前確診者同事 22人須停工檢測

他與前天（7月29日）車廠工場的另一確診個案為同組同事，公司在該個案後，亦已將他列為密切接觸的同事。全組及密切接觸同事共有18名員工及4名承辦商員工。該批同事接受深喉唾液測試，並留在家中直至測試結果證明健康。相關部門可透過調配人手，不會影響後勤維修工作。

【14:13】伊利沙伯醫院發言人今日(31日)澄清，該院現時沒有計劃要求所有病人，必須於入院前先進行病毒檢測及有結果才獲安排入院。



伊院現時已執行「加強化驗室監察計劃」，加強入院病人的病毒篩查，會根據入院病人風險因素如病徵、居住地點或職業等，評估病人風險而進行2019冠狀病毒病的檢測。就近日不同醫院均出現病人入院後才確診的個案，伊院密切留意各樣風險因素，亦加開監察病房處理更多懷疑個案。

【13:06】瑪麗醫院公布，一名確診2019冠狀病毒病的91歲男病人（個案編號：1339）於早上離世；病人有長期病患，他於7月10日因確診感染2019冠狀病毒病入住瑪麗醫院接受治療。病人情況持續惡化，延至今日上午11時34分離世。翻查資料，病人為港泰院友，由賽馬會傷健營轉送入院，當時無病徵。連同上述個案，至今共27名確診病人於公立醫院離世。

【12:50】消息指，本港今日增約120宗確診個案。

【11:30】據了解，伊利沙伯醫院再有普通內科病房昨晚增一名病人初步確診新型肺炎，該病人於該病房住了兩日，附近的病人需隔離14日。另外，內部亦流傳消息指，管理層今早召緊急會議通過新規定，加強檢測入住伊利沙伯醫院的病人，有結果後才可入院，包括年紀大及來自高風險地區的病人。

【10:39】82歲屯門醫院女病人今早離世，患者是屯門康和護老中心黃金分院的院友，屬該院首宗死亡個案。本港至今累計26 名確診病人離世。

【10:30】香港紅十字會表示，由於有一位同事初步確診新冠肺炎，總部將於7月31日關閉部份樓層以進行消毒清潔，總部內六樓捐血站維持正常運作。電話熱線服務將受影響，如有查詢請電郵至info@redcross.org.hk，會盡快回覆。

【08:00】截至周五（31日）上午8時，全國確診病例87,830宗，累計死亡人數4,665人，疑似病例2宗，治癒病例81,105宗，累計境外輸入2,059宗。

【00:52】新城電台爆新冠病毒肺炎疫情，新城周四（30日）晚表示，目前有2名員工及2名嘉賓主持確診，其中一名是藝人施匡翹，再多一名嘉賓主持初步確診。

新冠肺炎｜新城電台確認有4人染疫 再多一名嘉賓主持初步確診

7月30日【23:58】衞生署周四（30日）公布本周三（29日）錄得149宗確診個案，並再創單日新高。衛生防護中心晚上更新確診者住所及行蹤資料，當中觀塘及九龍城分別錄得多宗確診個案。有3名患者報稱居於順利紀律部隊宿舍 ，分別為個案編號第3016、3017及3150；葵馥苑樂葵閣亦增一宗無源頭個案，該處為消防處宿舍。此外，亦有患者居於九龍站上蓋豪宅天璽慧鑽璽，為該屋苑首次上榜。

新冠肺炎｜患者住所全覽 順利紀律部隊宿舍增3人染疫 天璽上榜

【23:56】衞生防護中心周四（30日）晚上更新確診患者到訪過的地方，較前一日新增20間食肆，包括大埔廣場「爭鮮迴轉壽司」、沙田新城市廣場三期「Isaac Toast」及兩間分別位於觀塘及佐敦的「譚仔三哥米線」分店。

屬於堅城（梁氏）建築群組的第2635宗個案（46歲男子）曾到訪大埔慈山寺，到訪日期不遲於本月27日。慈山寺​李嘉誠捐資15億港元興建，李不時會到寺內。

新冠肺炎｜增20食肆確診者到訪 大埔爭鮮、沙田Isaac Toast上榜

增20食肆確診者到訪，包括大埔爭鮮及沙田Isaac Toast。

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