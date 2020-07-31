新冠肺炎｜消息：增約120宗確診　瑪麗91歲男病人離世 　累計27死

本港新冠肺炎第三波疫情嚴峻，截至昨日（30日）凌晨，單日新增149宗確診，再創單日新高，當中145宗屬本地個案。同時，再有一名80歲伊利沙伯醫院男病人於昨晚離世，屬慈雲山中心食肆「中心點」群，至今本港累計25宗死亡個案。 而政府昨日宣布，今日（31日）上午5時至下午5時59分可恢復堂食，但限制不能多於2人同坐一桌。

【13:06】瑪麗醫院公布，一名確診2019冠狀病毒病的91歲男病人（個案編號：1339）於早上離世；病人有長期病患，他於7月10日因確診感染2019冠狀病毒病入住瑪麗醫院接受治療。病人情況持續惡化，延至今日上午11時34分離世。翻查資料，病人為港泰院友，由賽馬會傷健營轉送入院，當時無病徵。連同上述個案，至今共27名確診病人於公立醫院離世。

【12:50】消息指，本港今日增約120宗確診個案。

【11:30】據了解，伊利沙伯醫院再有普通內科病房昨晚增一名病人初步確診新型肺炎，該病人於該病房住了兩日，附近的病人需隔離14日。另外，內部亦流傳消息指，管理層今早召緊急會議通過新規定，加強檢測入住伊利沙伯醫院的病人，有結果後才可入院，包括年紀大及來自高風險地區的病人。

【10:39】82歲屯門醫院女病人今早離世，患者是屯門康和護老中心黃金分院的院友，屬該院首宗死亡個案。本港至今累計26 名確診病人離世。

【10:30】香港紅十字會表示，由於有一位同事初步確診新冠肺炎，總部將於7月31日關閉部份樓層以進行消毒清潔，總部內六樓捐血站維持正常運作。電話熱線服務將受影響，如有查詢請電郵至info@redcross.org.hk，會盡快回覆。

▼全日禁堂食實施兩日 政府急撤回▼

+ 15 + 14 + 13

【08:00】截至周五（31日）上午8時，全國確診病例87,830宗，累計死亡人數4,665人，疑似病例2宗，治癒病例81,105宗，累計境外輸入2,059宗。

【00:52】新城電台爆新冠病毒肺炎疫情，新城周四（30日）晚表示，目前有2名員工及2名嘉賓主持確診，其中一名是藝人施匡翹，再多一名嘉賓主持初步確診。

新冠肺炎｜新城電台確認有4人染疫 再多一名嘉賓主持初步確診

7月30日【23:58】衞生署周四（30日）公布本周三（29日）錄得149宗確診個案，並再創單日新高。衛生防護中心晚上更新確診者住所及行蹤資料，當中觀塘及九龍城分別錄得多宗確診個案。有3名患者報稱居於順利紀律部隊宿舍 ，分別為個案編號第3016、3017及3150；葵馥苑樂葵閣亦增一宗無源頭個案，該處為消防處宿舍。此外，亦有患者居於九龍站上蓋豪宅天璽慧鑽璽，為該屋苑首次上榜。

新冠肺炎｜患者住所全覽 順利紀律部隊宿舍增3人染疫 天璽上榜

【23:56】衞生防護中心周四（30日）晚上更新確診患者到訪過的地方，較前一日新增20間食肆，包括大埔廣場「爭鮮迴轉壽司」、沙田新城市廣場三期「Isaac Toast」及兩間分別位於觀塘及佐敦的「譚仔三哥米線」分店。

屬於堅城（梁氏）建築群組的第2635宗個案（46歲男子）曾到訪大埔慈山寺，到訪日期不遲於本月27日。慈山寺​李嘉誠捐資15億港元興建，李不時會到寺內。

新冠肺炎｜增20食肆確診者到訪 大埔爭鮮、沙田Isaac Toast上榜

增20食肆確診者到訪，包括大埔爭鮮及沙田Isaac Toast。

昨日總覽：新冠肺炎・7.30｜單日增149宗個案再創新高 累計25死

新冠肺炎｜個案創新高 許樹昌：數字波動不用擔心 下月底或緩和

新冠肺炎｜上水屠房多人確診 今晚起僅准檢測呈陰性員工入屠宰線

新冠肺炎｜居慈樂邨80歲男患者離世 屬慈雲山食肆「中心點」群組

新冠肺炎｜亞博館方艙醫院初期僅設5浴室 9名醫生照顧500名病人

新冠肺炎｜荔枝角收押所文職人員初步確診 工作無接觸囚犯

新冠肺炎｜增149宗個案破單日紀錄 145宗屬本地感染近半曾去聚會

新冠肺炎｜市民跪地吃飯 徐德義拒道歉：有選擇唔會揀呢啲地方食

新冠肺炎｜醫管局：4名病人入院後初步確診 14病人及1助理要檢疫

新冠肺炎｜麗豪航天城酒店地盤現感染群組 明愛恩翠苑護士初確診

新冠肺炎｜上水屠房多2人確診 徐德義稱有別豬瘟情況不用關閉

新冠肺炎｜再有確診者寵物貓隻檢測呈陽性 暫無病徵