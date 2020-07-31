新冠肺炎・直播｜消息：增約120宗確診　91歲病人離世累計27死

本港新冠肺炎第三波疫情嚴峻，截至昨日（30日）凌晨，單日新增149宗確診，再創單日新高，當中145宗屬本地個案。同時，再有一名80歲伊利沙伯醫院男病人於昨晚離世，屬慈雲山中心食肆「中心點」群，至今本港累計25宗死亡個案。 而政府昨日宣布，今日（31日）上午5時至下午5時59分可恢復堂食，但限制不能多於2人同坐一桌。

▼恢復食肆早午市堂食 每枱限坐最多2人▼

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【15:12】滙豐宣布，黃埔花園4期商場地下分行及卓越理財中心一名員工昨日確診，分行今日起暫停服務直至另行通知。該員工最後於7月23日在上述分行當值，主要職責是解答客戶查詢，自27日起一直在家工作。

▼全日禁堂食實施兩日 政府急撤回▼

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【13:27】港鐵公司一名九龍灣車廠工場維修技工，確診感染新型冠狀病毒。他早前（7月25日）身體不適求醫，其後進行檢測，並一直留在家中休息等候結果。

新冠肺炎｜港鐵再有技工確診 為早前確診者同事 22人須停工檢測

他與前天（7月29日）車廠工場的另一確診個案為同組同事，公司在該個案後，亦已將他列為密切接觸的同事。全組及密切接觸同事共有18名員工及4名承辦商員工。該批同事接受深喉唾液測試，並留在家中直至測試結果證明健康。相關部門可透過調配人手，不會影響後勤維修工作。

【14:13】伊利沙伯醫院發言人今日(31日)澄清，該院現時沒有計劃要求所有病人，必須於入院前先進行病毒檢測及有結果才獲安排入院。



伊院現時已執行「加強化驗室監察計劃」，加強入院病人的病毒篩查，會根據入院病人風險因素如病徵、居住地點或職業等，評估病人風險而進行2019冠狀病毒病的檢測。就近日不同醫院均出現病人入院後才確診的個案，伊院密切留意各樣風險因素，亦加開監察病房處理更多懷疑個案。

【13:06】瑪麗醫院公布，一名確診2019冠狀病毒病的91歲男病人（個案編號：1339）於早上離世；病人有長期病患，他於7月10日因確診感染2019冠狀病毒病入住瑪麗醫院接受治療。病人情況持續惡化，延至今日上午11時34分離世。翻查資料，病人為港泰院友，由賽馬會傷健營轉送入院，當時無病徵。連同上述個案，至今共27名確診病人於公立醫院離世。

【12:50】消息指，本港今日增約120宗確診個案。

【11:30】據了解，伊利沙伯醫院再有普通內科病房昨晚增一名病人初步確診新型肺炎，該病人於該病房住了兩日，附近的病人需隔離14日。另外，內部亦流傳消息指，管理層今早召緊急會議通過新規定，加強檢測入住伊利沙伯醫院的病人，有結果後才可入院，包括年紀大及來自高風險地區的病人。

【10:39】82歲屯門醫院女病人今早離世，患者是屯門康和護老中心黃金分院的院友，屬該院首宗死亡個案。本港至今累計26 名確診病人離世。

【10:30】香港紅十字會表示，由於有一位同事初步確診新冠肺炎，總部將於7月31日關閉部份樓層以進行消毒清潔，總部內六樓捐血站維持正常運作。電話熱線服務將受影響，如有查詢請電郵至info@redcross.org.hk，會盡快回覆。

【08:00】截至周五（31日）上午8時，全國確診病例87,830宗，累計死亡人數4,665人，疑似病例2宗，治癒病例81,105宗，累計境外輸入2,059宗。

【00:52】新城電台爆新冠病毒肺炎疫情，新城周四（30日）晚表示，目前有2名員工及2名嘉賓主持確診，其中一名是藝人施匡翹，再多一名嘉賓主持初步確診。

新冠肺炎｜新城電台確認有4人染疫 再多一名嘉賓主持初步確診

7月30日【23:58】衞生署周四（30日）公布本周三（29日）錄得149宗確診個案，並再創單日新高。衛生防護中心晚上更新確診者住所及行蹤資料，當中觀塘及九龍城分別錄得多宗確診個案。有3名患者報稱居於順利紀律部隊宿舍 ，分別為個案編號第3016、3017及3150；葵馥苑樂葵閣亦增一宗無源頭個案，該處為消防處宿舍。此外，亦有患者居於九龍站上蓋豪宅天璽慧鑽璽，為該屋苑首次上榜。

新冠肺炎｜患者住所全覽 順利紀律部隊宿舍增3人染疫 天璽上榜

【23:56】衞生防護中心周四（30日）晚上更新確診患者到訪過的地方，較前一日新增20間食肆，包括大埔廣場「爭鮮迴轉壽司」、沙田新城市廣場三期「Isaac Toast」及兩間分別位於觀塘及佐敦的「譚仔三哥米線」分店。

屬於堅城（梁氏）建築群組的第2635宗個案（46歲男子）曾到訪大埔慈山寺，到訪日期不遲於本月27日。慈山寺​李嘉誠捐資15億港元興建，李不時會到寺內。

新冠肺炎｜增20食肆確診者到訪 大埔爭鮮、沙田Isaac Toast上榜

增20食肆確診者到訪，包括大埔爭鮮及沙田Isaac Toast。

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