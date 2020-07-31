天文台料季風低壓移海南島　明狂風驟雨　離岸高地達三號風球風力

本港酷熱天氣持續多日，今早（31日）的大雨就令各區降溫不少。天文台預料，現時位於南海中北部的季風低壓會在未來一兩日逐漸移向海南島至北部灣一帶，華南沿岸風勢頗大，有狂風大驟雨及雷暴，海面有湧浪。當該季風低壓接近海南島一帶時仍有可能進一步發展。 根據天文台九天天氣預測，未來一連九日亦會有雨，明日（8月1日）及下周日（8月2日）更有狂風驟雨及幾陣雷暴，明日離岸及高地風力更達三號風球。

天文台指，現時位於南海中北部的季風低壓正為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴。預料活躍偏南氣流會在下周初至中期為廣東沿岸帶來不穩定天氣。隨著副熱帶高壓脊向西伸展，下周後期廣東沿岸驟雨減少。

天文台今日上午7時許發出強烈季候風信號，預料本港吹偏東強風，平均風速每小時超過四十公里。陣風間中達烈風程度。另外，長洲泳灘、大老山及橫瀾島的十分鐘平均風速為每小時41公里或以上，即已達三號風球風力。

天文台發出的特別天氣提示亦指，若該低壓區發展成為熱帶氣旋，天文台會考慮發出熱帶氣旋警告信號，取代強烈季候風信號。

▼ECMWF預測▼

參考歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預測，該低壓區現時於南海中北部，今日中心氣壓最低為998 hPa，可達熱帶風暴程度。預料移向海南島一帶，該低壓區周六橫過海南島後，繼續移向越南一帶，下周一（8月3日）將於河內附近登陸並消散。

至於美國全球預報系統（GFS）則同樣預測低壓區移向海南島一帶，明日於海南島西南邊橫過後續移向河內一帶，並於周二（8月4日）登錄。而料最低中心氣壓為992 hPa，可達熱帶風暴程度。

▼GFS預測▼

7月29日，全日禁堂食，中午更落大雨，市民狼狽避雨。（梁鵬威攝）

天文台預測本港今日大致多雲，間中有狂風驟雨及雷暴。吹和緩至清勁偏東風，離岸及高地吹強風。展望未來數天風勢頗大，海面有湧浪，亦有狂風大驟雨及雷暴。

狂風驟雨天氣料持續至下周日，明日更料會多雲，有狂風驟雨及幾陣雷暴，雨勢有時頗大；海面有大浪及湧浪。明日及下周日氣溫亦會稍降至介乎26至29度。天文台預測下周五（8月7日）、六（8月8日）才可短暫重見陽光，但仍有幾陣驟雨；兩日氣溫亦同樣介乎28至32度。

另外，持續逾19日的酷熱天氣警告於昨日（30日）下午5時45分除下，總共生效時間達467小時，成為酷熱天氣警告自2000年推出以來最「長命」紀錄。