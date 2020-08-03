【專訪】中大醫院掌舵馮康：公私醫療太「楚河漢界」宜藉疫症變革

受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，公立醫院的非緊急服務及手術自2月起大幅度削減，病人苦等疫情平穩可重啟服務，惟至7月全港即被新一波疫情殺個措手不及，公院服務又再延緩。 醫院管理局期間逐步擴闊公私營協作計劃的服務，香港中文大學醫院行政總裁馮康接受《香港01》專訪指出，過往公私營醫療太「楚河漢界」，疫症提供檢視整個醫療體制的契機，如私家醫生、屋邨醫生於疫症期間可擔當的角色，但他認為這些做法須政府主動協調，長遠應建一套可調控的新機制，有策略地應付不同階段衍生的醫療需求。

新型肺炎自今年1月底襲港，醫管局為集中抗疫，2月起大幅削減非緊急手術及服務，5月至6月疫情平穩時雖然曾一度放寬，惟7月本港再有疫症大爆發，公立醫院服務無奈地再暫緩。醫管局曾將放射治療、孕婦剖腹產子及初生嬰兒黃疸等服務分流至私家醫院，有意見認為當局應更善用私院的設施及病床，以紓公營系統的壓力。

疫症造就檢視本港醫療生態契機

香港中文大學醫院行政總裁馮康接受專訪時形容，世紀疫症提供一個契機，重新檢視整個醫療體制之中，公私營醫療兩者的生態平衡。

他認為應探討私營系統在抗疫期間可扮演的角色，以私家醫生、屋邨醫生為例，他們可參與病毒檢測一環，助加快檢測進度，但當私家醫生連保護裝備都不足夠，難以為患者診症，這些措施必須由政府主動作協調，否則不會事成。

中大醫院預計下年初開幕 為逾千種手術分類定價 盼增收費透明度

馮康認為現時應檢視公私營醫療系統的生態是否平衡。（龔嘉盛攝）

應建機制調控公私營醫療服務 不應等待疫情平息再調整策略

今次疫情下公院病人服務受影響，輪候時間延長，馮康認為，醫管局「外判」部份服務是好事，但現時的機制只屬「頭痛醫頭、腳痛醫腳」，無法從根本解決問題。他稱長遠而言應建立一套可調控的新機制，若日後在不同時間，社會有不同的醫療需求時作調整，有助私營醫療在適當時間、針對性地紓緩公立醫院壓力。 他亦期望醫管局日後可考慮因應各聯網或地區的不同醫療需要，擬定各區的公私營協作服務應對區內需求。

2003年沙士肆虐，馮康是時任醫管局新界東聯網總監及威爾斯親王醫院行政總監，抗疫期間不幸受感染。重提舊事，馮康認為沙士給予的教訓是每種病毒都不同，必須針對新病毒的特性迅速處理。

沙士一役後瑪嘉烈醫院增建的傳染病中心，及每間急症醫院建設的負壓病房，應對沙士是足夠，但對付傳播性高如新冠病毒則不足。他續指，既然預計到今次是持久戰，公共衛生角度而言，就不應等待疫情平息再調整抗疫策略。