新冠肺炎・最新｜康和院友及慈雲山居民2人死亡　港累計29人不治

本港新冠肺炎第三波疫情嚴峻，衞生署昨公布周四（30日）單日新增121宗確診個案，累計增至3,273宗個案。疫情未有轉好，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨預告半日已新增逾90宗，因此今日勢必再新增超過100宗，連續11日破百。

【11:30】醫院管理局公布，今日兩名患者不治，包括伊利沙伯醫院的79歲男病人（確診個案：2896）有長期病患，於7月27日因咳嗽入院接受治療；另外，屯門醫院的89歲女病人（個案編號：2705）亦有長期病患，於7月26日因發燒入院接受治療。

【11:10】國家衛生健康委貝會組建「內地核酸檢測支援隊」擬近期赴香港開展工作，協助特區政府抗擊疫情。



首支「內地核酸檢測支援隊」由廣東省衛生健康委從省內20餘家公立醫院選派約60名臨床檢驗技術人員，其中7名「先遣隊」隊員將於8月2日赴香港協助開展實驗室工作。



同時，國家衛生健康委也已組建「內地方艙醫院支援隊」，由湖北省武漢市選派6名有「方艙醫院」實戰經驗的專家來港。

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【03:30】衞生防護中心周五（7月31日）晚上更新確診患者到訪過的地方，新增39間食肆，包括大角咀大同新邨譚仔三哥米線、新城市廣場Shake Shack、美孚新邨美心MX等

再有患者潛伏期廣遊香港，其中一名57歲女患者到訪11處地方，衞生防護中心列出7月29日所收報告，她潛伏期曾到多間著名餐廳：文華東方酒文華廳、海港城Amelia、唐人館及炊公館等。

新冠肺炎｜增39食肆確診者到訪 57歲女患者到文華東方K11共11處

【00:42】本港新冠肺炎第三波疫情嚴峻，截至周四（30日）午夜全日新增121宗確診個案，連續第10天破百。衛生防護中心昨晚（7月31日）更新確診者住所及行蹤資料，葵涌葵涌邨雅葵樓新增4名確診者、筲箕灣峻峰花園C座則增2名患者，過去14天峻峰花園累計新增5宗確診個案。

另外，亦有多名患者分別居於何文田佛光街23號天鑄1座、東涌海堤灣畔3座、半山南賓大廈以及屯門南浪海灣2座。

新冠肺炎｜最新患者住所全覽 葵涌邨筲箕灣峻峰花園合共9人確診 （附全表）

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