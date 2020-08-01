新冠肺炎・直播｜增125確診　明愛醫院醫生初確診　最後昨日上班

本港新冠肺炎第三波疫情嚴峻，衞生署昨公布周四（30日）單日新增121宗確診個案，累計增至3,273宗個案。疫情未有轉好，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨預告半日已新增逾90宗。 消息指，今日新增超過100宗確診個案，連續11日破百。

【16:43】醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞：

明愛醫院一名內科醫生初步確診，最後返工日是昨日，有接觸病人，有戴外科口罩亦有注意手部衛生，其家人早前已確診。

亞博中午開始正式接收病人，今會接收20至30病人。鯉魚門度假村目前已接收200位病人，300位病人較穩定轉入二線隔離房。

【16:38】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生：

新增115宗確診，124宗本地感染，其中79宗與此前個案相關，45宗源頭不明。

此前一位病人重複計算，#2327與#2978為同一位病人，因此新增確診病人會取代#2978編號。累計感染人數為3397。

旺角直銷公司「Star Global」感染人數，增至17人。患者多是20至30歲女士，病情輕微，亦有好多其他活動。直銷培訓20多人，活動多數不戴口罩，而該處有100多人，若找到可能要全部送往檢疫。

上水屠房昨日3人初步確診，今日已確診。

內地檢測人員未有詳細資料。

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+ 14 + 13 + 12

【16:12】瑪麗醫院及東區尤德夫人那打素醫院發言人今日公布，各有一名確診2019冠狀病毒病的病人離世。

瑪麗醫院的86歲男病人（確診個案：1473）有長期病患，於7月11日因確診感染2019冠狀病毒病及肺炎入院接受治療。病人情況持續惡化，延至今日上午9時60分離世。患者為港泰護老中心院友，有長期病患，無外遊紀錄。他由7月11日開始咳嗽，由檢疫中心送院。

另外，東區尤德夫人那打素醫院的79歲女病人（確診個案：3201）亦有長期病患，於7月29日因發燒及氣喘入院接受治療。病人情況持續轉差，並於今日下午2時31分離世。患者居於柴灣興華(一)邨興翠樓。

院方對病人離世感到難過，會為家屬提供適切協助。連同上述個案，至今共有31名2019冠狀病毒病確診病人於公立醫院離世。

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+ 11 + 10 + 9

新冠疫情｜二人限聚令生效首周末 一家四口分開用膳免墮法網

【15:00】今日是「限聚令」由四人收緊至兩人的首個周末，旺角街頭因疫情及打風下雨的關係，人流相當疏落，街頭多見情侶。有一家四口在限聚令下就分開爸爸拖一個小朋友、媽媽拖着另一個小朋友，進入餐廳吃飯時亦要分開兩張枱前後坐；有父母帶小朋友看醫生，爸爸特意站在數十米外，以免遇到執法人員要解釋三人同住可獲豁免；外傭亦分成二人一組聚集，免墮法網。

新冠肺炎｜環保署環境保護督察確診 曾於九龍灣南豐商業中心上班

【13:15】環境保護署今日（八月一日）得悉一名環境保護督察確診新型冠狀病毒。該名確診人員於九龍灣南豐商業中心五樓工作，日常負責外出調查投訴事宜及在辦公室撰寫報告，辦公室並不對外開放。該名人員的家人於7月27日確診，故他亦獲安排進行病毒檢測，昨晚接獲衞生防護中心通知確診。



該名人員最近沒有外遊紀錄，於外出工作及在辦公室時均佩戴口罩。他最近一次在辦公室工作為7月16日。

【12:42】消息指，今日新增超過100宗確診個案，連續11日破百。

新冠肺炎｜屯門康和院友、慈雲山老翁病逝 港累計29人死亡

【11:30】醫院管理局公布，今日兩名患者不治，包括伊利沙伯醫院的79歲男病人（確診個案：2896）有長期病患，於7月27日因咳嗽入院接受治療；另外，屯門醫院的89歲女病人（個案編號：2705）亦有長期病患，於7月26日因發燒入院接受治療。

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新冠肺炎｜內地建檢測及方艙醫院支援隊 7名先遣隊員明天抵港

【11:10】國家衛生健康委貝會組建「內地核酸檢測支援隊」擬近期赴香港開展工作，協助特區政府抗擊疫情。

首支「內地核酸檢測支援隊」由廣東省衛生健康委從省內20餘家公立醫院選派約60名臨床檢驗技術人員，其中7名「先遣隊」隊員將於8月2日赴香港協助開展實驗室工作。



同時，國家衛生健康委也已組建「內地方艙醫院支援隊」，由湖北省武漢市選派6名有「方艙醫院」實戰經驗的專家來港。

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【03:30】衞生防護中心周五（7月31日）晚上更新確診患者到訪過的地方，新增39間食肆，包括大角咀大同新邨譚仔三哥米線、新城市廣場Shake Shack、美孚新邨美心MX等

再有患者潛伏期廣遊香港，其中一名57歲女患者到訪11處地方，衞生防護中心列出7月29日所收報告，她潛伏期曾到多間著名餐廳：文華東方酒文華廳、海港城Amelia、唐人館及炊公館等。

新冠肺炎｜增39食肆確診者到訪 57歲女患者到文華東方K11共11處

【00:42】本港新冠肺炎第三波疫情嚴峻，截至周四（30日）午夜全日新增121宗確診個案，連續第10天破百。衛生防護中心昨晚（7月31日）更新確診者住所及行蹤資料，葵涌葵涌邨雅葵樓新增4名確診者、筲箕灣峻峰花園C座則增2名患者，過去14天峻峰花園累計新增5宗確診個案。

另外，亦有多名患者分別居於何文田佛光街23號天鑄1座、東涌海堤灣畔3座、半山南賓大廈以及屯門南浪海灣2座。

新冠肺炎｜最新患者住所全覽 葵涌邨筲箕灣峻峰花園合共9人確診 （附全表）

↓↓點擊睇其中6名患者潛伏期去過邊↓↓

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