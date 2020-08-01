葵青區親子友善措施未完善　關注組倡交通及社區設施關顧兒童

葵青社區親子友善關注組今日(1日)公布葵青區親子友善社區調查結果，指區內市民認為區內親子友善措施仍有改進空間，認為應多關注兒童照顧者需要，建議可增加交通工具、遊樂場及商場設施，以達至親子友善社區；又建議向輪候公屋超過三年的市民提供租金津貼，並實施租務管制，以減低基層市民負擔。

葵青社區親子友善關注組及葵涌劏房居民大聯盟於6月至7月期間，在區內收集了292份葵青區兒童照顧者意見，內容包括使用社區設施以及照顧小朋友帶來之狀況，及對親子友善社區設施的意見。

葵青社區親子友善關注組及葵涌劏房居民大聯盟指區內市民認為區內親子友善措施仍有改進空間。(葵青社區親子友善關注組提供)

建議增加區內親子友善設施 照顧兒童照顧者需要

據調查結果指，區內市民帶同小朋友外出時會傾向選擇巴士作為交通工具(45.2%)，但普遍認為欠缺親子友善設施，公屋住戶馮女士表示，帶同BB車外出坐交通工具都會較為麻煩，所以會盡量避免帶BB車坐交通工具。關注組建議，可在巴士上加設特定位置放BB車，又認為可加設坐位較闊的親子優先坐，以免影響到其他人。

遊樂場方面，有9成受訪都認為應加設高低洗手盆，讓小朋友可以自行洗手；有8成受訪都認為應加設成人健身器材，小朋友玩的同時，家長亦可以消磨時間；9成受訪者亦認為，可增加室內遊樂設施，因為葵青、葵涌、葵芳區內都未有室內遊樂設施，建議可加設於在葵芳街市重建項目中。

受訪者同時反映商場未有足夠親子友善措施，關注組認為可加設最少２個親子廁所於商場內，並加設一定比例的兒童廁格。

馮女士表示，帶同BB車外出坐交通工具都會較為麻煩，所以會儘量避免帶BB車坐交通工具。(葵青社區親子友善關注組提供)

提供租金補貼 減低基層市民壓力

調查結果又反映，劏房的兒童照顧者比起公屋或私樓住戶面對更大的精神壓力，當中包括租金與住屋空間的問題等。關注組建議向公屋輪候3年以上的申請者提供租金補貼，以及租務管制，控制業主最高加租幅度，以減輕基層市民負擔。