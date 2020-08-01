新冠肺炎｜直銷Star Global首10患者行蹤全覽　 最早上月中發病

旺角亞皆老街怡安閣地舖及地庫的一間直銷公司「Star Global」爆發感染群組，今日新增7宗確診個案，連同昨日公布的10宗個案，至今累計達17宗 。 衛生防護中心傳染病處主任張竹君今日在記者會上表示，患者主要為20至30歲的女子，除一至兩位是緊密接觸者外，其餘均是公司員工。她指大部份病情輕微，患者未必發現自己患病，形容她們屬於「活躍嘅年紀」，有好多其他的活動，有可能繼續將病毒繼續傳播。她續指，該群組「爆發咁犀利」，不少出席公司培訓活動的人士未有戴口罩，有過百名曾到處的人士現被列作緊密接觸者，若成功聯絡須隔離。

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確診患者大多年輕女士 過百人列緊密接觸者

衛生防護中心公布，旺角直銷公司「Star Global」感染群組今日新增7宗確診個案，個案編為3295、3320、3321、3326、3350、3368及3369，至今累計有17宗個案。張指，確診者為年齡大約20至30歲的女士，除一至兩位是緊密接觸者外，其餘均是公司員工。她指，大部份病情輕微，患者未必發現自己患病，形容她們屬於「活躍嘅年紀」，有好多其他的活動，有機會約病毒繼續傳開。

該公司過往舉辦賣紅酒、化妝品等直銷活動，地庫可容納百人做直銷培訓工作。張竹君表示，在該公司舉辦不少開會及培訓活動，參與者均未有戴口罩，故有接受培訓的20多人屬高危人士。她指，形容感染群組涉及範圍大，曾有百多人到過該處，亦有人到過太子分店，所有人將被列為緊密接觸者，若然中心成功聯絡他們，須全部接受檢疫隔離。

會上有不少人追問該處曾舉辦過百人聚集培訓，是否違反限聚令，張指，暫時未了解詳情，但形容接受培訓的人士當時正在工作。至於該公司有九個地址，患者曾否到過上址，張指，目前仍調查確診者的行蹤，已要求警方協助追蹤。

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9人曾於7月24日到過怡安閣

翻查首10宗Star Global群組確診個案紀錄，患者為三男七女，年齡介乎21至64歲，最後報告曾到怡安閣的日期為7月24日。另外有一人尚未有發病日期、有住址及行蹤紀錄資料。個案2546、一名36歲女患者暫時是群組中最早發病個案，她居於上環康威花園A座，7月19日發病，7月25日到過九龍城峰景軒及旺角新世紀廣場 Outback Steakhouse。

另外，個案2289為64歲女士，居於元朗錦上路謝屋村，7月18日 九龍維景酒店棕櫚閣西餐廳，曾到過7月20日到過銀城廣場。個案2476為38歲女患者，居於九龍城何文田邨適文樓， 7月19日到過何文田廣場，翌日到過好望角大廈麥當勞及銀城廣場。