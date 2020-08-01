新冠肺炎｜新增125宗確診　直銷Star Global增至17女子確診料續增

新冠肺炎疫情持續。本港昨日（7月31日）全日新增125宗確診個案，累計增至3,397宗。新增的125宗確診個案，當中只有1宗為輸入個案由英國回港；有45宗源頭未明；有79宗與此前確診個案有關，包括62宗為家人朋友相聚時受感染。 以感染群組計，怡安閣直銷中心Star Global增加7宗確診個案，累計有17人染疫。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生表示，同批培訓的有20多人，而怡安閣地下的辦公室有百多人，她特別提到會員都是20至30歲女子，她們病情較輕微，過去比較多活動，料會繼續傳播。

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衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，昨日確診個案有125宗，編號累計至3,397宗，連續11日錄得過百宗個案。當中只有1宗為輸入個案由英國回港，有45宗源頭未明，有79宗與此前確診個案有關，包括62宗為家人朋友相聚時受感染。

上水屠房亦有多3人確診，為個案#3277、#3278、#3279。怡安閣直銷中心Star Global今日新增7宗確診個案，連同昨日確診的10宗，該直銷中心累計有17人染疫。

張竹君：Star Global全部受培訓人員都需檢疫

張竹君表示，20多人培訓活動屬傳播高危，大多數參與者都無戴口罩，怡安閣曾有過百人聚集培訓，如找到全部人一律都要檢疫。該直銷中心的患者為年齡20至30多歲的女子，病情較輕微，不察覺自己有病，加上該年紀較活躍多活動，料有再傳播情況。

有指Star Global有多個辦公室地址，張竹君表示目前就該群組調查未有詳情，約1、2名患者為緊密接觸者外，其餘均為該公司職員，就有多個工作地址，會找警方協助調查。

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張竹君斥仍有確診個案近期曾BBQ 影響控疫成效

張竹君形容，增加個案的數字「高處橫行」，暫未見防疫成效，就算有成效都要再觀察一段時間，因潛伏期基數大，達一、兩星期，而且部分個案一旦去多人地方，便會傳播或致大爆發。她特別指出，有患者在上月20幾號仍有參加聚會，如BBQ，斥這類活動影響控制成效。

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