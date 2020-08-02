新冠肺炎・最新｜消息：再多110人確診　內地檢測先遣隊今抵港

本港新冠肺炎第三波疫情嚴峻，上周五（7月31日）單日新增125確診個案，其中124宗屬本地個案，本港累計共有3,397人感染；昨日（1日）半日又錄得70多宗初步確診個案，相比是近日較少的一次，未知會否最終又有逾100宗確診。 國家衛健委今日將會派出「內地核酸檢測支援隊」、「內地方艙醫院支援隊」來港支援。其中核酸檢測支援隊有來自廣東省的60名臨床檢驗技術人員，7人「先遣隊」隊員將於今午抵港，會先與港府衛生部門、華大基因等檢測機構開會，全部60人正等待港府發出的豁免檢疫證書，希望可在一周內成行。

【12:51】消息指，今日再多110人確診，意味香港總確診人數勢升破3500人大關。

【11:42】中央政府將會派出「內地核酸檢測支援隊」、「內地方艙醫院支援隊」來港支援。其中7人「先遣隊」隊員將於今午抵港，會先與港府衛生部門、華大基因等檢測機構開會。

醫管局行政總裁高拔陞今早（2日）接受商台節目《政好星期天》訪問時稱，對於內地協助本港興建醫院，建築專業的同事意見較多，因香港法規與內地不同，相信負責他們將與內地的專家繼續相討及交接；又指若工作整體流程順利，預料更多的患者將於下周可獲評估，減少等待的時間。

中央派團隊助港建臨時醫院 高拔陞指建築同事意見較多

香港新冠肺炎疫情一直不受控，連續11天錄得逾百宗確診個案。（資料圖片／廖雁雄攝）

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【10:00】本港新冠肺炎疫情持續，旅遊及零售業大受打擊。上水龍琛路、新康街、符興街等一帶過去數年有不少藥房、化妝品店、兌換店等，大量水貨客到此購貨轉運至內地，卻惹來矛盾，更有網民曾發起遊行表達不滿。有自小於上水長大的市民，對疫爆發後水貨客大減感到開心，指水貨客隨意丟棄包裝盒，影響公眾衞生，曾令她不願離開家門；亦有市民諒解表示「搵食啫」。

然而卻有藥房職員被解僱，只能送貨以維持生計，並邊吸香煙邊說，「更多人慘過我哋，過咗年到而家冇工返。」更不諱言上周已在同一條街上因丟煙頭和脫罩而被罰款，「唉，成份糧又冇咗一半。」

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【03:00】衛生防護中心昨晚（1日）更新確診者住所及行蹤資料，直銷公司Star Global群組再增6人確診，至今累計23人染疫，當中包括確診員工親友。

由於有兩名患者居於同一大廈，他們涉及22處居所，遍布全港，當中包括元朗昌盛大廈、葵青石籬邨石興樓、九龍城偉恆昌新邨恆景閣、葵青天富苑榮富閣、觀塘駿業街58號宏開工業大廈、天水圍柏慧豪園5座、將軍澳慧安園、以及沙田隆亨邨賞心樓等，其中隆亨邨榮心樓救世軍隆亨長者之家早前曾爆疫。

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【01:20】衞生防護中心周六晚上更新確診患者到訪過的地方，新增25間食肆，包括數間麥當勞、港鐵大圍站大快活、觀塘啓田大廈譚仔雲南米線等，亦有患者曾到嘉里酒店的意大利餐廳。此外，油尖旺有多間食肆上榜，包括爆疫的雅蘭中心稻香樓下的樂天皇朝、尖沙咀昆輝大廈Paisano's Pizzeria等；一名28歲女患者潛伏期曾到文青勝地荃灣南豐紗廠光顧食店新大光燈。

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