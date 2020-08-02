新冠肺炎・最新｜累計確診衝3500宗　內地檢測「先遣隊」今抵港

本港新冠肺炎第三波疫情嚴峻，上周五（7月31日）單日新增125確診個案，其中124宗屬本地個案，本港累計共有3,397人感染；昨日（1日）半日又錄得70多宗初步確診個案，相比是近日較少的一次，未知會否最終又有逾100宗確診。
國家衛健委今日將會派出「內地核酸檢測支援隊」、「內地方艙醫院支援隊」來港支援。其中核酸檢測支援隊有來自廣東省的60名臨床檢驗技術人員，7人「先遣隊」隊員將於今午抵港，會先與港府衛生部門、華大基因等檢測機構開會，全部60人正等待港府發出的豁免檢疫證書，希望可在一周內成行。
香港新冠肺炎疫情一直不受控，連續11天錄得逾百宗確診個案。（資料圖片／廖雁雄攝）
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【03:00】衛生防護中心昨晚（1日）更新確診者住所及行蹤資料，直銷公司Star Global群組再增6人確診，至今累計23人染疫，當中包括確診員工親友。
由於有兩名患者居於同一大廈，他們涉及22處居所，遍布全港，當中包括元朗昌盛大廈、葵青石籬邨石興樓、九龍城偉恆昌新邨恆景閣、葵青天富苑榮富閣、觀塘駿業街58號宏開工業大廈、天水圍柏慧豪園5座、將軍澳慧安園、以及沙田隆亨邨賞心樓等，其中隆亨邨榮心樓救世軍隆亨長者之家早前曾爆疫。
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【01:20】衞生防護中心周六晚上更新確診患者到訪過的地方，新增25間食肆，包括數間麥當勞、港鐵大圍站大快活、觀塘啓田大廈譚仔雲南米線等，亦有患者曾到嘉里酒店的意大利餐廳。此外，油尖旺有多間食肆上榜，包括爆疫的雅蘭中心稻香樓下的樂天皇朝、尖沙咀昆輝大廈Paisano's Pizzeria等；一名28歲女患者潛伏期曾到文青勝地荃灣南豐紗廠光顧食店新大光燈。
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