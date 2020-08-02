新冠肺炎・最新｜累計確診衝3500宗　內地檢測「先遣隊」今抵港

本港新冠肺炎第三波疫情嚴峻，上周五（7月31日）單日新增125確診個案，其中124宗屬本地個案，本港累計共有3,397人感染；昨日（1日）半日又錄得70多宗初步確診個案，相比是近日較少的一次，未知會否最終又有逾100宗確診。

國家衛健委今日將會派出「內地核酸檢測支援隊」、「內地方艙醫院支援隊」來港支援。其中核酸檢測支援隊有來自廣東省的60名臨床檢驗技術人員，7人「先遣隊」隊員將於今午抵港，會先與港府衛生部門、華大基因等檢測機構開會，全部60人正等待港府發出的豁免檢疫證書，希望可在一周內成行。