新冠肺炎・直播｜增115人確診全本地感染　直銷公司群組多7人染疫

本港新冠肺炎第三波疫情嚴峻，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，今日新增115人確診，全部個案屬本地感染，並已是連續第12天確診個案數字破百，累計個案已達3,512宗。新個案中，有76宗與其他確診個案有相關，包括有58宗涉與家人、朋友聚餐個案，佔總數逾半，另有36宗源頭仍調查中。 瑪麗醫院亦表示，一名94歲男患者離世，本港累計確診死亡人數增至34人。 國家衛健委今日將會派出「內地核酸檢測支援隊」、「內地方艙醫院支援隊」來港支援。其中核酸檢測支援隊有來自廣東省的60名臨床檢驗技術人員，7人「先遣隊」隊員將於今午抵港，會先與港府衛生部門、華大基因等檢測機構開會，全部60人正等待港府發出的豁免檢疫證書，希望可在一周內成行。

【16:53】醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，截至今早9時，過去24小時內，醫管局系統共呈報143宗個案，同時有4名病人離世(確診編號1473、3201、2246及 2703)。而瑪麗醫院今日亦有1名94歲男患者離世，該名患者7月14日確診，有長期病患，有咳嗽、上呼吸道病徵，因病情惡化離世，累計至今已有34名患者離世。

另有101名病人康復出院，至今累計1959名病人康復出院。至今亦有1,107名病人，分別在醫管局17間醫院，鯉魚門檢疫中心及亞博留醫，當中34人情況危殆，71人情況嚴重，1,032人情況穩定。

【16:45】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港今日新增115宗確診個案，沒有輸入個案，全屬本地感染，其中76宗與其他確診個案有相關，包括有58宗涉與家人、朋友聚餐個案，佔總數逾半，另有36宗源頭仍調查中。

多個感染群組再有新個案，其中旺角直銷公司「Star Global」群組，再增7人確診。而上水文錦渡缸瓦甫一個地盤今日新增4宗確診，之前已有4人確診，合共錄得8宗個案，涉事患者非同一公司職員。

【15:58】瑪麗醫院發言人表示，一名確診94歲男病人（個案編號：1612）於中午離世。病人有長期病患，於7月14日確診感染新冠病毒、咳嗽及流鼻水入住瑪麗醫院接受治療。病人情況持續惡化，延至今日下午12時54分離世。該院又指，對病人離世感難過，會為家屬提供適切協助。連同上述個案，至今共有34名確診病人於公立醫院離世。

【14:00】港鐵今日（2日）表示，一名主要駕駛元朗區輕鐵的車長，其家屬初步確診感染。該車長於7月26日起放大假，港鐵已即時安排消毒其工作地點。

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【12:51】消息指，今日再多110人確診，意味香港總確診人數勢升破3500人大關。

【11:42】中央政府將會派出「內地核酸檢測支援隊」、「內地方艙醫院支援隊」來港支援。其中7人「先遣隊」隊員將於今午抵港，會先與港府衛生部門、華大基因等檢測機構開會。

醫管局行政總裁高拔陞今早（2日）接受商台節目《政好星期天》訪問時稱，對於內地協助本港興建醫院，建築專業的同事意見較多，因香港法規與內地不同，相信負責他們將與內地的專家繼續相討及交接；又指若工作整體流程順利，預料更多的患者將於下周可獲評估，減少等待的時間。

中央派團隊助港建臨時醫院 高拔陞指建築同事意見較多

香港新冠肺炎疫情一直不受控，連續11天錄得逾百宗確診個案。（資料圖片／廖雁雄攝）

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【10:00】本港新冠肺炎疫情持續，旅遊及零售業大受打擊。上水龍琛路、新康街、符興街等一帶過去數年有不少藥房、化妝品店、兌換店等，大量水貨客到此購貨轉運至內地，卻惹來矛盾，更有網民曾發起遊行表達不滿。有自小於上水長大的市民，對疫爆發後水貨客大減感到開心，指水貨客隨意丟棄包裝盒，影響公眾衞生，曾令她不願離開家門；亦有市民諒解表示「搵食啫」。

然而卻有藥房職員被解僱，只能送貨以維持生計，並邊吸香煙邊說，「更多人慘過我哋，過咗年到而家冇工返。」更不諱言上周已在同一條街上因丟煙頭和脫罩而被罰款，「唉，成份糧又冇咗一半。」

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【03:00】衛生防護中心昨晚（1日）更新確診者住所及行蹤資料，直銷公司Star Global群組再增6人確診，至今累計23人染疫，當中包括確診員工親友。

由於有兩名患者居於同一大廈，他們涉及22處居所，遍布全港，當中包括元朗昌盛大廈、葵青石籬邨石興樓、九龍城偉恆昌新邨恆景閣、葵青天富苑榮富閣、觀塘駿業街58號宏開工業大廈、天水圍柏慧豪園5座、將軍澳慧安園、以及沙田隆亨邨賞心樓等，其中隆亨邨榮心樓救世軍隆亨長者之家早前曾爆疫。

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【01:20】衞生防護中心周六晚上更新確診患者到訪過的地方，新增25間食肆，包括數間麥當勞、港鐵大圍站大快活、觀塘啓田大廈譚仔雲南米線等，亦有患者曾到嘉里酒店的意大利餐廳。此外，油尖旺有多間食肆上榜，包括爆疫的雅蘭中心稻香樓下的樂天皇朝、尖沙咀昆輝大廈Paisano's Pizzeria等；一名28歲女患者潛伏期曾到文青勝地荃灣南豐紗廠光顧食店新大光燈。

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