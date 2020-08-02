新冠肺炎｜一罰半個月糧　2人限聚令嚇怕外傭　僱主要求在家晚餐

收緊後的2人限聚令實施的首個周未，中環皇后像廣場一帶仍有外傭聚集，但大多都遵守限聚令，以兩人為一組聚會。期間不時有警察巡邏，將未達1.5米安全社交距離的群組分開，並勸喻超過兩人的群組遵守限聚令。有外傭表示雖然限聚令會帶來不便，但因為懼怕罰款，加上為了健康着想，所以會嚴守限聚令。

今日（2日）為2人限聚令實施的首個周未，中環皇后像廣場外依然有外傭聚集，但大部份都嚴守限聚令。（張浩維攝）

因應新冠肺炎疫情嚴重，政府於7月29日收緊限聚令，禁止超過兩人的群組聚會。今日（2日）為收緊後限聚令實施的首個周未，中環皇后像廣場外依然有外傭聚集，但大部份都嚴守限聚令；街上不時都有警察巡邏對超於二人聚集的群組，舉起兩隻手指，以口頭警告「two people only」，示意她們遵守限聚令，勸喻她們立即分開，而外傭亦立即遵從，分開至兩人一組。警方行動時亦帶同1.5米長橫額，勸喻外傭群組之間保持1.5米社交距離。

一罰半個月糧 不敢違反

外傭Jenny接受訪問指，限聚令為她們帶來很大不便。她指之前會四人一組出來聚會，但由於限聚令的關係，只好分開兩組外出；對於違反限聚令的罰款，她則表示十分害怕，指$2,000罰款等於她半個月的人工，所以一定會嚴守限聚令。

外傭Edes亦表示限聚令為她們帶來極大的不便，因為會將聚會的群組拆散，亦難以見到朋友；但她們星期日仍會儘量來到皇后像廣場聚集，因為「始終與同鄉聚在一起感覺會好一點(home mates stick together makes me feel better)」

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+ 6 + 5 + 4

雖然不便但能保障健康

外傭Joy則表示雖然都覺得限聚令會帶來不便，但認同限聚令是有需要，因為始終疫情都嚴重，亦有助於控制病毒傳播；Aica則認為防疫措施雖然帶來不便，但安全社交距離與限聚令始終能保障大家健康，認為大家都應該認真看待。

疫情嚴重 傭主要求歸家食晚餐

外傭Mary指之前試過被警察勸喻分開1.5米，又十分害怕被罰款，所以會遵守規例，與其他人保持1.5米距離並以二人為組聚會；她又指自己老闆因疫情問題，雖然準許她星期日外出，但晚上一定會回家食晚飯，以減少外出的時間。

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