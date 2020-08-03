新冠肺炎｜伊院屯院A6內科病房添亡魂　連屯院83歲男病人至今37死

本港新冠肺炎第三波疫情嚴峻，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，昨日（2日）新增115人確診，全部個案屬本地感染，並已是連續第12天確診個案數字破百，累計個案已達3,512宗，而死亡人數已增至35人。 國家衛健委將會派出「內地核酸檢測支援隊」、「內地方艙醫院支援隊」來港支援。其中核酸檢測支援隊有來自廣東省的60名臨床檢驗技術人員，7人「先遣隊」隊員將於昨午抵港，會先與港府衛生部門、華大基因等檢測機構開會，全部60人正等待港府發出的豁免檢疫證書，希望可在一周內成行。

【12:31】伊利沙伯醫院公布，一名84歲女病人於今日離世，病人有長期病患，於7月10日因暈厥及跌倒而入住伊利沙伯醫院接受治療。病人情況其後持續轉差，延至今日早上5時28分離世。死者屬伊利沙伯醫院A6內科病房群組，為該群組第3名離世患者。

連同上述個案，至今共有37名2019冠狀病毒病確診病人於公立醫院離世。

【09:11】屯門醫院公布，一名83歲個案編號1346的男病人於今日離世。病人有長期病患，於7月9日因發燒入住屯門醫院接受治療。病人情況持續惡化，延至今日早上6時34分離世。連同上述個案，至今共有36名2019冠狀病毒病確診病人於公立醫院離世。翻查資料，個案屬港泰護老院群組病人。

↓↓內地派港7名檢測人員周日抵港↓↓

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【08:00】截至周一（3日）上午8時，全國確診病例88,417宗，累計死亡人數4,675人，疑似病例2宗，治癒病例81,456宗，累計境外輸入2,085宗。

【03:32】司法機構周日（2日）發表聲明指，早前先後有兩名由警方的承辦商僱用、負責九龍城裁判法院法庭內保安工作的保安人員確診新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎，而法院大樓內所有法庭及公眾地方已完成清潔和消毒，強調確診者及其密切接觸者於法院大樓消毒工作開展前，已停止在大樓工作。

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【02:14】新冠肺炎第三波疫情嚴峻，衞生署周日（2日）報告上周六（1日)錄得過百宗確診個案。衞生防護中心周日晚上更新確診患者到訪過的地方，新增37間食肆，包括尖沙咀星光行及港鐵炮台山站上的麥當勞，奧海城1期的糖心軒、元朗的華嫂冰室及沙田積達樓老表雲吞麵等。

另外，編號為2318的確診者曾到訪荃灣、油尖旺的4間餐廳，包括安安大樓的佳坊、荃灣廣場的鴻星中菜、順昌樓的616牛肉火鍋店及歐美廣場的老川皇。

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【01:27】本港連續12日出現破百宗新增確診個案，第三波疫情仍然嚴峻，衛生防護中心周日晚上（2日）更新確診者住所及行蹤資料，其中直銷群組Star Global再多8人確診，當中三人居於葵青石籬邨，另分別有兩人居於元朗和沙田。

此外，疫廈亦涉及豪宅盤，當中油尖旺區的御金．國峯再次上榜，今年初確診的海通國際投資部董事總經理鄧晞亦是該屋苑居民；另亦包括沙田玖瓏山傲瓏閣、荃灣爵悅庭南爵軒、九龍城翔龍灣和天鑄等。

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