新冠肺炎．最新｜75歲婆婆與病毒摶鬥4個月不治　累計38死

本港新冠肺炎第三波疫情嚴峻，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，本港今日確診數字回落至80宗，是12日確診數字過百後，首次回落至100以下。今日全部個案屬本地感染，累計個案已達3,590宗，。雖然數字有所下降，但單日增80宗個案仍屬高，而每日確診數字有波動，需要再觀察1至2日才能知道趨勢，而防疫措施暫不宜放鬆「要忍耐一陣」。 今日有三名病人病歿，累計增至38人。晚上離世的75歲女病人（個案編號：595），病毒摶鬥4個月，一直處於危殆狀態，需用人工肺維持生命。 國家衛健委將會派出「內地核酸檢測支援隊」7人「先遣隊」，今日主要留在九龍維景酒店內與港方人員開會。

【23:33】運輸署宣布由明日起，延長為的士及公共小巴（包括綠色小巴和紅色小巴）司機提供2019冠狀病毒病檢測服務，新一輪檢測服務將採用咽喉拭子自採樣本方法。的士及公共小巴司機可直接在指定時段到位於香港、九龍及新界區的檢測樣本瓶派發點，向檢測承辦商領取檢測套裝，無須進行電話預約，檢測承辦商會於指定時段於收集點收集檢測套裝內的咽喉拭子樣本。

署方指檢測屬自願性質，費用全免。司機可在指定時段到樣本瓶派發點，即場登記及索取檢測套裝。每名司機只可透過計劃做一次檢測，而已透過上一輪（即7月17日至8月1日期間）檢測計劃完成病毒檢測的司機無須重複參與是次服務。

【23:26】根據衞生署公布的新冠肺炎患者資料，在本月2日及之前報告的確診個案當中，尚有182人顯示「待入院」，上月23日報告確診第2209號病人、62歲男子仍顯示「待入院」。若連同今日報告的80宗個案（2日確診)及今日上半日初步確診的50多人。或多達300名患者等待入院。

【22:32】東區尤德夫人那打素醫院發言人今晚表示，一名75歲確診感染2019冠狀病毒病女病人（個案編號：595）於晚上9時44分離世。

病人由美國回港，於3月29日因發燒及咳嗽入住本院接受治療。病人的情況於4月1日迅速轉差，轉送到深切治療部。隨後病人情況於治療期間持續惡化，今日離世。院方對病人離世感到難過，並會為家屬提供適切協助。連同上述個案，至今共有38名確診病人於公立醫院離世。

【22:29】本港新冠肺炎疫情持續嚴峻，政府上周三（7月29日）禁止食肆全日堂食，令打工仔中午要「遍地開餐」。九巴翌日（7月30日）宣布在三個有蓋巴士總站劃特別位置，擺櫈給市民午膳。運輸署當日去信九巴，指出巴士總站屬政府土地，公共交通營辦商如欲使用巴士總站部分地方作其他用途，應得到有關政府部門批准；不過對九巴擺櫈安排，卻表示「同意及感謝」。

新冠肺炎｜禁堂食次日九巴擺櫈予打工開餐 運輸署：未授權但同意

▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼

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【20:29】現金發放計劃秘書處今日得悉其一名外判替假保安員確診新冠肺炎。該名替假保安員於旺角彌敦道750號始創中心17樓，現金發放計劃秘書處負責保安工作，最近一次在辦公室工作的日期為7月30日。

新冠肺炎｜現金發放計劃秘書處外判替假保安確診 其家人早前染疫

【19:43】莎莎公布，將軍澳中心分店一名文員確診感染新冠肺炎，該名員工得悉自己曾與確診者接觸後，已於7月28日即時開始居家隔離，最後工作天是7月27日，並於8月3日確診。莎莎表示，該分店已於7月28日起暫停營業，徹底清潔及消毒。

新冠肺炎｜將軍澳中心莎莎文員確診 7月28日起無上班

【19:27】國泰航空昨日（2日）接獲香港衞生當局的通知，該公司一位機艙服務員確診新型肺炎，患者於昨日由印尼雅加達飛往香港的CX798上執勤。國泰強調，有關客機會按香港港口衞生署及公司嚴格標準進行徹底消毒。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日指，今日公布的個案編號3513為一名47歲男子為機組人員，雖8月1日曾隨機組飛往印尼，但由於沒有「落地」，原機便折返香港，故「覺得輸入性個案機會好細」。

新冠肺炎｜國泰機艙服務員飛雅加達無落地 原機返港後確診

【18:43】政府公布將就《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）、《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）及《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章）下的指示及指明刊憲，以延續現行已實施的社交距離措施。上述指示及指明將由本周三（5日)零時零分起生效，為期七天，直至下周二（11日）。

三條法例依次為：食肆下午6時起至翌晨4時59分不能提供堂食，且每枱只限2人及店內容額最多為一般五成；聚集群組上限為2人，同住人士獲得豁免；在室內和室外公眾地方、以及公共交通工具上，必須佩戴口罩。原定由上月29日起實施七日，明晚結束，但政府宣布實施多七日。



政府強烈呼籲市民繼續盡量留在家中，減少不必要的外出，減少外出用膳，並避免不必要的社交活動包括私人聚會，從而減低社區傳播以至切斷社區傳播鏈；亦市民時刻保持個人和環境衞生，對預防個人受感染和防止病毒在社區擴散，以及紓緩目前醫療系統的沉重負荷。

新冠肺炎｜口罩令、2人限聚令、禁晚市堂食等延長至下周二

【18:26】新冠肺炎疫情持續，不少政府人員染疫。消防處表示，一名在大角咀道42號消防處旺角辦公大樓工作的合約文員今日接獲醫院管理局通知初步確診，平日負責辦公室一般文書處理，最後上班日期為7月29日。

新冠肺炎｜消防處旺角辦公大樓合約文員初步確診 上周三最後上班

【18:11】康文署連續多日都有員工確診，今日（3日）再公布一名在九龍城區太平道遊樂場工作的外判清潔工人初步確診。他最近一次上班日期為7月28日，早前因身體不適入院求醫，並於昨日（2日）獲通知初步確診，目前在醫院接受隔離治療，情況穩定。

新冠肺炎｜九龍城太平道遊樂場外判清潔工初確診 上周二最後上班

【18:04】澳門政府宣布，明日（4日）6時起，由香港入境澳門者需持有72小時內所做的新型冠狀病毒檢測報告，而14日隔離醫學觀察的措施將維持。另外，當局亦規定往返澳門及香港貨船的船員在澳門登岸後，將由專車接載往返酒店及碼頭，所有人不會准入社區。

新冠肺炎｜周二起由香港入境澳門 須持72小時內病毒檢測陰性報告

【17:41】教育局局長楊潤雄宣布，全港學校可按原先擬定日期開學，包括八月開學的國際學校及幼稚園，以及九月開學的中小學及特殊學校。惟因應疫情，所有面授課程及校內活動要暫停，直至另行通知；學校可用網上課堂等其他模式教學。

有關安排亦適用於非正規學校，包括補習學校。 楊潤雄指，學校在開學後要保持開放，安排適當人手在校照顧學生及處理校務。教育局已再發信向學校說明，關愛基金有彈性支援清貧學生購買設備進行網上學習。

新冠肺炎｜楊潤雄：疫情跨暑假 學校可按原先日期開學惟不可面授

教育局局長楊潤雄公布，學校可按原來議定的日期開學，但鑑於疫情嚴重，不能面授直至另行通知。（鄭子峰攝）

【17:20】醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，本港累計有37名確診者死亡，第三波疫情的確較多病逝，大部分年紀大，部分人本身有長期病，增死亡風險。他續指，世界有不少研究指出，年齡係主要因素，決定死亡危險性，年齡高於60或70歲，死亡率較高。

至於康復者肺功能會否有後遺症，劉指，曾與專家討論，大部分較年輕病人，肺功能未有太受影響。他又強調，亞博社區治療設施模式，對醫管局來說是新事物，過去未試過在社區檢測，再留病人醫治，有關經驗需要向不同地方學習，包括參考內地方艙醫院經驗，希望從中學習前人，有關經驗對港方好有用

劉家獻指，截至中午有約150名確診者等候送院或入住亞博社區治療設施。（李澤彤攝）

【17:00】醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示︰

截至今早9時，過去24小時醫管局系統呈報177宗個案，另有4名確診病人死亡，累計37人死。至今有1243名病人分別在醫管局19間醫院、鯉魚門社區隔離中心及亞博社區治療設施留醫，當中43人情況危殆，49人情況嚴重，1,151人情況穩定。

截至中午，56名病人在亞博社區治療設施，約200人在鯉魚門社區隔離設施，約300人已轉入二線隔離病床。另有150名確診者等待送院或轉送亞博社區治療設施。

至於明愛醫院內科病房，1名醫生及1名病人確診，該病房累計有4人確診，合共有57人被列為密切接觸者，需要接受隔離觀察。暫時亦有65名職員及97名病人接受測試，全部結果為陰性。

將軍澳醫院凌晨時，兩間深切治療隔離病室負壓系統故障，工程人員估計要一段時間維修，醫護人員安排兩確診病人轉到其他隔離病室，期間有合適裝備及採取合適防止感染措施，相信感染風險很低。

新冠肺炎｜明愛醫生中招57人須隔離 將軍澳醫院ICU負壓系統故障

衞生署錯將兩人檢測陰性報告當成陽性，張竹君就事件致歉。（李澤彤攝）

【16:45】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示︰

本港今日新增80宗確診個案，沒有輸入個案，其中有44宗師家人朋友吃飯的個案。今日全部個案屬本地感染，累計個案已達3,590宗，而死亡人數已增至37人。張竹君稱，雖然確診數字有所下降，但單日增80宗個案仍屬高，而每日確診數字有波動，需要再觀察1至2日才能知道個案開始回落，而防疫措施暫不宜放鬆「要忍耐一陣」。

新冠肺炎｜單日確診個案稍回落 張竹君指不能放鬆：尚要觀察數天

張竹君指，檢測中心出錯將兩名接受檢測人士的陰性結果，錯誤當成確診。涉事人士包括一名慈正邨居民，以及一名明愛恩翠苑工作人員。發現問題時，該名恩翠苑工作人員正被送往亞博的社區治療設施，最終沒有下車，改往瑪嘉烈醫院，並通知事主檢測結果實為陰性。至於慈正邨居民，本來正於家中等待安排入院，未去醫院。張竹君就搞錯檢測結果致歉。

新冠肺炎｜「破百」斷纜 增80宗個案 2人被誤當確診張竹君致歉

【15:38】消息指，今日確診宗數約為80宗，是12天以來首天確診個案跌至100宗以下。醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超認為，80宗仍算是高位，社區仍有很多不同地方錄得爆發群組，未能下定論確診個案已回落，市民仍然不能鬆懈。

新冠肺炎｜新增患者12日後首見100以下 梁子超：仍有群組爆發

【15:08】國家衛健委「內地核酸檢測支援隊」7 人「先遣隊」隊員，昨日（2日）抵港，會先與港府衛生部門、華大基因等檢測機構開會。

位於大埔工業邨的華大基因化驗所，今日（3日）有多名職員將新運到的醫療物資搬入室內，期間3名上衣印有「火眼實驗室」標誌的男子到場。據知，相關人員今早與華昇診斷中心董事長、醫管局前主席胡定旭同行，曾到過先遣隊隊員下榻的九龍維景酒店。

新冠肺炎｜「火眼實驗室」人員離開九龍維景 轉到華大基因化驗所

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【13:00】消息指，本港今日增80宗確診個案

【12:31】伊利沙伯醫院公布，一名84歲女病人於今日離世，病人有長期病患，於7月10日因暈厥及跌倒而入住伊利沙伯醫院接受治療。病人情況其後持續轉差，延至今日早上5時28分離世。死者屬伊利沙伯醫院A6內科病房群組，為該群組第3名離世患者。

連同上述個案，至今共有37名2019冠狀病毒病確診病人於公立醫院離世。

【09:11】屯門醫院公布，一名83歲個案編號1346的男病人於今日離世。病人有長期病患，於7月9日因發燒入住屯門醫院接受治療。病人情況持續惡化，延至今日早上6時34分離世。連同上述個案，至今共有36名2019冠狀病毒病確診病人於公立醫院離世。翻查資料，個案屬港泰護老院群組病人。

↓↓內地派港7名檢測人員周日抵港↓↓

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昨日總覽：新冠肺炎・8.2｜新增115宗本地感染 直銷群組增8人確診

新冠肺炎｜檢測樣本不送內地 港府譴責不實謠言稱研究會否涉犯罪

新冠肺炎｜消息：內地專家主力建臨時醫院 醫管局研改裝二號展館

新冠肺炎｜康文署康樂助理員初步確診 於上環市政大廈上班

新冠肺炎｜亞博館社區治療設施啟用首天 即錯送無確診女子隔離

【08:00】截至周一（3日）上午8時，全國確診病例88,417宗，累計死亡人數4,675人，疑似病例2宗，治癒病例81,456宗，累計境外輸入2,085宗。

【03:32】司法機構周日（2日）發表聲明指，早前先後有兩名由警方的承辦商僱用、負責九龍城裁判法院法庭內保安工作的保安人員確診新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎，而法院大樓內所有法庭及公眾地方已完成清潔和消毒，強調確診者及其密切接觸者於法院大樓消毒工作開展前，已停止在大樓工作。

新冠肺炎｜九龍城裁判法院2保安員確診 新羈押案件轉西九龍法院

【02:14】新冠肺炎第三波疫情嚴峻，衞生署周日（2日）報告上周六（1日)錄得過百宗確診個案。衞生防護中心周日晚上更新確診患者到訪過的地方，新增37間食肆，包括尖沙咀星光行及港鐵炮台山站上的麥當勞，奧海城1期的糖心軒、元朗的華嫂冰室及沙田積達樓老表雲吞麵等。

另外，編號為2318的確診者曾到訪荃灣、油尖旺的4間餐廳，包括安安大樓的佳坊、荃灣廣場的鴻星中菜、順昌樓的616牛肉火鍋店及歐美廣場的老川皇。

新冠肺炎｜確診者訪食肆增37間 元朗華嫂冰室、星光行麥當勞上榜

【01:27】本港連續12日出現破百宗新增確診個案，第三波疫情仍然嚴峻，衛生防護中心周日晚上（2日）更新確診者住所及行蹤資料，其中直銷群組Star Global再多8人確診，當中三人居於葵青石籬邨，另分別有兩人居於元朗和沙田。

此外，疫廈亦涉及豪宅盤，當中油尖旺區的御金．國峯再次上榜，今年初確診的海通國際投資部董事總經理鄧晞亦是該屋苑居民；另亦包括沙田玖瓏山傲瓏閣、荃灣爵悅庭南爵軒、九龍城翔龍灣和天鑄等。

新冠肺炎｜確診患者大廈列表更新 御金．國峯、玖瓏山再上榜