新冠肺炎｜缸瓦甫耗19億元擬建警察設施　地盤至少8工人染疫

本港新冠肺炎疫情嚴重，昨日已連續12日「破百」。 衞生防護中心昨日(2日)公布指出，上水文錦渡缸瓦甫一個地盤累計有8宗個案。土木工程拓展署回覆查詢時指，涉事地盤的工程合約，屬於缸瓦甫警察設施土地平整及基礎建設工程，8名患者為地盤工人，總承建商是利基建築有限公司。而連計分包商，其公司群組已有14人感染。 翻查立法會財委會文件，缸瓦甫用地將重置北區的警察設施，用地日後亦會設置新的特別行動訓練設施， 專門用於反恐和其他專業行動的高級戰術培訓。不過，政府曾發稿澄清，沒有計劃在新屋嶺旁興建反恐警察基地。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨日表示，水文錦渡缸瓦甫一個地盤新增四宗確診個案，患者不屬同一公司，至今這個群組錄得八宗個案。（黃舒慧攝）

相關群組已有14人感染

衛生防護中心昨日公佈，上水文錦渡缸瓦甫地盤新增4宗個案，連同之前確診的4宗，合共有8宗，但涉事患者非屬同一公司職員，衞生署將跟進調查。

不過，在當局當晚更新的名單中，發現上述全數的確診者，同樣屬於「香港土力混凝土工程有限公司」群組，群組至今已有14人確診，未有其餘6人是否與缸瓦甫地盤有關。不過，該公司屬於該工程的分包商。

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欲重置警察設施 工人染疫

土木工程拓展署回覆查詢時指，涉事地盤的工程合約是「ND/2018/01」，翻查資料，屬於缸瓦甫警察設施土地平整及基礎建設工程，工程主要包括在缸瓦甫平整約19公頃土地、建造相關基礎設施工程等。該工程的總承建商為利基建築有限公司。

署方又指，在7月29日期間，得悉工程地盤有一名工人確診，及後於7月30日、8月1日和2日，亦得悉該地盤再有7名工人初步確診。

8名確診及或初步確診的工人，主要受聘於其土地勘探、土地平整工作的分包商，當中1名確診及6名初步確診的工人負責土地勘探工作；另外1名初步確診的工人，則是進行土地平整的工作。目前，該工程合約於缸瓦甫的工程已暫時停止。

文件指出，現時有數個警察設施分散在北區不同地點，有關工程希望將上述警察設施，集中遷置於鄰近文錦渡的缸瓦甫用地。（財委會文件）

工程費用約19億元

翻查立法會財委會文件，缸瓦甫警察設施土地平整及基礎建設工程，估計費用約19億元，工程會作土地平整及基礎建設，以把北區內的相關設施，包括現有警察的練靶場、直升機坪等遷往缸瓦甫用地。

此外，缸瓦甫用地亦會設置一項新的特別行動訓練設施，表明專門用於反恐和其他專業行動的高級戰術培訓設施 ，以加強警隊的能力，及防範恐怖主義活動的準備。警察設施將由建築署在另一項工務計劃項下建造。

不過，有關工程曾惹來引議，本土研究社曾指出，缸瓦甫位於新屋嶺旁邊，擔心其「反恐」的行動訓練，會針對一般市民遊行示威的公眾活動，但政府之後又發稿，指網上有傳言指政府擬於新屋嶺旁興建反恐警察基地，澄清沒有這個計劃，「有關傳聞，全屬失實」。