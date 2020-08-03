男子涉藏5發子彈案　被告曾稱因友人稱要子彈「打雀」

警員兩年前巡邏時深水埗截查一名男子，在其身上及逃走路線檢獲1枝霰彈槍和7發子彈，事後發現其中5發子彈疑是來自另一人。被指管有該5子彈的男子，否認無牌有管有彈藥罪，案件今（3日）在區域法院開審。控方指被告被捕後曾稱，因朋友「傻榮」表示要子彈「打雀」，故回內地找鄉里，並從鄉里免費取得5粒子彈並帶回港給朋友。

被告蘇志雄(右)否認一項無牌管有彈藥罪。(朱棨新攝)

男被告蘇志雄，54歲。他被控於2016年8月某日，在香港無牌管有5發實彈。

拘捕藏槍男 子彈疑來自被告

控方讀出開案陳詞指，於2018年7月21日凌晨1時許，有警員在深水埗巡邏，期間發現男子陳東荣形跡可疑，遂想截查對方。惟陳立即逃跑，但最終在通州街公園被截停。警員在他的背囊內，檢獲1枝霰彈槍和1發子彈。

警員之後沿著陳的逃跑路線搜索，再發現另外6發子彈。而陳被捕後稱，檢獲的7發子彈中，其中5發是來自被告。

被告稱儍榮要子彈「打雀」

警方於2018年7月23日，到被告的住所拘捕被告。被告在警誡下稱：「幾年前，傻榮叫我幫佢攞啲子彈，我就到大陸四會搵鄉里阿德，攞咗5粒子彈落黎香港，在荔枝角道間餐廳俾佢。」

而被告在之後的錄影會面補充，「傻榮」表示要子彈「打雀」。被告遂到四會找鄉里阿德，對方免費給予5粒子彈。而被告則把子彈帶到香港，再給予「傻榮」。

案件編號：DCCC 863/2019