新冠肺炎・最新｜兩街市先後12人確診　袁國勇指經空氣傳播機會微

本港新冠肺炎第三波疫情仍未受控，衞生署公布今日(4日)新增80宗確診個案，累計增至3,670宗，為連續第二天確診宗數低於100宗水平。新增個案中，有5宗為輸入個案，43宗與其他確診個案有關連，32宗感染源頭未明。另有約50宗初步確診。 惟多個工作群組仍在爆發，當中傳銷公司Star Global群組再有2人確診，3人初步確診。截至今日下午，累計有41名確診者病逝，絕大部份為長者，其中仁濟醫院一名85歲老翁今日確診，並於下午離世。 張竹君表示，由於紅磡街市兩魚檔分別有人確診，紅磡街市累計有10宗確診個案，分析發現紅磡街市及土瓜灣街市魚檔均有人感染，可能涉環境感染，故邀請港大微生物學系講座教授袁國勇到場視察。

袁國勇呼籲，街市環境容易出現病毒傳播，市民進出街市必須清潔雙手。（余俊亮攝）

【18:48】袁國勇巡視土瓜灣街市後見記者，他表示，相信因有本地社區爆發，病毒由人帶到街市，街市環境局促，而且有垃圾，容易於兩個街市出現交叉感染。他指，街市容易有爆發情況，本港街市多以現金交易，亦會有傳播病毒機會。他呼籲市民到街市前後，要清潔雙手。

【18:05】袁國勇傍晚先後到紅磡街市及土瓜灣街市視察。他巡視完紅磡街市後向傳媒表示，鑑於內地武漢華南海鮮城、北京新發地市場及大連街市先後爆疫，憂慮紅磡及土瓜灣街市出現同樣情況。紅磡街市早於7月13日有首宗確診個案，到今日仍再新增個案，已取環境樣本檢驗。他又指，各檔口所售賣的魚或海鮮「唔知喺邊」，暫時只能為魚檔水質、砧板、砰，以及污水渠取樣。



袁國勇又指，現階段未能分辨街市內的病毒如何傳開，估計傳播途徑有4種可能性。他相信，病毒可能由人將病毒帶入街市，透過唾液、人手、糞便及老鼠等傳播。他又稱，街市檔會在下午休息數小時，檔販們或會脫下口罩吃飯、飲酒、聚會等，傳染機會較大。街市現已停業清洗，食環署亦會趁機捉老鼠。有街坊向袁表示，街市檔販至少有五隻貓，袁表示團隊如發現貓，會將牠們帶走做檢測。

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【17:47】港鐵表示，九龍灣總部大樓一名車務部後勤職員，確診感染新冠肺炎，現正於隔離營等候衞生署安排入院醫治。涉事職員早前因家屬確診，需要隔離及安排檢測，7月21起已沒有上班，他今日通知港鐵確診。港鐵續稱，會安排再次為總部大樓相關地方，包括其工作地點、茶水間、洗手間及電梯大堂等，深層清潔及消毒。港鐵現正安排後勤人員，包括總部大樓職員在家工作，並沒有其他同事與確診職員有密切接觸。

新冠肺炎｜港鐵九龍灣總部有後勤確診 家屬早前染疫已隔離

張竹君指，目前不能因應確診個案連續兩日回落，判斷疫情是否已趨緩和。（梁鵬威攝）

【17:20】劉家獻表示，亞博社區治療設施有500張病床，截至今日中午有85人入住。醫管局正留意場館是否夠用，正研究亞博內的其他展館，能否改裝成為社區治療設施用途。除亞博館外，該局亦正研究有否其他合適選址，可作同類用途，目前仍在規模階段，歡迎不同團隊給予意見，而選址亦有多項因素要考慮。

對於醫管局總辦事處人力資源主管彭飛舟請辭，被問到彭離職會否與年初醫護發起罷工行動有關。劉家獻未有正面回應，他稱，彭飛舟以個人理由辭職，醫管局將會按機制安排招聘事宜。

【17:00】民建聯表示，一名於黃大仙服務的社區幹事，今日確診新冠肺炎，目前正在醫院接受治療。民建聯黃大仙支部辦事處已進行全面消毒及暫停開放，並安排支部所有職員接受檢測。

【16:55】本港確診數字連續兩日低於100宗。張竹君表示，過往每逢周初確診數字都會較低，但到周中數字又會回升，目前難以因應1至2天數字，判斷疫情是否已轉趨緩和。她又指，比較3月疫情爆發的情況，當時不少人在家工作亦比較緊張，現時街上明顯有很多人，而且有塞車情況，希望「僱主可做多少少」安排僱員盡量在家工作。

劉家獻指，醫管局正研究在亞博以外，有否合適地點設社區治療設施。（梁鵬威攝）

【16:51】醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示︰

截至今早9時，過去24小時醫管局系統呈報194宗個案，至今有1,298名病人分別在醫管局19間醫院、鯉魚門社區隔離中心及亞博社區治療設施留醫，當中43人情況危殆，52人情況嚴重，1203人情況穩定。負壓病床及病房，使用率分別為77%及79%。

廣華醫院一名有長期病患的81歲男病人，昨日因發燒被送到急症室治療，及後初步確診，獲安排入隔離病房。該病人上月22日曾因腸胃不適，於廣華醫院內科監察病房接受治療，當時曾接受病毒測試，結果為陰性，故曾轉往普通病房，於7月29日出院。當局正追蹤同病格7名病人為密切接觸者，而7月22日同病房有另一人確診，當局正研究涉事個案是否互相傳染。

仁濟醫院一名85歲老翁今日確診，並於下午離世。患者前日（2日）因發燒及肺炎，到瑪嘉烈醫院求診，獲安排入住深切治療病房接受隔離治療，患者今日確診，並於下午離世。

新冠肺炎｜新增80宗確診 連續兩日低於100宗 1患者確診即日離世

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【16:45】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示︰

今日新增80宗確診個案，累計增至3,670宗。新增個案中，有5宗為輸入個案，43宗與其他確診個案有關連，32宗感染源頭未明。惟多個工作群組仍在爆發，當中傳銷公司Star Global群組再有3人確診，另有3人初步確診。截至今日下午，累計有41名確診者病逝，絕大部份為長者。

張竹君表示，由於紅磡街市兩魚檔分別有人確診，紅磡一帶的街市累計有10宗確診個案，分析發現紅磡街市及土瓜灣街市魚檔均有人感染，可能涉環境感染，故邀請港大微生物學系講座教授袁國勇到場視察。

新冠肺炎｜紅磡街市土瓜灣街市累計12宗確診個案 6魚檔涉事

【15:38】稻香集團宣布，因應疫情變化，為確保顧客及員工安全，即日起暫停營業至另行通知，不會按原定計劃在明日（5日）恢復營業。

新冠肺炎｜慶回歸群組39人染疫 稻香集團延長停業直至另行通知

旺角雅蘭中心3樓和4樓同屬稻香集團旗下酒樓，均增有確診者在潛伏期光顧。（資料圖片／麥凱茵攝）

【13:39】威爾斯親王醫院發言人今日（4日）公布，一名82歲確診感染2019冠狀病毒病女病人（個案編號：2094）於昨日（3日）下午離世。女病人居坪石邨金石樓。



病人7月19日被送到威院急症室，當時發燒，情況穏定。病人其後病情持續惡化，至昨日下午3時10分離世。

本港至今日累計有40人感染新冠病毒死亡。

【12:44】消息指，港鐵昨晚（3日）接獲一名於荃灣車廠中央電子工場工作的職員通知，其親友初步確診新冠肺炎。涉事職員沒有病徵，今日已沒有上班。現正留在家中等待衞生署指示及安排。據了解，港鐵已安排徹底清潔和消毒涉事職員的工作地點，港鐵亦已追蹤可能被界定為密切接觸者人士。

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新冠肺炎｜居慈正邨82歲老婦病逝 其丈夫同確診 累計39患者死亡

【12:22】伊利沙伯醫院發言人今日公布，一名確診2019冠狀病毒病的82歲女病人（編號：1424）於早上離世。患者居於慈正邨正康樓，於7月7日開始咳嗽，曾光顧慈雲山街市及百匯軒酒樓。其85歲丈夫同確診，為第1425宗個案。

【12:13】消息：今增約80宗確診個案，是第二天確診宗數跌低於100宗水平。此前，本港已連續12天錄得破百宗確診紀錄，最高一天的確診宗數是149宗。

【11:55】港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，根據政府公布的檢測數字，院舍員工、的士司機，食肆職員和院舍員工四類高風險人士感染新冠肺炎的陽性比率不是比市民特別高，傳播風險高但感染風險相若。

他鼓勵贊同部份食肆，設專人收拾碗碟，以免認「一對手套走天涯」。他又認為停課安排扮演重要角色，呼籲市民檢測病毒結果呈陰性後，需要維持預防措施，不要找朋友慶祝。

新冠肺炎｜何栢良：四類高危人群感染比率 與全港平均相若

【09:27】醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超表示，疫情是否好轉須觀望多數日時間，指周一的數字未必可參考，因市民於周末求醫的機會低，或有「周末效應」的可能性。

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▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼

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【08:00】截至周二（4日）上午8時，全國確診病例88,540宗，累計死亡人數4,678人，疑似病例4宗，治癒病例81,551宗，累計境外輸入2,092宗。

【02:23】本港新冠肺炎持續蔓延，新增確診者遍佈多區。直銷公司旺角「Star Global」群組繼續擴大，昨日（3日）再新增五人確診，累計37人染疫，當中至少七人居於元朗，另分別有至少五人居於沙田及葵青。

此外，再有豪宅淪為疫廈，當中有兩名確診者居於柏蔚山3座，令該豪宅自2月底因有患者曾到訪後，再度上榜，惟之前所涉為1座；而啟德龍譽亦再次上榜，在過去14日該屋苑已累計出現四宗確診個案。沙田第一城4座因有一名2歲男童中招，成了「疫廈」之一。

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【01:21】衞生防護中心周一晚上更新確診患者到訪過的地方，新增17間食肆，包括中環國際金融中心的Shake Shack、太古城的大家樂、港鐵粉嶺站美心西餅等等。屬於稻香群組的71歲女患者（編號2547）還曾到訪過彩雲商場大快活、桃園制作粥麵餐廳、一粥麵；屯門碼頭附近的啟豐商場小桃園餐廳小廚都曾有患者在潛伏期光顧。

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