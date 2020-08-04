新冠肺炎・最新｜坪石邨82歲婆婆病逝　本港累計40人染疫亡

本港新冠肺炎第三波疫情仍未受控，衞生署昨日（3日）公布周日（2日）新增80宗確診個案，累計增至3,590宗。3,600宗關今日一定失守。 消息稱，今日新增確診個案數字約80宗，將為連續第二天確診宗數低於100宗水平。 惟多個工作群組仍在爆發，當中傳銷公司Star Global群組持續有新增患者。截至今午，累計有40名確診者病逝，絕大部份為長者。

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【13:39】威爾斯親王醫院發言人今日（4日）公布，一名82歲確診感染2019冠狀病毒病女病人（個案編號：2094）於昨日（3日）下午離世。女病人居坪石邨金石樓。



病人7月19日被送到威院急症室，當時發燒，情況穏定。病人其後病情持續惡化，至昨日下午3時10分離世。

本港至今日累計有40人感染新冠病毒死亡。

【12:44】消息指，港鐵昨晚（3日）接獲一名於荃灣車廠中央電子工場工作的職員通知，其親友初步確診新冠肺炎。涉事職員沒有病徵，今日已沒有上班。現正留在家中等待衞生署指示及安排。據了解，港鐵已安排徹底清潔和消毒涉事職員的工作地點，港鐵亦已追蹤可能被界定為密切接觸者人士。

新冠肺炎｜居慈正邨82歲老婦病逝 其丈夫同確診 累計39患者死亡

【12:22】伊利沙伯醫院發言人今日公布，一名確診2019冠狀病毒病的82歲女病人（編號：1424）於早上離世。患者居於慈正邨正康樓，於7月7日開始咳嗽，曾光顧慈雲山街市及百匯軒酒樓。其85歲丈夫同確診，為第1425宗個案。

【12:13】消息：今增約80宗確診個案，是第二天確診宗數跌低於100宗水平。此前，本港已連續12天錄得破百宗確診紀錄，最高一天的確診宗數是149宗。

【11:55】港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，根據政府公布的檢測數字，院舍員工、的士司機，食肆職員和院舍員工四類高風險人士感染新冠肺炎的陽性比率不是比市民特別高，傳播風險高但感染風險相若。

他鼓勵贊同部份食肆，設專人收拾碗碟，以免認「一對手套走天涯」。他又認為停課安排扮演重要角色，呼籲市民檢測病毒結果呈陰性後，需要維持預防措施，不要找朋友慶祝。

新冠肺炎｜何栢良：四類高危人群感染比率 與全港平均相若

【09:27】醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超表示，疫情是否好轉須觀望多數日時間，指周一的數字未必可參考，因市民於周末求醫的機會低，或有「周末效應」的可能性。

新冠肺炎｜日增確診回落至雙位數 梁子超指有機會為「周末效應」

昨日總覽：新冠肺炎．8.3｜累計增至3590宗 隆亨長者之家100歲女人瑞染疫

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▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼

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【08:00】截至周二（4日）上午8時，全國確診病例88,540宗，累計死亡人數4,678人，疑似病例4宗，治癒病例81,551宗，累計境外輸入2,092宗。

【02:23】本港新冠肺炎持續蔓延，新增確診者遍佈多區。直銷公司旺角「Star Global」群組繼續擴大，昨日（3日）再新增五人確診，累計37人染疫，當中至少七人居於元朗，另分別有至少五人居於沙田及葵青。

此外，再有豪宅淪為疫廈，當中有兩名確診者居於柏蔚山3座，令該豪宅自2月底因有患者曾到訪後，再度上榜，惟之前所涉為1座；而啟德龍譽亦再次上榜，在過去14日該屋苑已累計出現四宗確診個案。沙田第一城4座因有一名2歲男童中招，成了「疫廈」之一。

新冠肺炎｜新患者住所全覽 豪宅柏蔚山龍譽失守 第一城幼童染疫

【01:21】衞生防護中心周一晚上更新確診患者到訪過的地方，新增17間食肆，包括中環國際金融中心的Shake Shack、太古城的大家樂、港鐵粉嶺站美心西餅等等。屬於稻香群組的71歲女患者（編號2547）還曾到訪過彩雲商場大快活、桃園制作粥麵餐廳、一粥麵；屯門碼頭附近的啟豐商場小桃園餐廳小廚都曾有患者在潛伏期光顧。

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