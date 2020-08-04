新冠肺炎・最新｜昨初步確診逾50宗　3600宗關口今必破

本港新冠肺炎第三波疫情仍未受控，衞生署昨日（3日）公布周日（2日）新增80宗確診個案，累計增至3,590宗。3,600宗關今日一定失守，衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨表示，昨半日初步確診人數約有50宗，未知今日能否維持整體新增確診人數低於100宗水平。惟多個工作群組仍在爆發，當中傳銷公司Star Global群組持續有新增患者。 截至昨晚，累計有38名確診者病逝，絕大部分為長者。

昨日總覽：新冠肺炎．8.3｜累計增至3590宗 隆亨長者之家100歲女人瑞染疫

新冠肺炎｜第三波疫情奪30命 近九成為長者 港泰群組共9人病逝

新冠肺炎｜港首名用人工肺75歲女患者 與病魔搏鬥4個月後不治

新冠肺炎｜單日確診個案稍回落 張竹君指不能放鬆：尚要觀察數天

▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼

+ 9 + 8 + 7

新冠肺炎｜口罩令、2人限聚令、禁晚市堂食等延長至下周二

新冠肺炎｜楊潤雄：疫情跨暑假 學校可按原先日期開學惟不可面授

新冠肺炎｜開學不能返學 怎教K1生？ 有幼稚園轉訓練家長教子女

【02:23】本港新冠肺炎持續蔓延，新增確診者遍佈多區。直銷公司旺角「Star Global」群組繼續擴大，昨日（3日）再新增五人確診，累計37人染疫，當中至少七人居於元朗，另分別有至少五人居於沙田及葵青。

此外，再有豪宅淪為疫廈，當中有兩名確診者居於柏蔚山3座，令該豪宅自2月底因有患者曾到訪後，再度上榜，惟之前所涉為1座；而啟德龍譽亦再次上榜，在過去14日該屋苑已累計出現四宗確診個案。沙田第一城4座因有一名2歲男童中招，成了「疫廈」之一。

新冠肺炎｜新患者住所全覽 豪宅柏蔚山龍譽失守 第一城幼童染疫

【01:21】衞生防護中心周一晚上更新確診患者到訪過的地方，新增17間食肆，包括中環國際金融中心的Shake Shack、太古城的大家樂、港鐵粉嶺站美心西餅等等。屬於稻香群組的71歲女患者（編號2547）還曾到訪過彩雲商場大快活、桃園制作粥麵餐廳、一粥麵；屯門碼頭附近的啟豐商場小桃園餐廳小廚都曾有患者在潛伏期光顧。

新冠肺炎｜確診者訪食肆增17間 IFC Shake Shack屯門小桃園上榜

+ 4 + 3 + 2

新冠肺炎｜灣仔派遞局上周六上班郵差確診 主要派郵件到港島大坑

新冠肺炎｜現金發放計劃秘書處外判替假保安確診 其家人早前染疫

新冠肺炎｜將軍澳中心莎莎文員確診 7月28日起無上班

新冠肺炎｜國泰機艙服務員飛雅加達無落地 原機返港後確診