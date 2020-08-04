新冠肺炎｜內地先遣隊成員　今早抵大埔工業邨視察華大基因

本港第三波新型冠狀病毒肺炎疫情嚴重，港澳辦指因應港府請求，中央政府決定派遣內地檢測人員到港。其中七人「先遣隊」隊員日前已抵港，並下榻九龍維景酒店。 今日（4日）早上約9時許，七名先遣隊成員乘坐酒店接駁車，前往位於大埔工業邨的「華大基因」公司。先遣隊成員抵達後沒有回應提問進入廠房內，在場有工作人員為先遣人員量度體溫。約於中午12時半，先遣隊成員轉到大埔太平工業園、華昇診斷中心的檢測中心視察。

約於中午12時半，先遣隊成員乘坐九龍維景酒店接駛車離開大埔工業邨。（張浩維攝）

七名先遣隊成員於周日（2日）抵港，昨日（3日）沒有外出。華昇診斷中心董事長、醫管局前主席胡定旭昨日則乘私家車到達九龍維景酒店，隨行有4名男子，身穿寫上「Huo-Yan Laboratory（火眼實驗室）」字樣的白色上衣。逗留一個多小時，至上午約11時許，胡定旭離開酒店，未有回應在場傳媒查詢。

約於中午12時半，先遣隊成員乘坐九龍維景酒店接駛車離開大埔工業邨。眾人其後轉到大埔太平工業園、華昇診斷中心的檢測中心視察。

內地先遣隊成員於8月2日抵港，入住九龍維景酒店。（資料圖片／盧翊銘攝）

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