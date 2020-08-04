新冠肺炎｜紅磡及土瓜灣街市今提早下午5時關閉　袁國勇到場視察

新冠肺炎第三波疫情嚴峻，食物環境衞生署今日（4日）宣布，由於近期有個案與紅磡及土瓜灣街市有關連，當局邀請了香港大學李嘉誠醫學院微生物學系講座教授袁國勇到該兩個街巿視察，兩個街市將於提早在今日下午5時關閉。

新冠肺炎爆發第三波疫情，食環署上月已為紅磡街市消毒。（資料圖片／羅君豪攝）

食環署指，香港大學李嘉誠醫學院微生物學系講座教授袁國勇將於今日到紅磡及土瓜灣街市視察，以就有關街市的防疫措施提供意見，讓街市檔戶及市民對健康及安全的保障可更為安心。

上周於紅磡及土瓜灣街市派樣本瓶

食環署指，分別於7月31日及8月1日前往紅磡及土瓜灣街市向攤檔從業員及駐場人員派發樣本瓶，而從7月下旬開始則分階段為全港公眾街市攤檔從業員及駐場人員安排自願性質的一次性免費病毒病檢測服務。有關人士無須網上登記，食環署與檢測承辦商緊密合作，根據風險評估及人手資源釐定派員到各街市的先後次序。

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而清潔方面，於與確診個案有關連的街市，食環署會即時清潔及消毒個案人士曾使用的範圍外，亦安排有關街市提早關閉以進行深層清潔消毒工作。食環署在過去數周已額外安排20多個位於不同地區的公眾街市陸續提早關閉一小時以進行深層清潔消毒，作為預防性措施。食環署早前亦有派員到轄下街市及小販市場向檔戶派發外科口罩及消毒搓手液，以保障檔戶及市民的健康及安全。