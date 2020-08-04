新冠肺炎｜袁國勇視察紅磡及土瓜灣街市　指檔販或經聚會傳染病毒

新冠肺炎第三波疫情嚴峻，食物環境衞生署今日（4日）宣布，由於近期有13宗個案與紅磡及土瓜灣街市有關連，當局邀請了香港大學李嘉誠醫學院微生物學系講座教授袁國勇到該兩個街巿視察。 袁國勇表示，病毒最不可能是經魚及海鮮傳播，因涼血動物受感染的機會低。而兩個街市通風均良好，經空氣傳播機會微，暫找不到兩處之間有關連。 他指出，魚檔的環境濕和溫度低，病毒可生存的時間長達七日以上，相信可能由人將病毒帶入街市，透過唾液、觸摸物品、糞便及老鼠等傳播。他又稱，紅磡街市檔販們會脫下口罩吃飯、飲酒、聚會等，這些活動的傳染機會大。

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檔販們休息時或會脫下口罩吃飯、飲酒

政府專家顧問、港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇表示，紅磡街市有爆發情況，涉及11名病人。患者最早由7月13日發病，至最後一名患者於8月1日確診，當中有5名病人曾到四個魚檔。他稱，食環署及衞生署對此情況非常擔心，因武漢華南海鮮批發市場、北京新發地市場、大連街市均曾出現類似的爆發。

團隊在街市魚檔內的砧板、冰塊、水、磅及污水渠等處取得環境樣本，但所有魚已被移走，無法取樣化驗。袁國勇認為，病毒最不可能是經魚及海鮮傳播，因涼血動物受感染的機會低，呼籲市民不需擔心吃海鮮會受感染，最重要是煮熟和保持廚房衞生。他又認為，街市內發生空氣傳染機會微，因為環境溫度雖高，但風扇充足，通風良好。

袁指出，魚檔的環境濕和溫度低，病毒可生存的時間長達七日以上，「係以星期計」。他相信，可能由人將病毒帶入街市，透過唾液、人手、糞便及老鼠等傳播。他又稱，街市檔會在下午休息數小時，檔販們或會脫下口罩吃飯、飲酒、聚會等，傳染機會較大。街市現已停業清洗，食環署亦會趁機捉老鼠。有街坊向袁表示，街市檔販至少有五隻貓，袁表示團隊如發現貓，會將牠們帶走做檢測。

▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼

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上周於紅磡及土瓜灣街市派樣本瓶

食環署指，分別於7月31日及8月1日前往紅磡及土瓜灣街市向攤檔從業員及駐場人員派發樣本瓶，而從7月下旬開始則分階段為全港公眾街市攤檔從業員及駐場人員安排自願性質的一次性免費病毒病檢測服務。有關人士無須網上登記，食環署與檢測承辦商緊密合作，根據風險評估及人手資源釐定派員到各街市的先後次序。

而清潔方面，於與確診個案有關連的街市，食環署會即時清潔及消毒個案人士曾使用的範圍外，亦安排有關街市提早關閉以進行深層清潔消毒工作。食環署在過去數周已額外安排20多個位於不同地區的公眾街市陸續提早關閉一小時以進行深層清潔消毒，作為預防性措施。食環署早前亦有派員到轄下街市及小販市場向檔戶派發外科口罩及消毒搓手液，以保障檔戶及市民的健康及安全。