新冠肺炎・最新｜新增85宗個案　九灣仔游泳池救生員初步確診

新冠肺炎疫情持續，截至今日（5日）凌晨，本港單日錄得85宗新增確診，累計增至3,755宗，亦是連續3日確診宗數維持雙位數字。另初步確診個案則有70多宗。 旺角直銷公司Star Global群組再增6宗確診，張竹君指，經了解後，部分人曾於7月31日於旺角帝京酒店參與培訓，當局會再追蹤。至於敬福護老中心亦有5宗確診，包括4名院友及1名護理員。另有1名印傭確診，事主曾入住兩間外傭宿舍，接觸另外至少32名外傭，部分人已返回僱主寓所工作，張竹君籲僱主留意。張續指，單憑數日數字，目前仍難以染疫人數呈回落趨勢。

【20:48】康文署表示，一名於九龍城區九龍仔游泳池工作的救生員初步確診，涉事救生員最近一次上班日期為7月25日，而游泳池在7月15日已關閉停止服務。

新冠肺炎｜蘇格蘭短毛貓、約瑟爹利檢測呈陽性 暫無病徵

【19:43】漁護署表示，早前接收的一隻居於荃灣的蘇格蘭短毛貓，以及一隻居於深水埗的約瑟爹利犬，新冠肺炎病毒檢測呈陽性。牠們的畜養人為確診者的密切接觸者，現時沒有任何與新冠肺炎相關的病徵。

新冠肺炎｜機場禁區入口安檢職員確診 三名同事須檢疫

【18:47】機場管理局表示，接獲機場保安公司通知，一名於一號客運大樓7樓禁區入口安檢範圍工作的職員確診，涉事職員曾於機場保安休息室用膳，3名同事須檢疫。

新冠肺炎｜消息：政府正研究體育館、郵輪碼頭或度假營建臨時醫院

【18:02】亞洲博覽館社區治療設施自8月1日起已啟用數天，至今有100多人入住。據悉，内地方艙醫院支援隊將協助政府，在亞洲博覽館二期用地興建臨時醫院（又稱社區治療設施），相關工作會盡快進行。另外，政府正考慮將度假營及大型體育館，改建成社區治療設施；而啟德郵輪碼頭亦在選址的考慮之列。

新冠肺炎｜警方轟網民訛傳「一哥」鄧炳強確診 表明必定嚴肅跟進

【17:31】網上有社交通訊程式聲稱「有多個消息來源」，指警務處處長鄧炳強懷疑確診。警務處今日下午發聲明澄清，指有關消息毫無事實根據，純屬謠言，警方嚴厲譴責別有用心之徒唯恐天下不亂，必定嚴肅跟進。

新冠肺炎｜台灣返港確診 違檢疫令欲離港時遭截停 或列本地個案

【17:20】張竹君指，一名7月27日返港接受家居檢疫人士，在檢疫期間企圖離港，違反檢疫令，早前在機場被截獲，獲轉送到檢疫中心隔離。事主8月2日病毒檢測結果呈陽性。事主當日從台灣抵港後，曾在富豪東方酒店等候檢測結果，當時結果呈陰性。7月28至31日曾入住灣仔灣景國際酒店，然後轉往尖沙嘴另一間酒店，但遭拒絕入住。衞生防護中心正調查事主被送到檢疫中心前的行蹤，懷疑個案屬本地感染個案。

本港新增85宗確診，包括1名印傭中招，事主曾入住兩宿舍接觸32人，當局籲僱主要留意。（黃寶瑩攝）

【17:05】劉家獻表示，東區醫院一名69歲長期病患男病人，7月30日，因氣促被安排入住監察病房，同日接受病毒測試時，結果呈陰性，獲安排轉往老人科病房留醫。患者昨日(4日)情況轉差，鼻咽測試結果呈陽性，初步確診。病人目前危殆，已轉入深切治療病房。

根據住院記錄，患者轉病房前，同一病格另有一名79歲病人，於7月30日確診，醫院同防護中心做調查，了解是否有關聯。現時正追蹤9名曾入住老人科同一病格病人，涉事病房暫時暫停接收病人。

而伊利沙伯醫院放射科，昨日及今日有2名支援部員工初步確診，他們不需照顧確診病人。涉事員工最後上班日為8月3日，6名同事被界定為密切接觸者需要檢疫。

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新冠肺炎｜屯門康和86歲翁病逝中心累計5死 另一初步確診者亡

【16:50】醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，

截至今早9時，過去24小時醫管局系統呈報 157宗個案，另有兩名確診，以及1名初步確診患者離世。同時，現仍有1,235名病人分別在醫管局19間醫院、鯉魚門社區隔離中心及亞博社區治療設施留醫，當中45人情況危殆，53人情況嚴重，1,137人情況穩定。至於負壓病床及病房使用率，分別為72%及76%。

劉續指，醫管局已轉用新出院準則，病人出院前會測試血清內的抗體，病人如果無病癥，血液有抗體，科學上已經等於康復，感染性低 ，可以安排出院回家。按最新情況，年青病人留院時間縮短 ，很快就能出院。他又強調，如病人獲准出院，公眾可以放心，當局必定是檢查得清清楚楚。他又建議剛出院病人，應盡量多留家中，需要做防護衞生措施，包括戴口罩、勤洗手。

新冠肺炎｜醫管局轉用新出院準則 患者無病徵、有抗體可回家

張竹君指，現時難單靠數日數字，判斷感染數字趨回落。（黃寶瑩攝）

新冠肺炎｜增85宗確診 確診轉工印傭曾與32人住健樂及傭譽兩宿舍

【16:41】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示︰

截至今日凌晨，本港單日錄得85宗新增確診，累計增至3,755宗，亦是連續3日確診宗數維持雙位數字。另初步確診個案則有70多宗。

新個案中，82宗屬本地感染個案，49宗與其他確診者有關聯，包括33宗涉及家居接觸，包括一齊食飯、行山等活動。至於個別群組持續爆發，其中旺角直銷公司「Star Global」群組再增6宗確診個案。張竹君說，經了解後，部分人曾於7月31日於旺角帝京酒店參與培訓，當局會再追蹤。至於敬福護老中心亦有5宗確診，包括4名院友及1名護理員。

另有1名印傭確診，事主曾於7月底入住2間外傭宿舍，接觸另外至少32名外傭，部分人已返回僱主寓所工作，呼籲僱主留意。張續指，單憑數日數字，目前仍難以染疫人數呈回落趨勢。

▼8月5日紅磡、土瓜灣街市關閉 市民轉場買餸▼

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【14:15】消息指，東區醫院內科及老人科K5病房，至少有兩名老翁初步確診，其中一名患者於7月31日入院，新冠病毒檢測曾呈陰性；惟他昨晚開始發燒，病情急轉直下，更一度在病房內插喉，後來證實對病毒檢測結果呈陽性。

【13:06】消息表示，今日新增80多宗確診個案，是連續3天低於100宗。

新冠肺炎｜何栢良：街市是疫症計時炸彈應戴面罩 回家浸洗食材

【10:30】港大感染及傳染病中心總監何栢良形容，街市為「疫症計時炸彈」，現已有至少11個街市曾出現疫情，相信涉及多個傳播途徑。他建議，長者應避免到街市，由年輕人代勞；前往街市時亦應妥當戴上口罩，甚至戴上面罩，回家後亦要以清水浸洗食材。

新冠肺炎｜醫務化驗所總會倡混樣檢測 冀內地支援隊注意合法安全

【10:00】香港醫務化驗所總會會長李偉振表示，現時香港每日檢測量可達2萬，若採用混樣檢測數目可以更高，但所花的人力物力會較多。他又指，若內地專家來港協助，都應在符合法規下，保障檢測安全。

新冠肺炎｜街市爆疫 梁子超：追蹤不到位 傳染鏈未斷致交叉感染

【09:00】醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超表示，相信街市疫情更有可能與社區爆發有關，他估計有患者進入街市後，因人流密集而感染魚檔員工，他們工餘時再接觸其他人，出現交叉感染，認為階段患者追蹤未夠到位，應先向魚檔一帶人士篩檢查，進一步擴大至整個街市，否則傳播鏈無法斬斷。

【08:30】昨日深圳新增一例無症狀感染者，來自香港。另外中國內地昨日新增27宗個案，本地感染有22宗，全部在新疆。

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昨日總覽：新冠肺炎・8.4｜至少100患者待入院 「紅磡街市」群組多達15人

新冠肺炎｜紅磡及土瓜灣街市爆疫關兩日 街坊驚慌一周只買兩次餸

新冠肺炎｜袁國勇視察紅磡及土瓜灣街市 指檔販或經聚會傳染病毒

新冠肺炎｜紅磡街市土瓜灣街市累計12宗確診個案 6魚檔涉事

新冠肺炎｜連續兩天確診降至80宗 張竹君：周初個案較少難言緩和

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【02:40】衞生防護中心周二晚上更新確診患者到訪過的地方，新增食肆僅9間，料與確診人數減少及市民減少聚會有關。新上榜的食肆包括中環豐盛創建大廈星巴克咖啡、筲箕灣H21商場明星金閣海鮮酒家、交易廣場2座的西式餐廳Classified等。

新冠肺炎｜患者曾到食肆增9間 交易廣場Classified上榜

【01:38】新冠肺炎疫情持續蔓延，本港最新出現「街市群組」，爆發地點位於相距15分鐘的紅磡街市及土瓜灣街市。當局公布的資料顯示，紅磡街市染病的檔員居於香港不同地區，十分分散，包括屯門、葵青、觀塘，亦有4人住在九龍城，整個群組共涉15人。至於土瓜灣街市兩名魚檔員工都居於葵青。

另外，直銷公司Star Global一名新確診員工居於沙田名城；另再有3名確診者居於九龍斧山峻弦，該屋苑在近14天共有7名確診者居住。

新冠肺炎｜名城峻弦列患者住所全覽表 紅磡街市群組15人居所曝光

【00:23】中央因應港府請求，決定派遣內地檢測人員到港協助，其中七人「先遣隊」隊員日前已抵港，昨日（4日）早上前往大埔太平工業園的「華大基因」視察，一批聲稱該工業園的員工及大埔區議員，於大廈地下舉起標語及叫口號「反對興建火眼實驗室」。

警方表示，昨日下午約1時接獲報案，指大埔太平工業園內懷疑有多人聚集，警員到場票控10男10女違反限聚令，同時有1男10女涉嫌未能出示身分證明文件被捕。以違反限聚令定額罰2,000元計算，20人共需繳交4萬元。

新冠肺炎｜35人大埔抗議設檢測基地 警票控20人違限聚令並拘11人

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▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼