新冠肺炎・最新｜連續兩日新增確診80宗　深圳一宗香港輸入病例

新冠肺炎疫情持續。衞生署衞生防護中心昨日（4日）公布周一（3日）錄得80宗新增確診個案，連續兩日回落至100宗以下，累計增至3,670宗。中心傳染病處主任張竹君昨表示，半日新增初步確診個案約50宗，連續第三日維持在此水平，但她指按照近期數據，每周初期確診個案會比後期為少，疫情是否回落要看多一兩日，周初個案較少難言緩和，還看周三至五的數字。 港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇昨也說，若再爆群組，確診數字便會再回升，強調市民「唔好咁開心住」。 多個感染群組有10宗確診個案或以上，最新有紅磡街市群組，累計有15宗確診，該街市及鄰近的土瓜灣街市今明兩日關閉消毒，以等待環境樣本檢測結果。

新冠肺炎｜街市爆疫 梁子超：追蹤不到位 傳染鏈未斷致交叉感染

【09:00】醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超表示，相信街市疫情更有可能與社區爆發有關，他估計有患者進入街市後，因人流密集而感染魚檔員工，他們工餘時再接觸其他人，出現交叉感染，認為階段患者追蹤未夠到位，應先向魚檔一帶人士篩檢查，進一步擴大至整個街市，否則傳播鏈無法斬斷。

【08:30】昨日深圳新增一例無症狀感染者，來自香港。另外中國內地昨日新增27宗個案，本地感染有22宗，全部在新疆。

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昨日總覽：新冠肺炎・8.4｜至少100患者待入院 「紅磡街市」群組多達15人

新冠肺炎｜紅磡及土瓜灣街市爆疫關兩日 街坊驚慌一周只買兩次餸

新冠肺炎｜袁國勇視察紅磡及土瓜灣街市 指檔販或經聚會傳染病毒

新冠肺炎｜紅磡街市土瓜灣街市累計12宗確診個案 6魚檔涉事

新冠肺炎｜連續兩天確診降至80宗 張竹君：周初個案較少難言緩和

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【02:40】衞生防護中心周二晚上更新確診患者到訪過的地方，新增食肆僅9間，料與確診人數減少及市民減少聚會有關。新上榜的食肆包括中環豐盛創建大廈星巴克咖啡、筲箕灣H21商場明星金閣海鮮酒家、交易廣場2座的西式餐廳Classified等。

新冠肺炎｜患者曾到食肆增9間 交易廣場Classified上榜

【01:38】新冠肺炎疫情持續蔓延，本港最新出現「街市群組」，爆發地點位於相距15分鐘的紅磡街市及土瓜灣街市。當局公布的資料顯示，紅磡街市染病的檔員居於香港不同地區，十分分散，包括屯門、葵青、觀塘，亦有4人住在九龍城，整個群組共涉15人。至於土瓜灣街市兩名魚檔員工都居於葵青。

另外，直銷公司Star Global一名新確診員工居於沙田名城；另再有3名確診者居於九龍斧山峻弦，該屋苑在近14天共有7名確診者居住。

新冠肺炎｜名城峻弦列患者住所全覽表 紅磡街市群組15人居所曝光

【00:23】中央因應港府請求，決定派遣內地檢測人員到港協助，其中七人「先遣隊」隊員日前已抵港，昨日（4日）早上前往大埔太平工業園的「華大基因」視察，一批聲稱該工業園的員工及大埔區議員，於大廈地下舉起標語及叫口號「反對興建火眼實驗室」。

警方表示，昨日下午約1時接獲報案，指大埔太平工業園內懷疑有多人聚集，警員到場票控10男10女違反限聚令，同時有1男10女涉嫌未能出示身分證明文件被捕。以違反限聚令定額罰2,000元計算，20人共需繳交4萬元。

新冠肺炎｜35人大埔抗議設檢測基地 警票控20人違限聚令並拘11人

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▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼