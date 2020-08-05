輕度弱智地盤工被控向警車掟汽油彈　辯方指被告遭羈留人士毆打

輕度弱智地盤工涉於今年七一在旺角向警車掟汽油彈，被捕後疑另被搜出懷疑汽油彈。他被控縱火及管有工具適合作非法用途兩罪，案件今（5日）於西九龍裁判法院再提堂。辯方透露被告還柙期間被數名羈留人士毆打，頭部腫脹；事件已報案，被告亦有送院。主任裁判官羅德泉將案件押後至下月1日再訊，以待控方進一步調查及索取法律意見。被告申請保釋被拒，還柙候訊。

被告李培浩（ 24歲）被控於本年7月1日在旺角銀行中心廣場外用火損壞一輛警車；以及在亞皆老街老鳳祥銀樓店外管有一個懷疑汽油彈。被告因受傷留院，留醫一周後於上月8日就此案首次到庭應訊，一直被拒保釋。

曾投訴被捕後遭警員打

辯方今指被告還柙期間被數名羈留人士毆打，頭部腫脹。而案件首次提堂時，辯方曾投訴他被捕時頭部撞到磚塊，左額流血，再被警員抓頭髮。警方將他帶上警車時，又用警棍及拳頭施襲，過程持續半小時。辯方透露被告在特殊學校完成中小學課程，而早前索取的精神科醫生報告顯示他患輕度智障，無法向他解釋控罪、不適合錄取口供。

裁判官因此為被告索取精神科報告，案件於上月21日再訊時，庭上透露報告顯示被告適合答辯。

涉襲擊便衣警 學生今被加控暴動罪

此外，一名便衣警於本年2月29日的旺角警民衝突中遭「私了」，一度拔槍。而19歲學生鈕卓暉涉向便衣警投擲水樽，和用竹枝指向對方，被控襲警罪。該案今於西九龍裁判法院再訊時，控方修訂襲警罪的控罪內容，並加控暴動罪。

鈕的控罪書指其國籍為中東籍，他現被控於本年2月29日在西洋菜南街近豉油街，與豉油街及奶路臣街近彌敦道交界，與他人襲擊警員34731；並且參與暴動。據悉，被告患有亞氏保加症。案件應控方要求轉介區域法院處理，押後至本月28日再訊。被告未有申請保釋，還柙候訊。

案件編號：WKCC2216、491/2020