男保安員勒索同志網友1500元 　官斥掠食者方式生存　判囚30個月

保安員在同志網上結識一名醫院工作的男子，兩人雖素未謀面，但互以「主人」及「賤狗」相稱，在醫院工作的「賤狗」更向「主人」傳送自己的下體照。惟他要求結束關係時，「主人」涉威脅將對方的資料放上網，勒索1500元。保安員因此惹上官非，早前被裁定勒索罪。區域法院法官今(5日)斥責，保安員以掠食者的方式生存，並利用事主的顧忌及信任犯案，為社會所不齒，最終決定判囚30個月。

被告馬焌穎（23歲），事發時任職保安員。他被裁定於2018年2月25日至27日以恫嚇方式，不當地要求X交出1500元。

官指被告利用X的顧忌及信任犯案 為社會所不齒

法官判刑時指，不會就被告和X的關係作道德審判，但指有類同的案底的被告，利用X對他的信任，勒索對方，是極之要不得的行為。法官續指，被告選擇以掠食者的方式生存，其行為屬反社會。而他利用X的顧忌及信任犯案，為社會所不齒，法官最終判被告監禁30個月。

被告馬焌穎今在區域法院被判囚30個月。(資料圖片)

X被「主人」威脅將其資料公開 並「搵人接收工」

在醫院工作的29歲男事主X早前供稱，透過男同志交友app認識了一男子，並玩「role play（角色扮演）」。X會稱呼該男子為「主人」，對方會稱呼X為狗，兩人亦有情慾對話，互相傾談性幻想等話題。此外，X把自己的性器官相片傳予對方。

於前年2月25日，X向「主人」表示已認識另一男伴，不想繼續與「主人」的關係。惟「主人」要脅將其資料公開，X主動提出金錢作「補救」。「主人」起初要求2000元，後增至3000元，聲稱會「搵人接收工」，更謂：「唔知你條仔知你叫人主人會點睇」。X最終按「主人」要求給予3000元，並稱是自願付錢。

惟「主人」再傳訊息予他，稱：「賤狗可唔可以俾多1500蚊，主人唔夠錢搞電腦。」惟「主人」拒應X的要求，收錢後不再聯絡X，再要脅將X的資料放上一個同志網站。X不欲再受滋擾和資料被公開，最終報警。

案件編號：DCCC915/2019