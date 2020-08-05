新冠肺炎｜醫管局轉用新出院準則　患者無病徵、有抗體可回家

第三波疫情持續，本港今日（5日）新增85宗確診個案，是連續第三日單日個案未「破百」。 醫管局指出，現時正使用了新的出院準則，若病人無病徵，且血液內有新冠病毒的抗體，即等於「康復」，傳染風險亦很低，估計年輕或病情穩定的病人，按新準則可以較早出院。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻指出，正使用了新的出院準則，若病人無病徵且有抗體，便已等於「康復」。（黃寶瑩攝）

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻指出，正使用了新的出院準則，會為病人測試血液抗體。

年輕、病情穩定患者 料可較早出院

他解釋，若病人無病徵，且血液內有新冠肺炎的抗體，在科學上已等於「康復」，傳染風險亦很低，「所以可以放心返屋企。」他又指，特別是年輕或情況穩定的病人，留院的時間可能因此較短，可較早康復出院。

康復者要多留家中

劉家獻又指，若醫院通知病人出院，大家都可以放心，「我哋一定係檢查得清清楚楚，先比大家出院。」他又特別提醒，即使病人出院，亦應多留家中，並要做足防護衞生措施，例如戴口罩、勤洗手。

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傳統方法需24小時內兩次陰性

劉又指，根據以往的出院準則，病人需要無發燒、臨床情況有改善，而在出院前，24小時的兩次病毒測試都要呈陰性。

不過，他稱現時對病毒的認知已增加，若病人身體內有中和抗體，已可代表「康復」。他說，現時會採取「是旦一個方法」，當中包括上述的傳統方法，或是無病徵、身體有抗體的新方法。