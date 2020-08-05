新冠肺炎｜消息：政府研大型體育館建臨時醫院　袁國勇曾倡用紅館

新冠肺炎第三波疫情未受控，亞洲博覽館社區治療設施自8月1日起已啟用數天，至今有100多人入住。據悉，政府正考慮將度假營及大型體育館，改建成社區治療設施（臨時醫院）；而啟德郵輪碼頭亦在選址的考慮之列。

據了解，政府將在亞洲博覽館二期用地興建臨時醫院，接收新冠肺炎患者。（資料圖片）

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考慮於度假營及大型體育館或接收患者

消息人士亦指，政府正考慮將度假營及大型體育館，改建成社區治療設施；啟德郵輪碼頭亦在選址的考慮之列。香港大學微生物學系講座教授袁國勇曾於7月底表示，政府可考慮以灣仔會議展覽中心、紅磡香港體育館等作為新選址，認為上述地方即使接近民居亦不用擔心，因設置完善通風系統，能稀釋病毒。現時醫院管理局已於鯉魚門度假村改建為社區隔離設施，接收公立醫院輕症患者。

據了解，早前政府已研究於亞洲博覽館二期用地興建臨時醫院（社區治療設施），相關工作會盡快進行。亞博二期用地位處現有亞博場館旁邊，航天城路及航展道交界，涉及土地面積約為5.3萬平方米。預料内地方艙醫院支援隊6名成員將協助港府興建。

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記者到位於紅磡的香港體育館視察，該館因應新型肺炎疫情繼續暫停開放，期間舉行的節目取消，在體育館外有告示指的表演場將不會早於8月底前開放。

現場所見，在紅館進入看台的門口擺放了鐵馬，市民仍可以使用可以紅館外的空地，有市民坐在長椅歇息，有工人正進行小型修路工程。

紅館有職員被問到最近有否特別安排和有否政府官員來視察場地，她着記者向康文署新聞組查詢。

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