新冠肺炎｜經濟差考商用車駕照搏轉行　教車師傅：學生想一技傍身

新冠肺炎疫情持續，失業率趨升，有人透過學車搏轉行。有教授商用車十多年的教車師傅表示，在疫情下，近期的確有較多原本並非從輸運輸業人士，包括文職人員，打算學一技傍身，考取貨車、巴士等牌照，以便隨時「轉行」。他估計，該類學生佔其學生總數約兩至三成。不過有教車業界人士表示，由於運輸署暫停考試，生意始終受損。

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教授中重型貨車，以及巴士逾10年的教車師傅何國強表示，運輸業人手向來較為短缺，在經濟低迷下，的確可能吸引部分失業人士轉行。他表示，近期有部分非運輸業人士，包括從事文職人士，報名考取商用車牌照，當中不乏年輕人及女士，數量大約佔其學生兩至三成，比例較過往為多，相信與疫情有關。至於其他學生，他表示部分為巴士司機，投考大型貨車牌照；又或貨車司機，希望有巴士牌旁身。

非運輸業人士考商用車牌助轉行

在運輸署暫停駕駛考試下，何國強估計，之後將有更多人投考車牌，即使經濟改善，但經過是次疫情經驗，相信不少人仍希望一技傍身。他舉例指，不少人持有的士駕照，卻從未從事的士業。他又稱，運輸業始終老化問題嚴重，之後總會有空缺。

何國強表示，近期有更多非運輸業人士，投考商用車輛牌照。（資料圖片／羅君豪攝）

香港商用車輛駕駛教師協會主席鄭楚光表示，運輸業收入雖然不高，但當經濟轉差時，確有行外人考取商用牌照，以一技傍身。他表示，政府今年10月正式放寬商用車輛執照申請資格，相信之後亦會吸引更多人投考。不過他亦指，現時運輸署停止考試下，教車師傅大受影響，學生大多改期上課，希望考試前夕才學車，但屆時未必能為學生安排足夠教車時數及車輛。

香港駕駛導師總會理事長吳超宏則表示，雖然有意投考車牌的學生相信未有減少，但在停止考試下，現時操練學車的人士確減少，「暫時留住啲堂數，臨考之前先上」。

今年首5月考車人數按年跌六成

運輸署於7月29日起，再度暫停駕駛考試。根據該署數據，今年首5個月，共簽發31,605份駕駛測驗表格，即有相同人數考試，當中1月的考試人數最多，達14,579，之後隨着疫情發展，數據波幅較大，3月份一度跌至489，其時運輸署暫停考核；到5月，人數回升至8,334。不過與去年同期比，2019年首5月，一共有77,138人，換言之今年大跌約六成。