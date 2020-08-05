文員涉8.31太子站藏彈弓　胞弟作供指多人圍站務室　無職員協助

去年8月31日太子站事件中，警方於站內月台拘捕多名示威者，其中33歲男文員涉攜有彈弓、鐳射筆及對講機等，早前否認在公眾地方藏有攻擊性武器，及無牌管有無線電通訊器材器具共兩罪。案件今(5日)於九龍城裁判法院續審，被告被裁定表證成立後，由當晚亦被捕的胞弟任辯方證人。胞弟供稱列車突然於太子站停站，看見有戴豬咀等裝備的人在月台上，但不見有人打鬥和指罵，又指多人擁擠圍在站務室，但找不到任何港鐵職員協助。

被告鍾日祺（33歲）報稱文員，被指於港鐵太子站內月台攜有一個彈弓、48粒螺絲帽、一支雷射筆及兩部對講機。被告被裁定表證成立後，選擇不自辯，但由胞弟鍾日傑任辯方證人。

控方指被告打算參與車頭的混亂 胞弟不同意

胞弟鍾日傑供稱，當晚他與被告相約到天后晚膳，飯後被告表示到黃大仙與友人吃糖水，二人遂乘搭地鐵，從旺角站轉乘往調景嶺方向的列車。駛至太子站時，列車停站近10至15分鐘，二人最初沒有下車，因「以為是一般延誤，港鐵成日都延誤」，而其時二人站在車尾，只看見車尾月台的情況。他形容「都幾多人在月台不知所措，企咗起度」；乘客的裝束包括街坊裝、有黑衫、有淺衫，亦有戴上豬咀和頭罩的人。他指月台上大部分人想離去，有部分人向車頭方向行。



控方接連問胞弟有否看見月台上有人指罵、有人在車頭聚集、是否有打鬥，胞弟回應說「完全冇見有打鬥，但有好多人圍住站務室，成層（月台）都好多人。」控方指出，被告當時向車頭方向行走，是打算參與在車頭發生的混亂，胞弟表示不同意，並說二人已決定乘車往青衣回家。胞弟前往上層視察列車情況，被告「可能與某途人傾緊計」，所以未有一同前往上層。

胞弟指被告會攜帶鐳射筆 工作時向客人作示範

胞弟續稱，他一抵達上層就遭防暴警察制服。裁判官鄭念慈問及為何警察只拘捕他一人，而非其他同行市民，胞弟表示他「身穿黑衫、黑褲、黑鞋」。胞弟其時不清楚被告情況，直至兄弟二人稍後在葵涌警署碰面，胞弟被拘留45小時後釋放，並無落案起訴。

胞弟又指，兄弟二人均在家人有份開立的電子產品公司工作，被告負責與生產測量儀器相關的事務，而紅外線測光儀、測矩儀等都有鐳射裝置，會攜帶鐳射筆作示範予客人。至於對講機，則是用於大陸工廠內的傳訊；而螺絲帽是測量儀器的相屬配件。惟控方盤問時，胞弟承認涉案的物件都非自家公司出產，亦與公司出產的產品沒有關係。

控辯雙方舉證完畢，將於本月13日結案陳辭，被告准繼續保釋。

案件編號：KCCC2247/2019