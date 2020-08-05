新冠肺炎｜直銷公司Star Global群組增6人確診　曾於帝京酒店培訓

新冠肺炎疫情持續，旺角直銷公司「Star Global」感染群組繼續擴大，今日（5日）再新增6宗個案，即累計已有51人確診。 衞生防護中心透露，群組內確診者曾表示，他們7月底曾到帝京酒店做培訓，當局需要再跟進。防護中心傳染病處主任張竹君坦言擔心有關情況，「原來都好多聚會。」

張竹君（左）坦言擔心旺角直銷公司「Star Global」群組的情況。（黃寶瑩攝）

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，「Star Global」感染群組今日新增6宗確診個案，個案編號是3689、3711、3712、3721、3730及3755。

張竹君稱聚會甚多 表示擔心

張又指，在調查期間，最近的確診個案曾透露，他們於7月31日曾到帝京酒店做培訓，當局需要再跟進。被問及有關培訓共有多少參加者，張表示仍在調查，坦言擔心有關情況，「原來都好多聚會。」

她又指，根據警方找到的資料，他們會找朋友「上嚟聽」，而且他們未必全部認識大家，「可能有少少推銷嘅工作，唔係個個都識得對方。」

有記者再問及，「Star Global」是否有違限聚令，惟張君竹未有回應。

Star Global群組有確診者透露，他們於7月31日曾到帝京酒店做培訓。（資料圖片）

旺角直銷公司「Star Global」感染群組繼續擴大，今日再新增6宗個案。（資料圖片／羅國輝攝）

群組曾去過不同地方

翻查資料，Star Global群組曾過去不少地方，例如曾在尖沙嘴新文華中心2樓開會，並在太子的利美大廈舉辦培訓班。此外，有確診者雖然不是該公司職員或從事銷售工作，但曾與10多人到訪長洲，當中有Star Global的人員。

張竹君曾指，公司舉辦很多培訓及會議，在不同的場地聚集過，承認追查直銷群組有難度。

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