新冠肺炎・最新｜增95宗　再有住宿舍印傭確診　憂新加坡式爆發

第三波新冠肺炎疫情持續未受控，截至今日（6日）凌晨，單日新增95宗確診，累計增至3,850宗。其中4宗輸入個案，91宗本地感染，當中39宗源頭不明；另外60多宗初步確診。 再有住過宿舍的印傭確診，新僱主全家需檢疫。張竹君憂慮會似新加坡外勞宿舍那樣大爆發。

新冠肺炎｜增95宗個案 再添一印傭初步確診 僱主全家要檢疫隔離

新冠肺炎｜張竹君憂變新加坡外勞宿舍大爆發 或擴大外傭測試

新冠肺炎｜亞博館考慮加建負壓艙處理急救情況 由醫管局策劃

新冠肺炎｜政府擴大社區檢測 向黃大仙、觀塘等8.6萬名居民採樣

一周兩度收緊 明起香港入境澳門 須提交24小時病毒檢測陰性報告

新冠肺炎｜廣華、明愛有病人及支援部員工中招 醫管局料院外感染

▼兩名確診印傭曾住多間宿舍▼

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【17:15】劉家獻指，醫管局工程部正計劃在亞博館建負壓艙。亞博館社區治療設施啟用後，病人入院等候時間已大減。

【17:00】張竹君承認，憂慮外傭宿舍大爆發，變成新加坡外勞宿舍爆發那樣嚴重。被記者追問會否為住宿舍的外傭監測，她說政府會考慮。

▼耆康會啟業護理安老院一名院友初步確診▼

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【16:45】醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻：

廣華醫院一名骨科病人，今早初步確診。她8月2日背痛入院，一直留在骨科病房，無發燒無呼吸道病徵，今日測試病毒呈陽性，抗體測試亦呈陽性，可能入院前已受到感染，院內感染其他病人機會低。

明愛醫院支援員工，昨初步確診，家人8月1日確診（#3514）。該員工是密切接觸者，已入檢疫中心，7月31日後無返工。

北區醫院北翼急症室抽風系統，昨晚9點15分因火警鐘誤鳴，抽風、冷氣暫停了15分鐘，無高風險程序，感染風險低。

東區醫院，昨天監測病房跟進，二人同一格先後確診，接觸追蹤後發現共9病人是密切接觸。

【16:33】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君：

新增95宗確診，編號為3756至3850，其中4宗輸入個案，91宗本地感染；當中39宗源頭不明，46位家庭群組、朋友聚會；另外60多宗初步確診。

順寧安老院，新增2宗（#3771、#3791 ）。朗逸居新增一名院友確診（#3781 ）。屯門康和護老中心新增一人確診（#3802）。

多了一個印傭初步確診，6月30日離職舊僱主，7月1日至31日，去上環健安商業大廈安盛僱傭公司，同住4至6名外傭。8月1日去新僱主家，4日開始發燒，僱主帶去急症室，入住將軍澳九龍東智選假日酒店，等候化驗。新僱主一家要檢疫，正追查舊僱主，並會追蹤有無與其他人來往。

昨日公布的印傭確診者，進一步調查，發現她7月20至21日，住過北角安寧道陽光女傭中心，13名外傭同住；7月21至25日住駱克道健樂護理公司。另外昨日公布28日同住，與負責人溝通後，發現只有1人去了僱主家，其他人仍在宿舍，已經全部找到28人，會安排測試。

耆康會啟業護理安老院，一名院友初步確診。

▼8月6日紅磡、土瓜灣街市第二日停業▼

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【16:16】明起由香港入境澳門人士須持24小時內進行的核酸檢測陰性證明。由香港至澳門交通工具的營運者或駕駛者應拒絕未持有證明者搭乘，違反者可能受到相關法規的處罰。同時，維持入境前14天曾到過香港的人士須在衛生當局指定地點接受14天醫學觀察的措施。

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政治風波及疫情持續 港大：36%人同時有抑鬱及創傷後壓力症狀

【16:00】香港大學醫學院精神醫學系，向過萬名市民調查，受訪市民中，分別有超過七成及四成受訪者，有中至高度的創傷後壓力症症狀，以及抑鬱症症狀；36%更同時存在兩種精神健康問題症狀。24歲或以下年輕人，呈現徵狀情況更較25歲以上人士嚴重。負責研究的香港大學李嘉誠醫學院精神醫學系系主任陳友凱表示，如外在壓力已化解，市民的壓力反應仍然持續一個月以上，完全無法抽離，便需尋求專業協助。

【15:34】屯門醫院一名85歲男病人於今日離世；病人有長期病患，於7月26日因發燒入住博愛醫院接受治療，並於7月28日轉送屯門醫院。病人情況持續惡化，延至今日下午1時26分離世。病人屬屯門康和護老中心黃金分院院友，該院至今累計6死。

連同上述個案，本港至今有44名2019冠狀病毒病確診病人於公立醫院離世。

【15:20】政府發言人宣布，政府僱員特別上班安排延長一星期至8月16日。除了提供緊急和必須公共服務的人員外，其他政府僱員繼續留在家中工作。政府會密切監察疫情的發展，屆時再檢視情況。

【12:01】消息指，今日新增約90宗新型肺炎確診個案

【01:45】衞生署周三（5日）報告周二（4日）錄得85宗確診個案。衞生防護中心周三晚上更新確診患者到訪過的地方，新增18間食肆，包括中環蘇豪區兆景閣The Diner及嘉利大廈La Vache！，以及提供被指是全城最貴下午茶的K11人文購物藝術節館 Artisan Lounge等等。

另外，編號為2620的56歲男病人，他在25號發病，曾到訪迪士尼樂園ODV職員餐廳。屬於Star Global直銷群組的23歲男病人（編號3490）曾到訪大埔粵發大廈象月-泰式休閒餐廳及觀塘成運工業大廈 Paths Koffee&Rest Shop，病人在7月27日病發，潛伏期一共去過12個地方，包括La Vache！。

新冠肺炎｜患者曾到食肆增18間 中環蘇豪區及K11超豪食肆上榜

昨日總覽：新冠肺炎・最新｜增至3755宗 轉工印傭確診 32同宿外傭惹憂慮

新冠肺炎｜增85宗確診 確診轉工印傭曾與32人住健樂及傭譽兩宿舍

新冠肺炎｜確診印傭曾住宿舍 僱傭協會：近期住宿人數升憂增風險

新冠肺炎｜染疫印傭曾住灣仔福基大廈外傭宿舍 居民︰考慮暫搬離

【00:49】港府繞過招標委託三家私營化驗所負責檢測服務，包括華大基因開設的華昇診斷中心、中國檢驗有限公司的子公司中龍檢驗認證（香港）有限公司及Prenetics。惟被傳媒揭發有關化驗所資格及認可問題。港府周三（5日）晚上發逾1,800字新聞稿回應爭議，指推出為高風險群組約50萬人檢測計劃時，曾聯絡本港各大私營化驗服務提供者，但僅有上述3間公司能於相對短時間內提供該規模服務，衞生署亦已向有關化驗所提供安全指引供參考。

港府拒披露涉及開支，指各界別的檢測成本不同，會審視確保採購費用合理。不過當局表示，每個化驗費用由300多元起，做50萬人檢測，涉及費用為1.5億元。

新冠肺炎｜港府解釋委3化驗所 每個樣本付300元起 支出逾1.5億

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張竹君指，現時難單靠數日數字，判斷感染數字趨回落。（黃寶瑩攝）

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新冠肺炎｜台灣返港確診 違檢疫令欲離港時遭截停 或列本地個案

【00:01】衞生署昨日（5日）公布周二（4日）新增85宗確診個案。紅磡街市土瓜灣街市累計12宗確診個案，涉及6魚檔，衛生防護中心晚上更新確診者住所，發現有確診者報稱居於元朗臨時鮮魚批發市場，被列作與本地個案有流行病學關連，另有兩名確診者報稱居於元朗米埔合和魚塘，為該魚塘第三名患者。

此外，再有豪宅成為疫廈，當中柏蔚山、深灣9號、麥花臣匯再次上榜，而維港灣及皓畋在過去14日內亦首次登榜。

新冠肺炎｜最新患者住所全覽 元朗魚塘魚市場有人染疫 皓畋上榜

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▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼