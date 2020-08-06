兩青年元朗遊行藏警棍丫叉　官指環境非平靜　判囚8個月未過重

去年7.21發現元朗白衣人襲擊事件，一周後有網民發起在元朗遊行，惟最後演變成警民衝突，兩名青年被截查時被發現藏有伸縮警棍和丫叉等被捕。他們早前在粉嶺法院承認公眾地方管有攻擊性武器罪，被判囚8個月。他們認為判刑過重，就判刑向高院提出上訴，法官今（6日）在裁決指，兩人均非元朗居民，卻在敏感時間在這地區出現，明顯預料會出現使用武力的情況，且兩人所持武器，其殺傷力亦不小，認為刑期並無過重，遂駁回上訴，維持原判。

兩名上訴人：翁偉成(26歲)和朱梓雲(24歲)，分別經營網上銷售和軟件開發。翁承認藏有伸縮警棍及鐳射筆，朱則承認藏有丫叉及鋼珠，兩人均被判入獄8個月。 他們均認為判刑過重，就刑期提出上訴。

翁手持類似美國隊長盾牌

法官在判辭指，雖然案中沒有證據顯示翁偉成曾使用伸縮警棍，但翁承認打算前往的地方，會出現使用武力的狀況。而翁帶著伸縮警棍，手持一個類似電影「美國隊長」主角用的那種盾牌，以及上身穿有盔甲模樣的保護裝備等，法官指有需要時，翁付諸武力的心意不會小。

721當晚，白衣人無差別追打西鐵站及車廂內市民，多人血流披面，當中亦有一名孕婦遭白衣人襲擊倒地。（資料圖片）

上訴人非元朗居民

法官又指，翁非居於元朗，但在案發日晚上10時許，現身在一個十分敏感的地區。而他當時一身裝備，並帶有兩款攻擊性武器，尤其伸縮警棍可造成的殺傷力不小，翁亦放在左邊護膝和護脛之間，容易取用。

丫叉在人多環境風險高

法官續指朱梓雲管有的丫叉，是可以在一個距離外用以施襲的武器，如果在近距離射中眼或頭部易傷的部份，後果不難想像。若在人多的環境下發射，射中人的風險亦高。

身處環境非完全平靜

對於朱的律師早前指，朱被截查和發生警民衝突的地點，都有一段距離，他亦是警民衝突後才被截查。惟法官指，朱當時身處的環境，難稱是完全平靜下來。綜觀朱的一身裝備，如果說他沒有預期出現武力的狀況，尤如掩耳盜鈴。雖然相關武器放在背囊，但取出來使用也不會困難。如果情況有需要，朱會取出武器使用，則昭然若揭，否則他不可能出現在非居住的地區，穿上保護裝備，並攜帶百多粒鋼珠。

法官認為，原審裁判官就兩人的判刑沒有原則上犯錯，刑期也非明顯過重。

案件編號：HCMA101/2020